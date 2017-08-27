«Флойд просто струсил…» Пять причин, почему бой Мэйвезер – Макгрегор был плох

Это было отвратительное зрелище, считает обозреватель «Советского спорта». Как говорили в дворовом футболе, «разбег на рупь, удар на копейку».

Я больше пишу о хоккее, но бой Мэйвезер – Макгрегор прокрался даже в мой мир. Многие хоккеисты о нем говорили, обсуждали, принимали ставки. Несколько игроков НХЛ, которые в эти дни проходят сборы в Анахайме, всерьез подумывали о том, чтобы рвануть в Лас-Вегас и вживую побывать на «битве века», на которую, кстати, до последнего дня оставались свободные билеты ценой в тысячи долларов. И это еще не на лучшие места.

Причем исход поединка был всем понятен заранее! Вот что мне говорил форвард «Коламбуса» Артемий Панарин:

«Выиграет на 99,9 процентов Флойд Мэйвезер. Потому что поединок пройдет по боксерским правилам. Но Макгрегор реально какой-то опасный. Не исключаю, что выиграть сможет он.

Конор сейчас и так на коне. А в случае победы вообще взлетит на поднебесную высоту! Считается, что трудно выдержать такое бремя славы, когда все вокруг считают тебя королем мира. Так что бой в Вегасе со всех точек зрения будет очень интересным».

Поняли? 99,9% на победу Мэйвезера, но Конор казался непредсказуемым парнишкой. Только этим и было все интересно, что сможет выкинуть Макгрегор.

Я включил телевизор в семь утра, посмотрел до восьми – и был жутко разочарован. Вот пять причин, почему мне не понравился этот бой.

1. Мэйвезер струсил

Главное мое разочарование – Флойд Мэйвезер. 40-летний непобедимый боксер, который выиграл в своей карьере вообще все и заработал миллиард долларов, в боксерском поединке против бойца из смешанных единоборств вел себя очень осторожно. В первых раундах работал по корпусу, выматывая 29-летнего ирландца. После шестого раунда стал больше целить в голову. Но даже намека не было на то, что Флойд хочет сразу же уложить своего назойливого соперника, отправить его в жестокий нокаут. Наоборот – если грохнуть Конора на первых секундах, то сразу же возникнут вопросы у миллиардов зрителей: это что, ради этого мы платили такие деньги? Ради этого была такая шумиха?

Нет-нет, и поэтому Флойд старался растянуть шоу. А еще он боялся нарваться на шальной встречный удар ирландца, и это тоже было видно. Как часто Мэйвезер закрывался, входил в клинчи. Какой бы пример привести? Это не штыковая атака, а ковровая бомбардировка. Умно, но слабохарактерно, когда речь идет о лучшем боксере современности.

2. Макгрегор ничего не показал

Рыжебородый боец славен скандальным характером, эпатажем и необычным стилем ведения боя. Силен при ударах ногами в голову и корпус. Обладает нокаутирующим ударом как с левой, так и правой руки. А еще он моложе на 11 лет.

Да, не его вид спорта. Но казалось, Макгрегор сможет показать хоть что-нибудь. Но мы не увидели ничего, кроме ударов по затылку и тычков в лицо через судью. Ноль, пустышка.

3. Судья остановил поединок

Мэйвезер победил Макгрегора нокаутом – фраза звучит солидно. Но это был технический нокаут в десятом раунде, когда Конор поплыл. Судья просто остановил бой. Никто не оказался в горизонтальном положении. Никого не швырнули на ринг мощным ударом в голову. Никакой крови и разбитого лица. Бой был остановлен так, словно его заранее хотели так остановить.

4. Улыбки Макгрегора

А вы видели, что сделал Конор после поражения? Через минуту он уже улыбался и побежал обниматься с Мэйвезером. Ну еще бы, ирландец по-легкому срубил в районе 100 миллионов долларов, американец заработал еще 300 миллионов. Это не соперники, а какие-то бизнес-партнеры. Вот увидите, они еще матч-реванш придумают, уже по правилам ММА. И снова срубят кассу.

5. Комментатор Первого канала

Не очень понравилась работа в эфире – очень сильно хвалили Мэйвезера, очень сильно принижали Макгрегора. И не называли вещи своими именами, стараясь раскрутить бой как можно сильнее. Можно понять Первый канал, они купили права и тоже делали шоу. Но я ждал фразу о том, что все это – мишура, кукольное представление.

Так и не дождался…