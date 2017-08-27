Марков – козырный туз Билла. Андрей уже лучший бомбардир «Ак Барса»

Андрей Марков (крайний справа) спешит разделить радость с партнерами Фото: ХК «Ак Барс»

Известный защитник Андрей Марков с первых матчей в КХЛ начал активно набирать очки и по результативности вышел в лидеры нашей лиги.

Нет, ну кто бы мог подумать еще неделю назад перед стартом чемпионата КХЛ, что именно 38-летний защитник Марков возглавит сейчас список лучших бомбардиров «Ак Барса» - 4 (0+4) очка. Кстати, Андрей – второй по результативности среди игроков обороны всей КХЛ. На первом месте питерский армеец Патрик Херсли. У него также 4 (1+3) очка. Но после трех поединков.

А ведь сколько было скептических голосов от моих коллег, утверждавших, что ветеран приехал в КХЛ доигрывать. Что в команде Билялетдинова его загоняют…

Ну и где они теперь? Как прокомментируют его старт?

У Маркова уже четыре очка после двух матчах. Его передачи идут в «Ак Барсе» на ура. И посмотрите, казанская команда, славящаяся куда больше организацией игры и балансом, чем атакой, забрасывает по четыре шайбы за матч! А в современном хоккее такая стабильность - прямой путь к успеху.

При этом я бы разделил два первых поединка «Ак Барса». Посмотрите, во встрече с «Куньлунем» все шайбы были заброшены в равных составах. И были ошибки с обеих сторон… Первый матч сезона – это всегда легкая нервотрепка. Марков, правда, и в своем дебюте за «Ак Барс» очко набрать сумел. Однако куда более типична для казанцев стала вторая победа – над «Адмиралом».

В ней Билялетдинов вернулся к своей излюбленной тактике, с которой он трижды становился чемпионом России вместе с «Ак Барсом». И помог ему в этом именно Марков!

Напомнить в чем был секрет побед «барсов» и Билла в их лучшие времена? Предельно организованная игра в равных составах, где главное – не пропустить, не проиграть свой микроматч. И великолепно отлаженные стандарты, с мощной спецбригадой на розыгрыш большинства. Которая в общем-то и решала зачастую исход поединка.

И вот против «Адмирала» игра казанцев в большинстве оказалась просто сокрушительной! Три раза «барсы» разыгрывали лишнего. И три раза забивали голы. Если так у них и дальше пойдет, то у меня не будет сомнений – кто же станет лидером Востока в сезоне, когда «Магнитка» на 60 процентов потеряла свою ударную пятерку, славившуюся тем же самым – убойным большинством.

Марков результативно поучаствовал в двух голах. И на первый взгляд ничего особенного не сделал. Дежурил на синей линии, отдавал пасы, но не от его хлестких бросков шайба влетала в ворота.

Но! Если присмотреться внимательнее, то именно Марков, уж не знаю по поручению Билялетдинова или само собой так сложилось, стал дирижером атак «Ак Барса» в большинстве. Его видение ситуации на площадке было во втором матче безошибочным. И начатые им атаки приводили к взятию ворот.

Опять же не надо думать, что Андрей – узконаправленный спец, который нужен только в большинстве. Тем, кто до сих пор считает, что он не потянет на больших площадках, я советую внимательнее изучать статистику матча.

А из нее видно, что пока именно Марков проводит на льду времени больше, чем любой другой игрок «Ак Барса». В поединке с «Адмиралом» он единственный из команды перевалил за 20 минут – 20.51. Ну и еще раз напомню, что две передачи Андрей также записал на свой счет уже в равных составах.

Своим критикам Марков уже, считай, ответил. Теперь остается посмотреть – найдутся ли у него доводы и для тренеров сборной России.