Привет от Васина. Как защитник и судьи подарили «Ахмату» победу над ЦСКА

«Ахмат» прервал серию из четырех поражений, обыграв с минимальным счетом ЦСКА.

ПРАЗДНИК ЦСКА

В день матча с «Ахматом» ЦСКА отмечал свой 106-й день рождения. Казалось бы, самое время прийти на стадион, поздравить клуб. Но утомленные дачами, великолепным московским климатом и раскопками тротуаров болельщики снова предпочли посмотреть футбол в каких-то других местах, возможно, чуть более уютных. Поэтому поздравляла по традиции фанатская трибуна.

ЦСКА был готов сам себе сделать подарок в виде победы. Соперник именинникам достался удачный. «Ахмат» проиграл уже четыре матча подряд, и просвета в игре команды из Грозного не видно.

О необходимости побеждать говорил и один из лидеров армейской атаки Витиньо. «Ахмат» сделал достаточно крупные инвестиции в футболистов. Но мы выйдем на этот матч с позиции большого, сильного клуба и будем играть только на победу», - сообщил бразилец в интервью официальному сайту ЦСКА.

Витиньо имеет полное право так рассуждать. Во-первых, ЦСКА хорошо сыграл в Лиге чемпионов против «Янг Бойз», вышел в групповой турнир. Во-вторых, на данном отрезке чемпионата «Ахмат» выглядит ну очень слабо, особенно в обороне.

ЧТО С БРАЗИЛЬЦАМИ «АХМАТА»?

Сколько бразильцев нужно российской команде, чтобы заиграть в красивый футбол? ЦСКА когда-то хватало Даниэла Карвалью и Вагнера Лава для блестящих побед и в чемпионате, и в еврокубках. Хотя одно время в команде была целая банда латиноамериканцев.

«Ахмат», видимо, тоже ставит на jogo bonito (красивую игру – Прим.ред.). В команде сейчас пять бразильцев. Но что с ними не так? Почему не феерят? Клуб взял перспективных футболистов - Лео, Раванелли, Исмаэла, Сампайо - они могут и должны прогрессировать. У каждого есть своя «фишка», свой козырь, но бразильцы не раскрываются так быстро, как могли бы. Самое простое объяснение – они все пришли в команду, которая строится заново, у которой новый тренер. Сходу заиграть в такой обстановке тяжело.

На старте сезона казалось, что сделать это получилось у Лео. Экс-нападающий «Коринтианса» удивил своей сумасшедшей скоростью – почти Гарет Бэйл. Вот только с завершением атаки возникают проблемы. Кошмаром стал для Лео матч с «Арсеналом» - он не забил пенальти, а в концовке не реализовал выход один на один.

На матч с ЦСКА Лео вообще не попал в заявку, написав в инстаграме: «Теперь я болельщик». Травма или наказание после провальной игры с «Арсеналом»? Впрочем, рано говорить о том, что 19-летний форвард – ошибка селекции «Ахмата», и что Олег Кононов, или какой-нибудь другой тренер, не сумеет вывести его на новый уровень. Как и остальных новичков команды.

ОШИБКА ВАСИНА И СУДЕЙ

Перед матчем казалось, что самым интересным станет противостояние нападающих Витиньо и Лео, которые не так давно играли за лучшие команды Бразилии. Но нет, всю славу забрал защитник. В этот праздничный день Виктор Васин был настроен дарить подарки сопернику. В конце первого тайма он не сумел попасть по мячу, тот отскочил на левый фланг к Митришеву. Нападающий прострелил с лицевой линии, а Садаев проткнул мяч в ворота Акинфеева. Катастрофа для армейцев, учитывая, что почти весь первый тайм «Ахмат» провел на своей половине поля. Атака была хорошая, вот только одна проблема – Митришев упустил мяч за лицевую, а судьи этого не заметили. Тут пригодилась бы система видеоповторов VAR, которой успешно пользуются даже на не самых современных стадионах Португалии. У российских арбитров повторов нет. И после первого тайма выходило, что во всем опять виноват Васин.

Вторую половину матча «Ахмат» снова провел на своей половине поля, а ЦСКА яростно пытался отыграться, бил по воротам при первой же хорошей возможности. Но так и не забил. Не повезло. Другого объяснения поражению от не самого стабильного сейчас «Ахмата» просто нет.