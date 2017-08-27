«Развод десятилетия». Что пишут болельщики о победе Мэйвезера над Макгрегором

«Советский спорт» собрал комментарии болельщиков со всего рунета, посвященные победе Флойда Мэйвезера над Конором Макгрегором.

AllBoxing

Костя

ШОУ было до БОЯ. Бой же расставил всё по местам.

Любой ударный ТОП-боксер с боевым весом 75кг убил бы Макгрегора в ринге.

Faxfox

Флойд как всегда всех развел, обещал бескомпромисную рубку, а по факту просто выждал когда Конор устанет, ИМХО Конор победил по своему, для человека с рекордом 0-0 это более чем достойно.

Sidor2012

Даа, подставил Мей весь бокс. Никак ни такого бокса я от него ждал. Первую половину вообще продул, благо этот ирландец никакой в плане выносливости. То ли он вообще не готовился, то ли резко постарел. Скорость на нуле, словил больше ударов чем за всю свою карьеру и от кого? Любой топ весом в 75 кг убил бы Конора? Я бы сказал, любой топ полусреднего убил бы Мейвезера, если бы он вышел против него в такой форме!

dega73

Маленький боксёр побил большого бойца ММА. Интересно что произойдёт в клетке с большим боксёром в бою против маленького ММАшника? Думаю и там бокс победит.

Н.А.

Шоу было как до боя, так и во время. Флойд заработал офигительные деньги играя на примитивизме его сограждан, которых реально мучают вопросы, типа, кто быстрее Усэйн Болт или гепард? И они реально готовы платить за то, чтобы получить ответ. То, что МС по прыжкам в воду будет угорать над ОЧ по плаванию, решившим пойти попрыгать, а начинающий фигурист будет учить стоять на его коньках МС-конькобежца для них не очевидно. Удивительно, что многим не был очевиден результат этого шоу не только за океаном. Это харизма Конора или упадок в боксе?

паучок

Макгрегору 29 он в рассвете сил , чемпион UFC карьера только начинается, а Флойду 41 и он 2 года не дрался может быть вообще не тренировался , только перед боем кемп провёл. И ты говоришь у Макрегора бензин кончился раньше чем у Флойда, ну это значит позор для Конора , по Флойду тех времён29- летнего, Конор вообще бы не попал

HеЧитaюКамминтариев

Паршиво выглядел Мэй.И не потому что Макгрегор выглядел лучше чем ожидалось а паршиво сам по себе. Может, сказался простой, помноженный на возраст. Может с самого начала почувствовал слабость шлепков Макгрегора и поэтому откровенно пренебрегал защитой, а может не привык выступать в роли ярко выраженного агрессора. Но ударов нахватал прилично. Самое удивительное, что его победу определило не преимущество в мастерстве а превосходство в качестве ударов и главное в выносливости. Макгрегор не был так уж потрясен ударами но ноги его уже не держали а это - усталость. Многие считали, что Конор будет переть вперед а Мэй проваливать его как новичка а все вышло наоборот. Мэй работал первым номером и на редкость прямолинейно и примитивно, умудряясь мазать и пропускать от еле дышащего ммашника. Меня он разочаровал хоть и болел за него.

Vringe.com

изя кацман

С юбилейной тебя победой Флойд и с успешнейшим завершением невероятной карьеры! Спасибо тебе за всё что ты сделал для бокса и для своих фанатов, ни разу не разочаровав их. Счастливой тебе жизни на заслуженной пенсии, ты действительно лучший из лучших, тебя уже никто не превзойдёт, удачи тебе непобедимый чемпион!

Roman Shelest Eduard

Ожидать большего от старика Флойда могут только дилетанты редкие, непонимающие, что они находятся на земле, а не в компьютерных играх!

yupi1

приблизительный уровень Конора в боксе

Никто

Насчёт держали зрителей в напряжении - ну, я не был в их числе, каких то опасных для Мэя ситуаций не приметил. Что Конор выгляделнеплохо, это с учётом биг драмашоу от Мэя, где он давал поработать Маку, хоть и не столька, сколько Майдане. Впрочем, ожидаемо тоже, и здесь Флойд совсем не собирался рисковать.

Мак, думаю, всё же рвзочаровал многих своих болельщиков, агрессии было больше на прессухах и взвешивании, здесь он больше преследовал цель простоять как можно больше, чем победить.

Ringside24

Стасюк Володимир

«Конор неплохо начал бой и даже взял несколько первых раундов»

Потому что Флойд ему это позволил сделать. Потому что этот бой - это прежде всего мега шоу стоимостью в 600 млн. долларов и Флойду нужно было из него сделать хоть какое-то шоу. Если бы Флойд пошел вперед в первом раунде то то, что произошло в 10 раунде произошло бы в 1-3, но после такого боя зрители бы поняли, что их тупо развели на деньги и побежали бы в суд. Их и так развели на деньги, но теперь это не так заметно, зрители получили шоу за которое заплатили, Флойд получил кучу денег и свою 50-тую (и очень спорную) победу, Конор кучу денег и мега известность. Все счастливы, всем расходиться.

Fightnews

Prophet

Флойд, из-за любви к бабкам, чуть не подставил бокс. Надо было не страдать херней, а заканчивать бой в первой половине. Я не хочу сказать, что рефу дали бабок, но такое ощущение, что ему намекнули, не затягивать с остановкой, когда Конор начнет выхватывать. Остановка слегка ранняя. Хорошо, что абсолютное большинство людей не хера не шарят в боях и верили в победу Конора. Объективно, для бокса это смотрится не очень хорошо, когда(пусть и сильно сдавший, 40-летний, с двумя годами простоя и уступающий в гfбаритах) один из лучших боксеров оллтайм возится 10 раундов с чуваком, который даже в ЮФС не является лучшим ударником. Я бы его, даже в легком весе, не назвал бы лучшим ударником.

Многие хвалят Конора, но я каких-то откровений от него не увидел. Разве что понравились его ноги в первых 3-х раундах. Держак реально слабый, что с Диазом после первого, хорошего попадания все, фактически, закончилось, что здесь, как только стал пропускать, сразу поплыл. Правда в обоих ситуациях, он уже был уставший, но тем не менее. И удары у него совсем ватные. Я, конечно, подозревал, что в 4-унцовой перчатке удар гораздо жестче и опаснее, но не думал, что на столько.

Ну а так получилось весело, можно поздравить обоих с кучей бабла)

Flowalder

Все что он пропускал и его блок этот,- сценарий его. Плеаал он на сказки о страшных ударах Конора, он мог его порвать когда хотел. Не удивлюсь если он замутит реванш с Канело, если тот победит ггг. И победит. Вот это и будет его реально последний бой. Реальный. А это был просто его эксперимент.

Тимофей Картонов

А, еще очень смешили неоднократные слова комментатора на 1-м, об огромном мужестве Мака, что тот решился выйти на бой с непобедимым боксером.... Да за гарантированных 30млн. у.е. кто угодно бы вышел один бой отработать, пусть даже грушей, тем более Мэй не убивец какой-то, а Мак по итогу получит побольше. Вообще, даже довольно серьезные СМИ в анонсах этого события несли откровенный бред. Бой года, бой десятилетия, бой века. Писали бы уже сразу: крутейшая битва за всю историю человечества. А по факту: бой даже на бой месяца не тянет, т.к. недавно был Кроуфорд - Индонго. Развод года или даже десятилетия скорее.

