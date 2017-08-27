Испытание поединком. СКА и «Витязь» выдали битву, достойную «Игры престолов»

За день до финала самого крутого сериала современности СКА и «Витязь» выдали настоящую битву королей.

Самый массовый хор перед матчем

«Зима близко» – это про Петербург. Здесь после невероятно короткого лета сразу наступил октябрь со всеми сопутствующими явлениями вроде дождя целыми днями и «+12» днем. Еще немного – и вечная зима. Зато в Ледовом больше не жарко и лед перестал быть мягким.

Во вселенной Джорджа Мартина хоккей наверняка должны были придумать одичалые – чем еще можно заниматься, когда вокруг только лед. К тому же ребята из-за стены крайне отважны, прямо как настоящие мужчины, которые играют в хоккей у нас.

Накануне финала «Игры престолов» – сериала, который смотрят миллионы по всему миру – в Петербурге предстояла не такая эпичная битва, как у Джона Сноу с Белыми ходоками. Это, скорее, борьба братьев, как у Серсеи и Тириона Ланистеров, только без лютой ненависти. «Витязь» и СКА – соперники только в теории, а в жизни – друзья. Подольская команда, например, совсем недавно поздравляла заместителя председателя Совета директоров СКА Александра Медведева с днем рождения и даже посвящала ему стихи. Правда, в плей-офф петербуржцы совершенно профессионально обыграли «Витязь» в четырех встречах, не заметив маленький клуб на пути к большому трофею.

Перед матчем все буднично – это «Зенит» в этот день ловил хайп на популярности рэп-баттлов, а СКА предпочитает новым веяниям традиции. Команды построились, заиграл гимн – все, как всегда. Но вдруг куб и табло по периметру арены погасли. Русского человека не удивишь ничем: зрители продолжили петь гимн так, будто репетировали весь вчерашний выходной от хоккея день. Предматчевый гимн часто исполняет хор – так вот сегодня он был самым массовым за всю историю Ледового. Хоккеисты одобрительно постучали клюшками, поблагодарив болельщиков. Табло и куб включились – матч начали вовремя.

Хитрость и терпение

В лучших традициях мира «Игры престолов» – где надеяться на кого-то нельзя, а верить в беспрекословную верность совершенно глупо – Максим Афиногенов забил своему бывшему клубу. Бедный Игорь Шестеркин в воротах второй матч подряд – и во второй раз СКА пропустил первым.

«Витязь» с трудом можно назвать самой сильной командой, с которой СКА играл в этой первой домашней серии, но трудности у армейцев возникли именно с ней. Подольский клуб, кроме героизма отдельных персонажей – вратарь Михаил Бирюков, например, творил чудеса и отразил 41 бросок из 44 – проявил выдержку. Терпение – то, чего часто не хватает героям «Игры престолов». Да, игроки подольской команды хватали удаления, но играли не грубо, не провоцировали и ждали ошибок короля КХЛ.

Только петербуржцы отыграли одну – тут же Иван Яценко накрутил Илью Каблукова и Динара Хафизуллина. Отыгрываться, кстати, СКА начал с помощью Шестеркина: именно он начал атаку, которую завершали Тихонов – попал в щиток – и Калинин – на добивании забросил свою первую шайбу за СКА.

Сергей Широков забил почти с линии ворот – ровный счет устраивал гостей, они отбивали атаки и ждали. От этого гол Патрика Херсли с передачи Дацюка и Ковальчука смотрелся не как начало разгрома. Показалось, это часть плана «Витязя»: через 17 секунд счет снова был ровным.

Овертайм – он логично начался после основного времени – не массовая битва, которые так любят зрители современных сериалов. Это почти борьба на мечах, где один точный удар решит все. А формат «3 на 3» не позволяет вести тактическую борьбу, оставляя все реакции и скорости. Но мечи, судя по всему, подсунули ненастоящие, и игрокам предстояло испытание поединком.

Первые в сезоне буллиты для СКА, для «Витязя» – вторые, в стартовой встрече сезона они уступили минскому «Динамо» как раз в серии послематчевых бросков. На железном троне после матча все-таки Олег Знарок: Гусев и Дацюк забили по броску, у Шестеркин сделал «сухарь»-деликатес, не пропустил ни одного буллита.

Самым сложным в домашней серии получился неожиданный для СКА матч, но поражений петербуржцам это не добавило. Первые очки потеряны, но первое место в таблице по-прежнему у СКА.