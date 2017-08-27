Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Спартак
Футбол  ЦСКА- : -Ахмат
Футбол  Зенит- : -Ростов
Хоккей  Локомотив- : -Йокерит
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Футбол  Краснодар- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Рейнгольд: Я сказал, что «Спартак» разорвет СКА. Так и получилось

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Квинси Промес снова не забил за "Спартак"
Квинси Промес снова не забил за "Спартак"Фото: «Советский спорт»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд не стал критиковать красно-белых за ничью в 8-м туре РФПЛ против «СКА-Хабаровск» (0:0).

– Давно не видел такого футбола. Не хочу ругать «Спартак». Сделали все, что можно, но невезуха такая, что не знаешь что делать. Один момент все-таки надо использовать. Мне жалко ребят. Язык не поворачивается ругать. Разные бывают ничьи. На поле была одна команда, а счет 0:0.

Понимаю, что многие скажут, что я защищаю «Спартак». Никого не защищаю кроме футбола. Бывают такие игры. Хотя сами виноваты. Не хватило собранности в концовке, хладнокровия, но что-то потихоньку набралось.

Вокруг «Спартака» сгустились такие тучи, что команда не может их пробить. Играть тяжело, сил отдано много. Хотелось бы, чтобы эта непруха осталась позади и спартаковцы во всеоружии встретили Лигу чемпионов. Сегодняшний матч показал, что чемпионат России «Спартак» проиграл. Все силы надо направить на Лигу чемпионов.

– Валерий Леонидович, ну странно же. «Спартак» критиковать вы не можете, а «Зенит» и ЦСКА за победы над СКА в пух и прах разнесли.
– Я смотрю на рисунок игры и самоотдачу футболистов. Вижу полное преимущество и незабитые мячи. Футбола у «Зенита» не было никакого, когда он с Хабаровском играл. Вопрос другой: очки набирать или игру показывать? «Спартак» показал игру хорошего класса. Не идет мяч в ворота, отлично сыграл вратарь СКА. За что ругать? Да, надо реализовать моменты. Не получилось, но самоотдача полная. У меня не повернется язык ругать «Спартак». Пусть лучше в комментариях ругают меня.

Если бы «Спартак» играл безобразно и сыграл 0:0, я бы прямым текстом сказал, что «нехорошая команда» (фраза смягчена, – прим. ред.). Но ребята молодцы, не подфартило. Было все кроме голов. Я сказал, что «Спартак» разорвет СКА. Так оно и получилось. Только голов не было.

Полная запись разговора с Валерием Рейнгольдом

– Я в том разговоре сказал, что «Спартак» не победит.
– Молодец. Угадал. Но с чего вы это взяли? Вам приятно смотреть, когда одна команда на поле, а другой нет? Это антифутбол в исполнении соперника «Спартака». «СКА-Хабаровск» – команда первого дивизиона.

– Но «Спартак» только на три очка опережает соперника. Как же не критиковать за то?
– «Спартак» находится в глубоком «кризисе» (фраза смягчена, – прим. ред.). Команда набрала столько очко, сколько наработала на сборах. Наберет форму через игры. И сегодня «Спартак» получил плюсик к своим физическим кондициям. Качество игры мне дороже очков. И по качеству игры «Спартак» был хорош.

– Довольны игрой Марио Пашалича и Фернандо?
– Лучшим был Денис Глушаков. По работе, самоотдаче и желанию. Все конкуренции. Второй – Промес. Почему не первый? Забить надо было. Он нападающий. У Глушакова тоже были моменты, но он еще выполнял чумовую работу. У него своих забот хватает, помимо того, чтобы воротам угрожать.

Хорват играл в свое удовольствие. Он не вписывается в стратегию игры. Он – джентльмен от футбола. Я не вижу в его глазах страсти. Флегматик. С мячом хорошо работает, но этого мало. Он – опорный хавбек, должен работать за двоих. Большая разница между ним и Глушаковым.

Фернандо не в порядке. Моментами выглядел прилично. Этого мало. Все четыре полузащитника должны работать в унисон. У «Спартака» многие выпадают, но это другая история.

– «Спартак сыграл в пять защитников. Это изменило что-то в плане игры?
Массимо Каррера выстраивает игру под Лигу чемпионов и в частности под «Марибор», с которым предстоит играть на выезде. Я специально пересмотрел момент с травмой Сердара Таски. Ничего не увидел. Впечатление, не хочет играть.

Сегодня вышел состав, который будет играть в Лиге чемпионов. Плюс сюда должен вписаться Зе Луиш. За неделю он должен привести себя в порядок.

– За что теперь «Спартак» поборется в чемпионате России?
– Его «Спартак» проиграл. Поборется за Лигу Европы: четвертое-пятое место. Это симпатичная и играющая команда. Ее надо поддержать. Сейчас надо подготовиться к Лиге чемпионов и достойно выступить в группе. Ребята могут! Дело в другом, сумеет ли «Спартак» себя подготовить.

Хотя знаете, бывает все. Осталось 22 тура. «Спартак» может их выиграть и стать чемпионом. Если пофантазировать. И такое может быть. У меня в карьере это было. «Спартак» выиграл 22 игры подряд и стал чемпионом.  

Матч

СКА-Хабаровск - Спартак - 0:0

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Димидко, Дедечко, Габулов (Никифоров, 62), Савичев (Казанков, 72), Калинский, Христов (Корян, 46), Маркович

Спартак: Селихов, Комбаров (Мельгарехо, 81), Боккетти, Джикия, Таски (Кутепов, 34), Ещенко, Пашалич (Ананидзе, 76), Фернандо, Глушаков, Промес, Адриано

Предупреждения:

Корян, 56; Пуцко, 79; Никифоров, 84; Наваловский, 88; Довбня, 90 - Боккетти, 56

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

27 августа 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» интересуется Набиуллиным? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» интересуется Набиуллиным? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Гендиректор «СКА-Хабаровск»: Добились ничьей со «Спартаком» за счет характера, командного духаГенеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в 8-м туре РФПЛ.Каррера – второй. 9 худших стартов «Спартака» в истории чемпионатов РоссииКаррера – второй. 9 худших стартов «Спартака» в истории чемпионатов РоссииДействующий чемпион продолжает соревноваться с собой образца 2003-го года.Евгений Ловчев: «Спартак» делает больше всех для развития футболаОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче 8-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» – «Спартак» (0:0).Андрей Ещенко: Перерыв на матчи сборных пойдет на пользу «Спартаку»Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ничью со «СКА-Хабаровск» в восьмом туре РФПЛ.
Бокс
Видео дня: Макгрегор вечеринкой отметил поражение от Мэйвезера
Футбол
Юрий Никифоров: Потеря очков – это страшно, потом «Спартак» их не досчитается
Футбол
«Зенит» – «Ростов». Матч покажут в 32 странах мира
Бокс
Рамзан Кадыров: Трудно назвать бой Мэйвезер - Макгрегор спортом в чистом виде
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровсккалендарьстатистика
Валерий Рейнгольд
Валерий Рейнгольдвсе новости