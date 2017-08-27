Луч Светлакова. Как ЦСКА обыграл минское «Динамо»

Андрей Светлаков - автор победной шайбы Фото: «Советский спорт»

ЦСКА, в очередной раз проведя ротацию состава, вырвал волевую победу в Минске (2:1 от). В матче, который москвичи должны были проиграть.

Армейцы прибыли в Минск обласканные прессой за теннисный разгром «Динамо» (6:1). Зубры же имели в графе очки сиротливый ноль, а штрафных минут – в избытке. Худший старт белорусов в КХЛ!

Многих болельщиков ЦСКА оставил в Москве футбол, домашний матч против «Терека». Мы вправе были ждать рекорд посещаемости сезона – до 2 декабря, когда в Хельсинки сразятся на открытом воздухе «Йокерит» и СКА. Пока же житницей достижения может стать только 15-тысячная «Минск-Арена». Не дождались! 11641 зритель на записном фаворите – это слезы. На стартовый матч с далеко не фаворитистым «Йокеритом» пришло на две тысячи больше.

Наставник красно-синих Игорь Никитин, кто бы сомневался, провел ротацию состава. На этот раз дали отдых незаменимым на старте капитану команды Андронову и Григоренко. Литера «С» перекочевала на свитер Киселевича. В центр тройки к мощным Бурдасову и Петрову переместился креативный Окулов, а Светлаков – к не менее гренадеристым Телегину и Ничушкину.

Белоруссия теперь присоединилась к Лиге чемпионов, ее там представляет клуб «Неман» из Гродно. Его встреча с швейцарским «Цугом» накладывалась на матч в Минске. Россия же по-прежнему игнорирует этот турнир. В первую очередь из-за плотности календаря в КХЛ. А ведь ЦСКА вполне мог воевать на двух фронтах. Длины скамейки вполне хватило бы!

В гостях подопечные Никитина – дерби с «Динамо» не в счет – используют выездную модель. Очень осторожная игра в откат, никакого форчекинга. Возможно, даже шести армейским звеньям не хватает свежести. Белорусские комментаторы вообще насчитали семь. Минимум бросков. Капризов, выкатившись на козырную позицию, стал искать Телегина. Передача, как сказал бы советский мастер микрофона, не нашла адресата.

Второй период в исполнении гостей – полный провал. Все началось с двух глупых удалений Окулова и Науменкова, которые беззубая атака хозяев реализовать не смогла. После чего армейцы пропустили в… большинстве. Бурдасов, почувствовав в дерби с «Динамо» в себе распасовщика, совершил в средней зоне обрез. За который даже в детской школе сажают на лавку. Граньяни перехватил шайбу и бросил в прорыв новичка Фонтэйна. А Сорокин забыл, как выручать.

Хозяева осмелели, благо атака гостей особых хлопот шведскому голкиперу Энроту не доставляла. Даже в большинстве. Никитин, кажется, в эти минуты перетасовал все спецбригады. Острота же почему-то возникала у владений Сорокина.

Голкипер минчан окончательно расслабился, потерял бдительность. И запустил бабочку. Ничушкин несильно бросил из круга вбрасывания, и шайба проползла в ворота сквозь щитки, подо льдом. Хозяева не дотянули до победы чуть больше пяти минут.

Перед сиреной сфолил опытный защитник «зубров» Коробов. Подарив красно-синим распрекрасный шанс вырвать победу. Но сибирская связка 2Ш быстро подравняла составы. Неточный пас Шумакова, и Шалунов проверил клюшкой лицо соперника на прочность. К черту кружева! В таких ситуациях нужна простота - броски, экранирование вратаря и добивание.

В овертайме хозяева сделали гостям еще один подарок в виде большинства. На этот раз красно-синие в муках забили. Светлаков после бесплодного розыгрыша бросил на авось почти от борта, и Энрот пропустил в ближний угол. Натужная победа команды Никитина. Притом что хозяева перебросали гостей. Кстати, ЦСКА Дмитрия Квартальнова три года назад в Минске вообще оказался на щите (2:3). В первом гостевом матче нового главного тренера (дерби с московским «Динамо» опять-таки не в счет).