Ловчев: У «Спартака» должна быть одна мысль: команду первой лиги надо рвать

С мячом нападающий "Спартака" Луис Адриано

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче 8-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» – «Спартак» (0:0).

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«КОМАНДА В ПЕРВОМ ТАЙМЕ ПРОСТО НЕ ИГРАЛА»

В очередной раз «Спартак» играл один тайм… Тренеры часто используют эти россказни. Например, недавно Каррера говорил в одной телепередаче, что мы же уже были в Хабаровске, и сейчас с врачами проработали весь режим – когда лучше вылетать, сколько тренироваться, отдыхать и т.д. Все это полная ерунда!

Я не раз бывал с тех краях. Мы играли в Хабаровске, когда «Спартак» вылетел в первую лигу в 1977 году. И скажу, что все зависит только от характера команды, а не от того, что игроки слышат от тренера, что это сложный выезд, что мы тренируемся на естественных полях, а на этом поле не тот отскок и прочее. Все это ерунда, потому что все идет от головы. А голове должно сидеть с первой до последней минуты, что команду, которая вышла из первой лиги, надо обыгрывать, рвать ее на куски.

А сейчас получается, что игроки выступили в роли ветеранов, которые приехали на Дальний Восток, там собрался полный стадион посмотреть на заезжих знаменитостей.

«Спартак» делает больше всех для развития футбола в стране. Куда бы команда не приезжала, там всегда полный стадион. Никакой «Зенит», ЦСКА столько не собирают. И вот в Хабаровске стадион был битком. И надо игрокам понимать, что они не гастролирующие артисты, а спортсмены. А в первом тайме команда просто не играла. И все эти ссылки на дальний перелет, часовые пояса и искусственное поле – мертвому припарки. Потому что через 45 минут после начала игры, во втором тайме, команда имеет подавляющее преимущество. Назывались потрясающие цифры: 13:0 – соотношение ударов в створ ворот, 24:2 – общее соотношение ударов. Это, что они к полю привыкли? Да нет, просто в головах у них кое-что перевернулось. Но ведь ударов много, а голов не было. Почему? Игроки нервничают. Тот же Промес раз за разом бил, а может где-то надо было отдать тонкий пас и тогда забили бы? Я не раз уже говорил, что нет взаимодействия между Промесом и Андриано. Также нет игрока, который бы направлял их. Поэтому Промес раз за разом пытается сам обыгрывать и бить.

Мне когда-то простую вещь сказал Никита Павлович Симонян: «Нельзя подключаться к каждой атаке, хоть ты и атакающий защитник. Защита привыкает с этим твоим подключениям». То же самое и с Промесом, к его маневру и последующему удару, защитники соперника привыкают.

«ФУТБОЛИСТАМ НЕ ХВАТАЕТ КЛАССА И УВЕРЕННОСТИ»

Почему так разительно отличались таймы? Потому что в прошлом сезоне футболисты каждый эпизод доигрывали до конца. И где надо было вырвать – вырывали. Чем отличается команда, выигрывшая чемпионство? У нее добавляется класс, добавляется спокойствие и уверенность в своих силах. А что сделал за минуту до конца Ещенко? Ударил с тридцати метров по трибунам, запорол на ровном месте одну из последних атак. Это в голове не укладывается!

А сколько было в первом тайме в безобидной ситуации передач чужому? А сколько раз Кутепов отдавал мяч своему вратарю, а не пасовал веред, чтобы начать атаку? Это говорит о неуверенности в своих силах, а при этом игрокам еще и класса не хватает.

Знаете, что бросилось в глаза в самом начале матча? СКА со стартовым свистком отдал мяч назад, своему центральному защитнику. Промес и Адриано побежали его прессинговать, а все остальные остались на своей половине. Как же так? Если передняя линия прессингует, вторая тоже обязательно должна прессинговать. Все остальные восемь человек стоят на своей половине и ждут, когда соперники к ним придут.

Сейчас начнутся оправдания, что мы тренируемся на хороших полях, а в Хабаровске отскок не тот. Расскажу одну историю. Как-то перед матчем в «Лужниках» я решил попробовать шипы, проверить, как скользят бутсы на этом газоне. Разбегаюсь, и торможу, опять разбегаюсь и торможу. На что великий Игорь Александрович Нетто, он тогда был помощником главного тренера Гуляева в «Спартаке», сказал мне: «Зачем ты занимаешься ерундой? Мастер должен за пять минут привыкнуть к любому газону, к отскоку мяча, будь он хоть в тапочках, хоть в бутсах».

Вчера я был с ветеранами «Спартака» во Владимире. Играли Гаврилов, Ярцев, Ширко, Шмаров. Играли они медленно, как и «Спартак» в первом тайме в Хабаровске. Но скажу, что в такой футбол они играли лучше и интереснее, чем нынешний основной состав.

Был с нами и Олег Романцев. Когда разговор зашел о Селихове, Романцев сказал одну важную вещь: «Зачем надо было выдергивать Селихова из «Амкара», где он отлично играл, находился в тонусе, для того, чтобы в «Спартаке» он сел на скамейку? Он полгода просидел на лавке, вместо того, чтобы играть. Отсюда и неуверенность у парня».