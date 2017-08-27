Зобнин, Головин, Кузяев и Миранчуки? Играть им в полуфинале ЧМ-2018

Братья Миранчуки соорудили победный гол для "Локомотива" в матче против "Урала" Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Обозреватель «Советского спорта» радуется – после нескольких лет безрыбья в российском футболе появились талантливые полузащитники, с которыми наша сборная может дойти до полуфинала чемпионата мира.

«Янг Бойз», этот швейцарский футбольный бренд, давно щекочет слух неординарностью подхода к названиям. Но сейчас речь не о ребятах из Берна, которых ЦСКА отправил готовиться к покорению новых вершин, а о нашем доморощенном молодняке.

«Покажи мне своих хавов, и я скажу чего стоит твоя команда», - известный и вполне рабочий тест на все времена. Ибо сколько существует футбол, столько тестируемые грустят: мы проиграли, потому что уступили в середине поля.

За девятилетний период отрезвления от хмельной европейской бронзы средняя линия сборной России или, если хотите, полузащита вместе с полунападением, чаще не радовала. Да и народ футбольный, привыкая к неудачам, затянул любимую мантру: «Не встречаем, не отбираем, не обостряем, не спешим и при этом не думаем». Да полно вам! И боремся до хруста, и прессингуем по всему полю, и передачи-конфетки, бывает, отдаем, но серьезным людям, как правило, уступаем. Горим и твердим – проиграли середину. Ну, понятное дело, у них же – те, а у нас – эти и как бы штиль на кадровом горизонте.

А тут, вдруг, к штилю - бриз.

Пока легкий, но уже вполне уловимый, набирающий силу ветерок принес надежду.

...Они проявлялись постепенно, словно через пелену переводной картинки. Через раз, а то и два подчеркивая свою индивидуальность, от которой захватывало дух. Затем один из них стал чуть ли не главным творцом командного триумфа, а другой отыграл в Лиге чемпионов все 6 матчей группового турнира, заменившись лишь в двух. Дальше - больше. Сквозь нестройный пока аргентинский хор прорезался голос третьего, и тут же ответили зрелой феерией против чемпиона еще двое, одинаковых...

Так что как хотите, но картинку встречи Тестирующего с главным по сборной уже не отогнать. Считайте, что привиделось:

- Эй, Черчесов, покажи мне своих хавов, и я скажу..

- Да пожалуйста: Зобнин, Головин, Кузяев, Миранчуки. Еще?

- Достаточно. Будешь в полуфинале.

До «сбычи» этой мечты осталось меньше года, но лично у меня зреет уверенность в том, что из молодых игроков середины поля, вставших сегодня за свои клубы в полный рост, получится не приварок к уважаемым завсегдатаям игрового протокола сборной, а долгожданный, увесистый кулак.