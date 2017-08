«У Симпсонов мы это уже видели». Как соцсети реагировали на «ералаш» на ринге

«Советский спорт» собрал некоторые оценки боя между Мэйвезером и Макгрегором, которыми делились «звездные» и рядовые обитатели соцсетей.

Джорд Форман пишет про «великий бой» и иронично желает его участникам хорошо потратить деньги:

Great fight. Congrats to both McGregor & Mayweather well spent money — George Foreman (@GeorgeForeman) 27 августа 2017 г.

А вот Мэнни Пакьяо, которого за пристрастие к деньгам называют Манни Пакьяо, говорит не о деньгах, а оценивает Коннора за то, что тот пытался использовать своц шанс:

Respect to McGregor for taking a chance but congrats to Floyd on #50! — Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 27 августа 2017 г.

Майкл Фелпс, рекордсмен с небезупречной репутацией, снял шляпу перед победителем и напомнил о его рекордах:

Свою оценку дал Гарри Линекер: «Реально смелый поступок Макгрегора, но настоящий чемпион – Мэйвезер».

Really brave effort from @TheNotoriousMMA but @FloydMayweather is a true champion of his sport. — Gary Lineker (@GaryLineker) 27 августа 2017 г.

Наши знаменитости не отставали с оценками:

Не бой,а избиение:((( — Irina Rodnina (@IRodnina) 27 августа 2017 г.

Народное же творчество активно иронизировало над тем, как Первый канал быстро ушел на «Ералаш»: кто-то удивлялся, почему заставку «Ералаша» не показали до боя, а кто-то иронизирировал над тем, что «Ералаш» проплатил свою рекламу прямо внутри поединка – слишком уж обрезанным получилось из-за этого шоу.

Да! У Симпсонов мы это уже видели:

The Simpsons did it again! pic.twitter.com/XJhfGBnxv8 — Football Trolls (@Footballltrolls) 27 августа 2017 г.

Ну, и традиционно «жгут» СММщики от ФК «Енисей»: