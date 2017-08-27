«Лучший бой Конора за долгое время». Бойцы UFC о бое Мэйвезер - Макгрегор
В воскресенье в Лас-Вегасе Флойд Мэйвезер добыл 50-ю победу на профессиональном ринге, победив техническим нокаутом в десятом раунде чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора. «Советский спорт» собрал мнения известных бойцов UFC в социальных сетях по этому событию.
Рафаэль дос Аньос, экс-чемпион UFC в легком весе
- Конор — боец одного раунда. У него нет стойкость и кардио. Он все еще должен мне бой в UFC.
Стивен Томпсон, боец UFC:
- Уважение Макгрегору. Он показал, что может драться против лучшего боксера в истории.
Кевин Ли, боец UFC
- Наконец-то Конор вернется в UFC. Сначала расправлюсь с Тони Фергюсоном, а потом выбью все из Конора.
Люк Рокхолд, экс-чемпион UFC в среднем весе
- Уважаю Макгрегора. Он заслужил больших денег.
Джош Барнетт, экс-чемпион UFC в тяжелом весе
- Конор дал хороший бой Мэйвезеру — одному из величайших боксеров мира. Я ждал технического нокаута в шестом раунде.
Джессика Ай, боец UFC
- Оба меня вдохновляют. Очень круто, что бокс и UFC сработали вместе.
Эдди Альварез, экс-чемпион UFC в легком весе
- Отличное шоу. Снимаю шляпу перед Конором. Продержаться 10 раундов — это круто.
Даниэль Кормье, экс-чемпион UFC в полутяжелом весе
- Макгрегор — настоящий мужчина. Он бился с лучшим в истории, да еще и на его территории. ММА гордится тобой, Конор.
Деннис Бермудес, боец UFC
- Макгрегор — великий боец. Это был впечатляющий бой.
Макс Холлоуэй, чемпион UFC в полулегком весе
- Макгрегор показал всем, что бойцы UFC могут на равных выступать в боксе с профессионалами.
Тим Минс, боец UFC
- Черт! Макгрегор выдержал десять раундов. Это нечто!
Рафаэль
Ассунсао, боец UFC
- Да, конечно, Макгрегор круто себя пропиарил этим боем. Многим нужно учиться у него.
Пэйдж Ванзант, боец UFC
- Поздравляю Конора с хорошим поединком. Он сотворил историю.
Каб Свонсон, боец UFC
- Это был лучший бой Макгрегора за очень долгое время.
Деметриус Джонсон, чемпион UFC в наилегчайшем весе
- Макгрегор — гангстер.
«Развод десятилетия». Что пишут болельщики о победе Мэйвезера над Макгрегором