Зарипова уже сейчас ждут в Нью-Йорке. Осталось получить разрешение от НХЛ

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. ВЫБОР ЗАРИПОВА

Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил в своей колонке на Sportsnet, что к Данису Зарипову есть интерес со стороны клубов НХЛ – это два варианта, «Вегас» и «Рейнджерс».

Я вам открою секрет, что «Рейнджерс» почти сразу же были готовы дать контракт Зарипову, как произошла эта история. Не просто провести с ним переговоры, а положить контракт на подпись: давай, Данис, ставь свой вензель, и в сентябре ты будешь играть в «Мэдисон Сквер Гарден».

Я держал это в секрете, но раз Фридман уже открыл карты по своим инсайдам – подтверждаю. Да, Эллиотт как всегда прав. Я ничего не слышал о «Вегасе», но там клуб создался с нуля, и там метут с рынка всех заметных форвардов. Потому что атака там совсем не впечатляет, да и в тройку к Шипачеву – почему нет?

Сейчас Зарипов говорит о том, что не хочет думать об НХЛ. Он подал апелляцию, в сентябре будет суд. Но в лучшем случае Данис сможет скостить себе срок – с двух лет до восьми месяцев или года, например. Да и то – фантастика. То есть ближайший сезон в КХЛ он в любом случае пропустит. Это фатально в 36 лет.

Так что выбор простой – не играть вообще или ехать в НХЛ. Тем более Зарипова там ждут. Сейчас все упирается в профсоюз лиги и саму лигу – там должны дать зеленый свет. Это может случиться со дня на день. После этого – слово за самим Данисом. И я думаю, он останется в хоккее.

2. ТАБЛИЦА КХЛ

Смотрю на таблицу КХЛ. На Западе все, как и должно быть – первыми идут СКА и ЦСКА.

На Востоке – вообще все не так, как должно быть – первыми стали «Нефтехимик» и «Сибирь».

Чем объяснить взлет «Нефтехимика»? Удачным календарем – три матча дома против равных себе («Амур», «Адмирал», «Куньлунь»). Хорошим тренером – Андрей Назаров умеет мотивировать игроков и сколачивать боевой состав без звезд. Вот работа в СКА – это было не его. А «Нефтехимик» - самое то. И как я знаю, Назаров всячески хочет уйти от своего имиджа скандального мужика, который попадает в грязные истории. Верю, что Андрею Викторовичу это удастся.

«Сибирь» - все то же самое. Удачный календарь – дома матчи со «Спартаком», рижским «Динамо», «Северсталью». Превосходный менеджмент – Кирилл Фастовский, как мистер Вульф из «Криминального чтива», умеет разруливать проблемы и решать дела. И интересный тренер Павел Зубов (не путать с Сергеем Зубовым). Мне хочется, чтобы у него все получилось. До меня долетела одна его фраза, которую он сказал известному корреспонденту: «Пишите обо мне все, что хотите. Мне без разницы, и я уважаю ваше мнение. Но вот все заметки обо мне читает моя мама. Мне грустно, когда она расстраивается». После таких слов к человеку сразу испытываешь симпатию.

А пятым идет «Амур». «Амур»! То, как Хабаровск победил грозный «Салават Юлаев» в гостях (5:4) – это просто шедевр. И вот как раз «Амуру» с календарем не повезло – сразу восемь матчей в гостях на старте! Но команда сражается, зацепила очко в Сочи. Просто герои.

3. ТРАВМЫ «ДИНАМО»

Московское дерби получилось ужасным для «Динамо». Мало того, что ЦСКА их разгромил со счетом 6:1. Так еще надолго сломались два форварда основного состава: Михаил Варнаков пропустит около месяца из-за травмы руки, Игорь Игнатушкин выбыл на полтора месяца из-за повреждения ноги.

При этом также травмированы вратарь Александр Шарыченков, защитник Яков Рылов, форварды Михаил Анисин и Иван Игумнов. А ведь сезон только начался!

В московском «Динамо» после летнего коллапса включен режим экономии, лавка совсем не длинная. Ведущие игроки, как вы помните, задаром были отпущены в другие клубы КХЛ... Не хочу наводить тут тоску на динамовских фанатов. Но ребята, если в этом сезоне ваш клуб попадет в плей-офф – это будет очень хороший успех. Удачи тренеру Владимиру Воробьеву и его команде.