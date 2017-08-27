Нездоровая Спа. Сломанный двигатель испортил Квяту «Гран-при Бельгии»

Даниил Квят Фото: ВКонтакте

Проблемы с силовой установкой помешали российскому пилоту набрать очки на трассе в Спа. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон.

ОЧЕРЕДНАЯ ПОЛОМКА

- Сейчас надо хорошенько отдохнуть, а потом с новыми силами начать вторую часть сезона. И постараться провести ее лучше. Первая половина года выдалась непростой, но мне нужен один чистый уик-энд – и все может измениться, - отмечал Даниил Квят после «Гран-при Венгрии».

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Руководство «Ред Булла» может сколько угодно говорить, что они не видят оснований для расставания с россиянином. Но мы-то знаем – пока контракта на следующий год нет, ни в чем нельзя быть уверенным. Особенно, уступая напарнику в девять раз по очкам! Карлос Сайнс хоть и нарвался на конфликт с боссами, неосторожно заявив, что заслуживает большего, чем выступление в «Торо Россо», но быстро был поставлен на место, а результат приносит регулярно – на летний перерыв испанец уходил, имея в своем активе 35 баллов. Квят за 11 гонок заработал… всего 4. Чистые уик-энды Даниила можно пересчитать по пальцам. В основном почти каждый «Гран-при» ему портили либо плохая тактика, либо отказы техники, либо собственные «чудачества» на трассе, за которые судьи обычно штрафовали россиянина максимально жестко.

Не в лучшем настроении уфимец отправился в отпуск!

Думаете, в Бельгии что-то изменилось? Да ровным счетом – ничего!

Поломка двигателя во время третьей практики – очередной смешок в лицо Квяту со стороны капризной гоночной фортуны. В боксах успели поменять элементы силовой установки, так что в квалификации Даниил все же поехал. Но, зная о грозящем штрафе в 20 мест на стартовой решетке, особо упираться не стал – и выбыл после первого сегмента. Правда, и Сайнс выступал незначительно сильнее (остался 14-м), что только подтвердило – на трассе в Спа болиды «Торо Россо» «не едут».

Забавно – Квят все же начал гонку не последним, поскольку Стоффелю Вандорну на родном «Гран-при» впаяли… 65 мест штрафа (моторы «Хонда» хоть в чем-то стабильны – ломаются с завидной регулярностью). Но шансов прорваться в очки и с 19-й позиции – немногим больше. Даниил сэкономил лишний комплект резины «ультрасофт», поскольку рано вылетел в квалификации, и использовал его на заключительном отрезке гонки. Провел впечатляющий отрезок, обогнал Серхио Переса, Джолиона Палмера, приблизился на расстояние атаки к Лэнсу Строллу… Но финишировал все равно 12-м. А Сайнс замкнул десятку. Чистый уик-энд из двух пилотов «Торо Россо» опять сложился только у испанца.

ЛЬЮИС И РЕКОРДЫ ШУМАХЕРА

Четверть века назад победу на «Гран-при Бельгии» первый раз в своей карьере одержал «Солнечный мальчик» - немецкий парень с кривой, но обаятельной улыбкой в желтом комбинезоне «Бенеттона». Так Михаэль Шумахер в 1992 году начал коллекцию своих трофеев. Жаль, этим летом семикратный чемпион в Бельгию не приехал – новостей о здоровье Шумми по-прежнему немного, но и так ясно: особого прогресса нет. Михаэль все еще прикован к инвалидной коляске. Никто не знает, сможет ли когда-нибудь с нее встать.

В Спа отметили круглую дату. Пожелали Шумахеру выздоровления. Его сын Мик устроил показательный заезд по трассе на болиде «Бенеттон» 1994 года – том самом, за рулем которого сам Михаэль взял свой первый титул. Мы еще раз вспомнили о рекордах немца… Один из которых, впрочем, в субботу был повторен.

Льюис Хэмилтон в третьем сегменте квалификации собрал фантастический круг, завоевав свой 68-й поул – ровно столько же на счету Шумахера-старшего. Британец же в воскресенье выиграл гонку.

- Это было непросто, но мы провели сильный уик-энд, - с трудом отдышавшись после заезда, признался Льюис. – Себастьян боролся до самого конца и мне пришлось выложиться по-максимуму, чтобы сохранить лидерство.

- Я ждал, что Хэмилтон ошибется – только так у меня появился бы шанс на победу. Но Льюис все сделал безупречно, - вздохнул сам Феттель.

- А мне сильно помог рестарт! – улыбался довольный Дэн Риккиардо, ставший третьи призером на подиуме. – Как только машина безопасности выехала на трассу, я понял: «Это мой шанс!». И смог им воспользоваться.

Сейфти-кар появился сразу вслед за отборным матом Эстебана Окона – француз выплеснул в радиоэфир всю свою ярость на партнера по команде. Серхио Перес разок почти «впечатал» его в стену на старт-финишной прямой в начале гонке – к счастью, без особенных последствий. И решил сделать это снова. По факту – сломал напарнику переднее крыло, а себе заработал прокол колеса – и откатился во второй десяток. Пока убирали обломки, Хэмилтон следил в зеркалах за Феттелем – и не дал немцу пройти себя на рестарте. Зато в этот момент зазевался второй гонщик «Мерседеса» - Валттери Боттаспропустил атаку сразу со стороны двоих! Справа его прошел Райкконен, слева – Риккиардо. И австралиец оказался шустрее Кими, замкнув тройку лучших.

Льюис же остался первым и сократил отставание от Феттеля в общем зачете до 7 очков. С 68-го поула Хэмилтон добился 58-й победы. Тут, правда, до рекорда Михаэля далеко – на счету Шумми 91 выигранная гонка.