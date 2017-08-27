Говорите, не страшен «Марибор»? «Спартак» продолжает отставать от лидеров РФПЛ

«Спартак» ожил, но этого оказалось мало для победы над СКА – 0:0.

ПУЦКО ПРОТИВ СВОИХ

СКА дома значительно отличается от себя гостевой версии. Против ЦСКА в Москве команда Алексея Поддубского выглядела хуже, чем молодняк «Томи» по весне. Но в Хабаровске СКА гораздо убедительнее. И уступил пока только однажды – «Зениту» (0:2), при этом играя на равных с питерцами. Затем были победа над «Анжи» (2:0), ничья с «Рубином» (1:1), где казанцам пришлось спасаться на последних минутах. В общем, выезд «Спартаку» предстоял тяжелый.

В составе СКА выделялись две фамилии – Савичев и Пуцко. Оба бывшие спартаковцы. А это всегда чревато огромным настроем и желанием показать себя против команды, в которой не пригодился.

Каррера выставил против СКА трех центральных защитников – Боккетти, Таски, Джикия. Видимо, вспомнив прошлогодний кубковый матч против хабаровчан, итальянец решил перестраховаться. СКА был тогда совсем другой, с другим тренером – Александром Григоряном, но то поражение, думается, стало одним из самых обидных для Карреры в России.

А ЧТО В ЛЧ?

Нельзя, пусть и с оговорками, не проецировать матч в Хабаровске на Лигу чемпионов, где «Спартаку» совсем скоро уже стартовать – в группе с «Севильей», «Ливерпулем», «Марибором». Большинство вроде как считает этих соперников вполне проходными. Что ж, возможно.

Вот вам тогда условный выезд в Марибор – и неуступчивые, злые 11 человек напротив. Вряд ли в Словении будет легче, чем в Хабаровске. Хотите на что-то рассчитывать в Лиге чемпионов? Ладненько. Только сначала победите СКА.

Справедливости ради, «Спартак», наверное, на победу и наиграл. Нанес 30 ударов по воротам, 12 в створ – столько против СКА не было ни у кого, а может и вообще в сезоне. Феноменальное территориальное преимущество, большое количество опасных подходов, страсть, желание – все вроде было. Но этого «всего», что выложил «Спартак» в виде козырей, оказалось мало, чтобы пробить Александра Довбню.

Вратарь СКА, конечно, герой – выручил. Но выручал он еще и потому, что «Спартак» не создавал таких моментов, после которых вратарю остается лишь провожать мяч взглядом и надеяться на лучшее. Нет, Глушаков и Ко кружили вокруг штрафной СКА много и старательно, но в итоге оборона новичка РФПЛ с удивлением для себя самой справлялась. Удары наносились, но из непростых позиций.

СКА перебирался на чужую половину очень редко. И это комплимент «Спартаку». Тот же «Зенит» в Хабаровске балансировал на грани поражения – все могло закончиться и обратными 0:2. Забей, например, Лескано рабоной, но он попал в перекладину. На лицах игроков «Спартака» испуга не было ни разу. Но – 0:0.

КАТАСТРОФЫ ПОКА НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Что в итоге? «Спартак» ожил. Кажется, что внутренние проблемы команды решаются. Новый контракт с Комбаровым подписан, с трансферами открыто определились (хотя осталось меньше недели до закрытия дозаявочного периода) – все на Каррере, ощущение близости Лиги чемпионов должно снова завести игроков, вернуть ту метафизику, когда «Спартак» забивал всегда и при любых раскладах.

Плохо, что, видимо, травму получил Таски – с выходом немца порядка в защите «Спартака» всегда становится больше. Его в середине первого тайма заменил Кутепов. Некогда один из самых перспективных защитников России все никак не может прийти в себя. Против СКА он смотрелся надежно, но, повторимся, полузащита «Спартака» накрывала атаки хабаровчан в зародыше – оттого и лишь четыре удара, ноль – в створ.

«Спартак» вновь потерял очки, еще больше отстав от «Локомотива» и – по потерянным очкам – от «Зенита». Но катастрофы пока не случилось. От того же «Рубина» всего пять очков. Понятно, что на чемпионство после такого старта рассчитывать странно, но за тройку побороться вполне реально. И необходимо – это и Лига чемпионов, и моральное удовлетворение от решения какой-никакой, но задачи. И именно так нужно мыслить «Спартаку», иначе есть риск потерять сезон вообще. Вдруг лидеры, поняв, что «Зенит» не догнать, бросят играть вовсе, а взрываться будут только в Лиге чемпионов. Если подобного сценария не произойдет, то шанс спасти сезон есть. Надо только перетерпеть полосу невезения – и победы придут.



