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«У Симпсонов мы это уже видели». Как соцсети реагировали на «ералаш» на ринге

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» собрал некоторые оценки боя между Мэйвезером и Макгрегором, которыми делились «звездные» и рядовые обитатели соцсетей.

Джорд Форман пишет про «великий бой» и иронично желает его участникам хорошо потратить деньги:

А вот Мэнни Пакьяо, которого за пристрастие к деньгам называют Манни Пакьяо, говорит не о деньгах, а оценивает Коннора за то, что тот пытался использовать своц шанс:

Майкл Фелпс, рекордсмен с небезупречной репутацией, снял шляпу перед победителем и напомнил о его рекордах:

Свою оценку дал Гарри Линекер: «Реально смелый поступок Макгрегора, но настоящий чемпион – Мэйвезер».

Наши знаменитости не отставали с оценками:

Народное же творчество активно иронизировало над тем, как Первый канал быстро ушел на «Ералаш»: кто-то удивлялся, почему заставку «Ералаша» не показали до боя, а кто-то иронизирировал над тем, что «Ералаш» проплатил свою рекламу прямо внутри поединка – слишком уж обрезанным получилось из-за этого шоу.

Да! У Симпсонов мы это уже видели:

Ну, и традиционно «жгут» СММщики от ФК «Енисей»:

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