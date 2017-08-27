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Евгений Ловчев: «Спартак» ментально не готов к сезону!

Николай Роганов, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Руслан Корян и спартаковец Андрей Ещенко
Руслан Корян и спартаковец Андрей ЕщенкоФото: ФК «СКА-Хабаровск»

Обозреватель «Советского спорта» объясняет, как можно нанести 13 ударов в створ ворот «СКА-Хабаровск» и сыграть 0:0.

Спартаковцы в Хабаровске хорошо сыграли только один тайм, второй. В первом ничего не было.

В прошлом сезоне часто забивали на последних минутах. Каррера тогда сказал – мол, такие победы ментально очень хорошо влияют на команду, она старалась-старалась и футбольный боженька вознаградил ее за это.

«Спартак» ментально не готов к этому сезону – не отошел еще от празднования чемпионства. Я имею в виду не банку с самогоном и не прыганье на машинах, а то, что в голове и психологию. Надо, как и в прошлом сезоне, выигрывать все стыки. Надо идти в них с холодной головой.

Развели шумиху вокруг перелета в Хабаровск! В прошлом году проиграли там СКА в Кубке России, за сколько дней прилетать, когда спать, а когда отдыхать? 

Я играл в Хабаровске. И с ветеранами туда приезжал, восемь матчей там провели! Ночью не спали, резались в карты, потому что в Москве в это время был день, не спалось. А потом играли в футбол. И ничего!

Самое главное, чего не хватает в этом сезоне спартаковцам – они не дерутся за каждый мяч, поэтому футбол не вознаграждает их голами. Ездят, как звезды по стране – смотри, Хабаровск, к тебе прилетел чемпион! В первом тайме были вялые, квелые.

Почему 13 ударов в створ и ни одного гола? Неуверенность в себе! Нет наглости. Нет лидера, каким был в моем «Спартаке» Галимзян Хусаинов. Я опять не увидел командной игры, один только навал.

Матч

СКА-Хабаровск - Спартак - 0:0

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Димидко, Дедечко, Габулов (Никифоров, 62), Савичев (Казанков, 72), Калинский, Христов (Корян, 46), Маркович

Спартак: Селихов, Комбаров (Мельгарехо, 81), Боккетти, Джикия, Таски (Кутепов, 34), Ещенко, Пашалич (Ананидзе, 76), Фернандо, Глушаков, Промес, Адриано

Предупреждения:

Корян, 56; Пуцко, 79; Никифоров, 84; Наваловский, 88; Довбня, 90 - Боккетти, 56

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

27 августа 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
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