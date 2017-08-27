Валерий Рейнгольд: Я сказал, что «Спартак» разорвет СКА. Так и получилось
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд не стал критиковать красно-белых за ничью в 8-м туре РФПЛ против «СКА-Хабаровск» (0:0).
– Давно не видел такого футбола. Не хочу ругать «Спартак». Сделали все, что можно, но невезуха такая, что не знаешь что делать. Один момент все-таки надо использовать. Мне жалко ребят. Язык не поворачивается ругать. Разные бывают ничьи. На поле была одна команда, а счет 0:0.
Понимаю, что многие скажут, что я защищаю «Спартак». Никого не защищаю кроме футбола. Бывают такие игры. Хотя сами виноваты. Не хватило собранности в концовке, хладнокровия, но что-то потихоньку набралось.
Вокруг «Спартака» сгустились такие тучи, что команда не может их пробить. Играть тяжело, сил отдано много. Хотелось бы, чтобы эта непруха осталась позади и спартаковцы во всеоружии встретили Лигу чемпионов. Сегодняшний матч показал, что чемпионат России «Спартак» проиграл. Все силы надо направить на Лигу чемпионов.
– Валерий Леонидович,
ну странно же. «Спартак» критиковать вы не можете, а «Зенит» и ЦСКА за победы
над СКА в пух и прах разнесли.
– Я смотрю на рисунок игры и самоотдачу футболистов. Вижу полное преимущество и незабитые мячи. Футбола у «Зенита» не было никакого, когда он с Хабаровском играл. Вопрос другой: очки набирать или игру показывать? «Спартак» показал игру хорошего класса. Не идет мяч в ворота, отлично сыграл вратарь СКА. За что ругать? Да, надо реализовать моменты. Не получилось, но самоотдача полная. У меня не повернется язык ругать «Спартак». Пусть лучше в комментариях ругают меня.
Если бы «Спартак» играл безобразно и сыграл 0:0, я бы прямым текстом сказал, что «нехорошая команда» (фраза смягчена, – прим. ред.). Но ребята молодцы, не подфартило. Было все кроме голов. Я сказал, что «Спартак» разорвет СКА. Так оно и получилось. Только голов не было.
Полная запись разговора с Валерием Рейнгольдом
– Я в том разговоре
сказал, что «Спартак» не победит.
– Молодец. Угадал. Но с чего вы это взяли? Вам приятно смотреть, когда одна команда на поле, а другой нет? Это антифутбол в исполнении соперника «Спартака». «СКА-Хабаровск» – команда первого дивизиона.
– Но «Спартак» только
на три очка опережает соперника. Как же не критиковать за то?
– «Спартак» находится в глубоком «кризисе» (фраза смягчена, – прим. ред.). Команда набрала столько очко, сколько наработала на сборах. Наберет форму через игры. И сегодня «Спартак» получил плюсик к своим физическим кондициям. Качество игры мне дороже очков. И по качеству игры «Спартак» был хорош.
– Довольны игрой
Марио Пашалича и Фернандо?
– Лучшим был Денис Глушаков. По работе, самоотдаче и желанию. Все конкуренции. Второй – Промес. Почему не первый? Забить надо было. Он нападающий. У Глушакова тоже были моменты, но он еще выполнял чумовую работу. У него своих забот хватает, помимо того, чтобы воротам угрожать.
Хорват играл в свое удовольствие. Он не вписывается в стратегию игры. Он – джентльмен от футбола. Я не вижу в его глазах страсти. Флегматик. С мячом хорошо работает, но этого мало. Он – опорный хавбек, должен работать за двоих. Большая разница между ним и Глушаковым.
Фернандо не в порядке. Моментами выглядел прилично. Этого мало. Все четыре полузащитника должны работать в унисон. У «Спартака» многие выпадают, но это другая история.
Наш состав на матч #СКАСпартак!#ВпередСпартак! pic.twitter.com/RHujb5fKkL— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 августа 2017 г.
– «Спартак сыграл в
пять защитников. Это изменило что-то в плане игры?
– Массимо Каррера выстраивает игру под Лигу чемпионов и в частности под «Марибор», с которым предстоит играть на выезде. Я специально пересмотрел момент с травмой Сердара Таски. Ничего не увидел. Впечатление, не хочет играть.
Сегодня вышел состав, который будет играть в Лиге чемпионов. Плюс сюда должен вписаться Зе Луиш. За неделю он должен привести себя в порядок.
– За что теперь «Спартак»
поборется в чемпионате России?
– Его «Спартак» проиграл. Поборется за Лигу Европы: четвертое-пятое место. Это симпатичная и играющая команда. Ее надо поддержать. Сейчас надо подготовиться к Лиге чемпионов и достойно выступить в группе. Ребята могут! Дело в другом, сумеет ли «Спартак» себя подготовить.
Хотя знаете, бывает все. Осталось 22 тура. «Спартак» может их выиграть и стать чемпионом. Если пофантазировать. И такое может быть. У меня в карьере это было. «Спартак» выиграл 22 игры подряд и стал чемпионом.
Матч
СКА-Хабаровск - Спартак - 0:0
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Димидко, Дедечко, Габулов (Никифоров, 62), Савичев (Казанков, 72), Калинский, Христов (Корян, 46), Маркович
Спартак: Селихов, Комбаров (Мельгарехо, 81), Боккетти, Джикия, Таски (Кутепов, 34), Ещенко, Пашалич (Ананидзе, 76), Фернандо, Глушаков, Промес, Адриано
Предупреждения:
Корян, 56; Пуцко, 79; Никифоров, 84; Наваловский, 88; Довбня, 90 - Боккетти, 56
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
27 августа 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция