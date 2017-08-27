«У Симпсонов мы это уже видели». Как соцсети реагировали на «ералаш» на ринге
«Советский спорт» собрал некоторые оценки боя между Мэйвезером и Макгрегором, которыми делились «звездные» и рядовые обитатели соцсетей.
Джорд Форман пишет про «великий бой» и иронично желает его участникам хорошо потратить деньги:
Great fight. Congrats to both McGregor & Mayweather well spent money— George Foreman (@GeorgeForeman) 27 августа 2017 г.
А вот Мэнни Пакьяо, которого за пристрастие к деньгам называют Манни Пакьяо, говорит не о деньгах, а оценивает Коннора за то, что тот пытался использовать своц шанс:
Respect to McGregor for taking a chance but congrats to Floyd on #50!— Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 27 августа 2017 г.
Майкл Фелпс, рекордсмен с небезупречной репутацией, снял шляпу перед победителем и напомнил о его рекордах:
Hats off to @TheNotoriousMMA ...... amazing competitor and unreal athlete...congrats to @FloydMayweather 50-0 congrats! #legend— Michael Phelps (@MichaelPhelps) 27 августа 2017 г.
Свою оценку дал Гарри Линекер: «Реально смелый поступок Макгрегора, но настоящий чемпион – Мэйвезер».
Really brave effort from @TheNotoriousMMA but @FloydMayweather is a true champion of his sport.— Gary Lineker (@GaryLineker) 27 августа 2017 г.
Наши знаменитости не отставали с оценками:
Не бой,а избиение:(((— Irina Rodnina (@IRodnina) 27 августа 2017 г.
Народное же творчество активно иронизировало над тем, как Первый канал быстро ушел на «Ералаш»: кто-то удивлялся, почему заставку «Ералаша» не показали до боя, а кто-то иронизирировал над тем, что «Ералаш» проплатил свою рекламу прямо внутри поединка – слишком уж обрезанным получилось из-за этого шоу.
Да! У Симпсонов мы это уже видели:
The Simpsons did it again! pic.twitter.com/XJhfGBnxv8— Football Trolls (@Footballltrolls) 27 августа 2017 г.
Ну, и традиционно «жгут» СММщики от ФК «Енисей»:
27 августа Валерия Кичина:— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 26 августа 2017 г.
🔘 Бой с @FloydMayweather
📍 Лас-Вегас
🔘 Матч #ФакелЕнисей
📍 Воронеж pic.twitter.com/tDtC1vQYGc