Вспоминая Харламова. «Советский спорт» вспоминает народного хоккеиста

27 августа 1981 года в автомобильной катастрофе погиб Валерий Харламов. Вот уже 37 лет, как он не с нами. «Советский спорт» вспоминает народного хоккеиста.

Парадоксально, но именно Харламов стал на Руси народным хоккеистом. Хотя лучшим игроком XX века ИИХФ назвала Владислава Третьяка. Да и забивал Валерий меньше своих партнеров по звену Бориса Михайлова и Владимира Петрова, а также Александра Мальцева, его тезки Якушева, Хелмута Балдериса, Анатолия Фирсова. В эпохальной Суперсерии-72 у Якушева четыре перстня для лучшего игрока матча, у Харламова – только один. В Суперсерии-74 (с Канадой из ВХА) он в восьми матчах всего дважды поразил ворота, а Якушев – пять. А в первой клубной Суперсерии-76 Харламова включили лишь во вторую символическую пятерка звезд, а Третьяка и Якушева – в первую. Наконец, в иконостасе государственных наград у Михайлова и Третьяка есть орден Ленина, Харламов же удостоился двух орденов Трудового Красного Знамени и ордена Знак Почета – более низких по статусу.

Знаменитый тренер-победитель Скотти Боумэн своими любимым игроком называет Фирсова, а отец-основатель отечественного хоккея Анатолий Тарасов Владимира Крутова ставил выше Харламова. Как и Виктор Тихонов. В Чехословакии самым-самым у нас считали Сергея Макарова.

Тем не менее легендой стал именно Харламов, ему посвящены два художественных фильма – «Валерий Харламов. Дополнительное время» с Алексеем Чадовым и «Легенда №17», лидер по кассовым сборам в 2014 году. Кстати, актер Алексей Чадов стал в 2009 году гостем фирменной церемонии «Советского спорта» «Харламов Трофи» и вручил трофей Александру Овечкину.

Вокруг Харламова ходит столько историй-небылиц, что уже трудно отыскать правду. Попробуем вспомнить некоторые из них.

Свадьба

По рассказам одноклубников-друзей Валерия, у него не было отбоя от желающих построить с ним семью. Девушки пытались доказать, что их отец их детей – Харламов. На Ирине он женился 14 мая 1976 года. А первенец (Александр) у них появился в сентябре 1975-го.

Как раз именно в это время будущая теща знаменитого хоккеиста накатала в спорткомитет телегу – мол, Валерий не желает жениться. И форварда вывели из сборной на два товарищеских матча в Чехословакии. В «Советском спорте» появилась маленькая заметка – «спичечный коробок», где сообщалось, что Харламова не взяли за… нарушение спортивного режима.

Свадьбу сыграли 14 мая 1976-го. Потому что во время сезона на это просто не было времени.

Теща Валерия вообще оказалась решительным человеком – быстро поставила «шлагбаум» многочисленным друзьям и товарищам своего зятя. Молодожены стали жить в ее квартире на Авиамоторной улице.

Уже 26 мая Харламов с супругой попали в автомобильную катастрофу. В хоккей он вернулся благодаря хирургу-кудеснику Андрею Сельцовскому, собравшему пострадавшую ногу буквально по осколкам.

Возвращение

16 ноября Харламов вернулся. Тот матч с «Крыльями Советов» ЦСКА выиграл 7:3, а Харламов на четвертой минуте открыл счет с передачи Петрова, выйдя со своими привычными партнерами. Потом распространилась мулька – дескать, врач армейцев Олег Белаковский перед игрой ходил к тренеру «Крылышек» Борису Кулагину и просил поберечь Харламова. Однако Кулагин тогда клуб уже не возглавлял, сосредоточившись на сборной. В «Крыльях» его сменил Игорь Тузик. Так что Белаковский мог разве что обратиться к игрокам профсоюзной команды, многие из которых прошли школу ЦСКА.

Увы, после катастрофы Харламов потерял фирменную обводку, солировал меньше, больше играл на партнеров. В эпохальном Кубке вызова-79, в котором была повержена сборная НХЛ, Валерий во втором и третьем матче (6:0) на лед не выходил.

Виктор Тихонов не взял его на чемпионат мира-81 в Швецию, и никто тогда не возмутился. Михайлов к тому времени зачехлил клюшку, а Петров стал дядькой-наставником для восходящих звезд Сергея Макарова и Владимира Крутова и с миссией справился блестяще.

Но когда Харламов отцепили от Кубка Канады и на следующий день он погиб, поднялась волна возмущения…

Кубок Канады

Валерий для себя решил, что сезоне-1981/82 станет для него последним. Он планировал завершить карьеру победно и красиво. И начал ярко – став лучшим нападающим Кубка европейских чемпионов в Италии, где ЦСКА учинил разгром всем соперникам. Правда, мало кто знает, какого уровня был тот турнир. Где-то первой союзной лиги. Посему претензии «Как же так, лучшего не взяли на Кубок Канады» слушать-читать было нелепо.

Почему-то мало кто вспоминает о выставочных матчах перед супертурниром. Со шведами и финнами. Харламов выходил с Макаровым и Игорем Ларионовым, подменяя получившего сотрясение мозга Крутова. Новая тройка выглядела блекло. Но Крутов восстановился и полетел в Канаду. В отличие от Харламова.

А недавно Владимир Юрзинов-старший поделился еще одной версии отлучения Харламова. Оказывается, в одном из матчей Кубка европейских чемпионов Валерий попал под мощный силовой прием финского защитника Риихиранты. Поэтому Тихонов решил его сохранить для хоккея и не повез в Канаду, где победы никто от молодой сборной СССР не ждал.

Роковая авария

«Советский спорт» в свое время провел журналистское расследование автокатастрофы на 74-м километре Ленинградского шоссе, унесшую жизнь Харламова, его супруги и ее двоюродного брата Сергея Иванова. За рулем «Волги» с номером 00-17 ММБ находилась Ирина. Хотя с дачи тещи (деревня Покровка под Клином) машина стартовала под управлением Валерия. Но почему он уступил руль супруге?

На месте катастрофы в машине обнаружили пустую бутылку водки и стакан. Не исключено, что мужчины захотели выпить, дабы залить горе Харламова, не полетевшего в Канаду. Но это лишь гипотеза.

В 2005 году Харламова, не игравшего в НХЛ, включили в Зал славы хоккея в Торонто, третьим после его соотечественников Анатолия Тарасова и Владислава Третьяка.

14 января 2018 года мы в очередной раз вспомним о Харламове, в этот день ему исполнилось бы 70 лет. А «Советский спорт» никогда о народном хоккеисте не забывал. Наш «Харламов Трофи» популярен не только в России, но и в Европе и даже по ту сторону океана. Как и его лауреаты – Сергей Федоров, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Павел Дацюк, Артемий Панарин.

Уже потом именем Харламова назвали дивизион в КХЛ и главный трофей МХЛ.