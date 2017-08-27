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«Лучший бой Конора за долгое время». Бойцы UFC о бое Мэйвезер - Макгрегор

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Лучший бой Конора за долгое время». Бойцы UFC о бое Мэйвезер - Макгрегор

В воскресенье в Лас-Вегасе Флойд Мэйвезер добыл 50-ю победу на профессиональном ринге, победив техническим нокаутом в десятом раунде чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора. «Советский спорт» собрал мнения известных бойцов UFC в социальных сетях по этому событию.

Рафаэль дос Аньос, экс-чемпион UFC в легком весе

- Конор — боец одного раунда. У него нет стойкость и кардио. Он все еще должен мне бой в UFC.

Стивен Томпсон, боец UFC:

- Уважение Макгрегору. Он показал, что может драться против лучшего боксера в истории.

Кевин Ли, боец UFC

- Наконец-то Конор вернется в UFC. Сначала расправлюсь с Тони Фергюсоном, а потом выбью все из Конора.

Люк Рокхолд, экс-чемпион UFC в среднем весе

- Уважаю Макгрегора. Он заслужил больших денег.

Джош Барнетт, экс-чемпион UFC в тяжелом весе

- Конор дал хороший бой Мэйвезеру — одному из величайших боксеров мира. Я ждал технического нокаута в шестом раунде.

Джессика Ай, боец UFC

- Оба меня вдохновляют. Очень круто, что бокс и UFC сработали вместе.

Эдди Альварез, экс-чемпион UFC в легком весе

- Отличное шоу. Снимаю шляпу перед Конором. Продержаться 10 раундов — это круто.

Даниэль Кормье, экс-чемпион UFC в полутяжелом весе

- Макгрегор — настоящий мужчина. Он бился с лучшим в истории, да еще и на его территории. ММА гордится тобой, Конор.

Деннис Бермудес, боец UFC

- Макгрегор — великий боец. Это был впечатляющий бой.

Макс Холлоуэй, чемпион UFC в полулегком весе

- Макгрегор показал всем, что бойцы UFC могут на равных выступать в боксе с профессионалами.

Тим Минс, боец UFC

- Черт! Макгрегор выдержал десять раундов. Это нечто!

Рафаэль Ассунсао, боец UFC

- Да, конечно, Макгрегор круто себя пропиарил этим боем. Многим нужно учиться у него.

Пэйдж Ванзант, боец UFC

- Поздравляю Конора с хорошим поединком. Он сотворил историю.

Каб Свонсон, боец UFC

- Это был лучший бой Макгрегора за очень долгое время.

Деметриус Джонсон, чемпион UFC в наилегчайшем весе

- Макгрегор — гангстер.

«Развод десятилетия». Что пишут болельщики о победе Мэйвезера над Макгрегором

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Сергей Ващенко
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