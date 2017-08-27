Светлана Слепцова: «Я не вернусь!» Мир биатлона теперь без «Sexy»

Ей говорили, что она уже возрастная, зачем, мол, ей бороться за попадание в сборную? А она выходила, вытягивала победы и в последней своей гонке в карьере завоевала «золото». Светлана Слепцова – какой мы ее запомним.

Российская биатлонистка Светлана Слепцова официально завершила карьеру. В своей последней гонке она выиграла пасьют на чемпионате мира в Чайковском. Но, по ее собственному признанию, волновалась она больше, чем на Олимпийских играх:

- Это было чем-то особенным. Я очень счастлива, что доставила болельщикам большое удовольствие. Хочу сказать большое спасибо, это моя последняя гонка. Обещала рассказать причины своего решения… Я скоро стану мамой, – сказала спортсменка в прямом телевизионном эфире.

Слепцова – наша олимпийская гордость. В столь проблемном для россиян Ванкувере-2010 она завоевала «золото» Олимпиады в эстафете.





Но и без этого послужной список у Светланы впечатляющий: 31-летняя уроженка Ханты-Мансийска провела 90 гонок на Кубке мира, 30 раз поднявшись на пьедестал (16 – в личных гонках). Также на ее счету четыре победы на чемпионате мира по летнему биатлону.

С тем, что Слепцова станет скоро мамой, мы не можем ее не поздравить. Не будет этих мучительных мыслей: чем же заняться после окончания спортивной карьеры и в чем искать себя? А тут одна светлая полоса сменится другой светлой.

Хотя, справедливости ради, надо признать, что уходит она все-таки непросто. Преодолевать – в том числе недоверие – ей приходилось в последние годы не раз. По ее словам, очень часто если кого-то надо вычеркнуть из списка, отцепить от состава, она знала: каковы бы ни были результаты, отцепят ее. Да и сейчас она работала в так называемой «резервной», а не основной команде:

– Говорили: «Почему Слепцова? Она же возрастная спортсменка. Давайте возьмем молодых». Но наш тренер Виталий Викторович (Норицын) всегда отстаивает спортсменов. Он сказал, что я в неплохой форме. Это идет от руководства. У нас как-то не сложились отношения. Они не хотят меня видеть в команде, потому что я возрастная спортсменка.

Ну, с формальной точки зрения – возрастная, конечно. Те, кто выигрывал со Светланой чемпионат мира-2009 и Олимпиаду-2010, или давно закончили, или, как Анна Фролина, уехали в даль заграничную. Но именно ее нечастые появления возвращали нас раз за разом в те счастливые времена.

И главное: она очень яркая, она настоящий лидер. Только-только перестала выступать за юниоров и сразу же, марте 2008-го, у нее случился первый победный дубль в норвежском Холменколлене. Чуть раньше, в декабре 2007-го – эстафетный дебют Слепцовой в Хохфильцене: серебро!

Потом она оказалась в центре внимания во время корейского чемпионата мира. То первенство стало для России допинг-кошмаром. Международный союз (IBU) объявил о нескольких положительных пробах наших биатлонистов. И фамилий не назвал. Почему-то многим показалось (или кто-то сознательно запустил эту «утку»), что речь именно о Слепцовой. Светлана выступила с заявлением, что речь идет не о ней. Спустя время из своего поста она вообще удалила любые упоминания про допинг. После закулисных торгов, наказали только часть сборной: за положительные пробы вскоре наказали Альбину Ахатову, Екатерину Юрьеву и Дмитрия Ярошенко. Светлана чувствовала. Что и сама продолжает находиться под подозрением, поэтому в личных гонках дело не шло вообще – сказывалось волнение.

Спусят год была произнесена фраза, которая встала в один ряд с аршавинским: «Ваши ожидания – ваши проблемы»: «От биатлонной сборной ждут медалей, но мы никому ничего не должны».

Но запомнится она нам (да и мировой биатлонной общественности) не этим. Одна из самых памятных эпатажных проделок в ее карьере – тренировки в комбинезоне с надписью Sexy на попе.





А ведь в нашем дремучем сознании подобный эпатаж просто невозможен. Провокации – это всегда нечто за гранью. Поэтому Светлана запомнилась, потому и звали ее только этим прозвищем – Sexy.

Она улыбчивая, она красивая, она, чего уж греха таить, секси.

– Что должно случиться, чтобы вы вернулись в биатлон? – спросили журналисты.

– Тысяча процентов, что я не вернусь.