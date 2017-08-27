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Рязанцев, Миранчук или Смолов? Выбери лучший гол 8-го тура РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Рязанцев, Миранчук или Смолов? Выбери лучший гол 8-го тура РФПЛ
Фото: «Советский спорт»

Сайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 8-го тура российской премьер-лиги. Голосование продлится до 23:59 мск понедельника, 28 августа.

Голосование: Выбери лучший гол 8-го тура РФПЛ! (3 варианта)

«Анжи» – «Уфа» – 1:0

«Арсенал» – «Амкар» – 0:1

«Рубин» – «Тосно» – 1:0

«Локомотив» – «Урал» – 2:1

«СКА-Хабаровск» – «Спартак» – 0:0

ЦСКА – «Ахмат» – 0:1

«Краснодар» – «Динамо» – 2:0

«Зенит» – «Ростов» – 0:0

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