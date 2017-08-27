Испытание поединком. СКА и «Витязь» выдали битву, достойную «Игры престолов»
За день до финала самого крутого сериала современности СКА и «Витязь» выдали настоящую битву королей.
Самый массовый хор перед матчем
«Зима близко» – это про Петербург. Здесь после невероятно
короткого лета сразу наступил октябрь со всеми сопутствующими явлениями вроде
дождя целыми днями и «+12» днем. Еще немного – и вечная зима. Зато в Ледовом
больше не жарко и лед перестал быть мягким.
Во вселенной Джорджа Мартина хоккей наверняка должны были
придумать одичалые – чем еще можно заниматься, когда вокруг только лед. К тому
же ребята из-за стены крайне отважны, прямо как настоящие мужчины, которые
играют в хоккей у нас.
Накануне финала «Игры престолов» – сериала, который смотрят
миллионы по всему миру – в Петербурге предстояла не такая эпичная битва, как у
Джона Сноу с Белыми ходоками. Это, скорее, борьба братьев, как у Серсеи и
Тириона Ланистеров, только без лютой ненависти. «Витязь» и СКА – соперники
только в теории, а в жизни – друзья. Подольская команда, например, совсем недавно
поздравляла заместителя председателя Совета директоров СКА Александра Медведева
с днем рождения и даже посвящала ему стихи. Правда, в плей-офф петербуржцы
совершенно профессионально обыграли «Витязь» в четырех встречах, не заметив
маленький клуб на пути к большому трофею.
Перед матчем все буднично – это «Зенит» в этот день ловил хайп на популярности рэп-баттлов, а СКА предпочитает новым веяниям традиции. Команды построились, заиграл гимн – все, как всегда. Но вдруг куб и табло по периметру арены погасли. Русского человека не удивишь ничем: зрители продолжили петь гимн так, будто репетировали весь вчерашний выходной от хоккея день. Предматчевый гимн часто исполняет хор – так вот сегодня он был самым массовым за всю историю Ледового. Хоккеисты одобрительно постучали клюшками, поблагодарив болельщиков. Табло и куб включились – матч начали вовремя.
Хитрость и терпение
В лучших традициях мира «Игры престолов» – где надеяться на
кого-то нельзя, а верить в беспрекословную верность совершенно глупо – Максим
Афиногенов забил своему бывшему клубу. Бедный Игорь Шестеркин в воротах второй
матч подряд – и во второй раз СКА пропустил первым.
«Витязь» с трудом можно назвать самой сильной командой, с
которой СКА играл в этой первой домашней серии, но трудности у армейцев
возникли именно с ней. Подольский клуб, кроме героизма отдельных персонажей – вратарь
Михаил Бирюков, например, творил чудеса и отразил 41 бросок из 44 – проявил выдержку.
Терпение – то, чего часто не хватает героям «Игры престолов». Да, игроки
подольской команды хватали удаления, но играли не грубо, не провоцировали и
ждали ошибок короля КХЛ.
Только петербуржцы отыграли одну – тут же Иван Яценко
накрутил Илью Каблукова и Динара Хафизуллина. Отыгрываться, кстати, СКА начал с
помощью Шестеркина: именно он начал атаку, которую завершали Тихонов – попал в
щиток – и Калинин – на добивании забросил свою первую шайбу за СКА.
Сергей Широков забил почти с линии ворот – ровный счет устраивал
гостей, они отбивали атаки и ждали. От этого гол Патрика Херсли с передачи
Дацюка и Ковальчука смотрелся не как начало разгрома. Показалось, это часть
плана «Витязя»: через 17 секунд счет снова был ровным.
Овертайм – он логично начался после основного времени – не массовая битва, которые так любят зрители современных сериалов. Это почти борьба на мечах, где один точный удар решит все. А формат «3 на 3» не позволяет вести тактическую борьбу, оставляя все реакции и скорости. Но мечи, судя по всему, подсунули ненастоящие, и игрокам предстояло испытание поединком.
Первые в сезоне буллиты для СКА, для «Витязя» – вторые, в стартовой встрече сезона они уступили минскому «Динамо» как раз в серии послематчевых бросков. На железном троне после матча все-таки Олег Знарок: Гусев и Дацюк забили по броску, у Шестеркин сделал «сухарь»-деликатес, не пропустил ни одного буллита.
Самым сложным в домашней серии получился неожиданный для СКА матч, но поражений петербуржцам это не добавило. Первые очки потеряны, но первое место в таблице по-прежнему у СКА.
Матч
СКА - Витязь - 4:3 Б. (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Афиногенов (Сёмин), 10:31 (0:1). Калинин (Широков, Тихонов), 21:55 (1:1). Яценко (Горак), 22:57 (1:2). Широков 32:16 (2:2). Херсли (Ковальчук, Дацюк), 40:46 (3:2). Денежкин (Романов), 41:03 (3:3).
Победный буллит:
Гусев - 4:3.
Место и дата
27 августа 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция