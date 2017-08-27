Рязанцев, Миранчук или Смолов? Выбери лучший гол 8-го тура РФПЛ
Сайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 8-го тура российской премьер-лиги. Голосование продлится до 23:59 мск понедельника, 28 августа.
«Анжи» – «Уфа» – 1:0
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #АнжиУфа 1:0 18' Хуан Лескано pic.twitter.com/w4UxcRXGX8— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 25 августа 2017 г.
«Арсенал» – «Амкар» – 0:1
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_amkar#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #АрсеналАмкар 0:1 21' Александр Рязанцев pic.twitter.com/MHUbDPLHD6— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 августа 2017 г.
«Рубин» – «Тосно» – 1:0
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #РубинТосно 1:0 19' Максим Канунников @MaxKanunnikov pic.twitter.com/riqQM1kJbn— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 августа 2017 г.
«Локомотив» – «Урал» – 2:1
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЛокоУрал 1:0 22' Джефферсон Фарфан pic.twitter.com/VAFqnegExW— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЛокоУрал 1:1 32' Маринато Гилерме (автогол @fclokomotiv) pic.twitter.com/LKsBUuwWD4— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЛокоУрал 2:1 56' Алексей Миранчук pic.twitter.com/jgUjU5uSZm— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 августа 2017 г.
«СКА-Хабаровск» – «Спартак» – 0:0
ЦСКА – «Ахмат» – 0:1
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЦСКААхмат 0:1 45' Заур Садаев @zaur_sadaev pic.twitter.com/G81YiECIoH— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 августа 2017 г.
«Краснодар» – «Динамо» – 2:0
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #КраснодарДинамо 1:0 27' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 pic.twitter.com/Rhh64PgJFc— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #КраснодарДинамо 2:0 60' Фёдор Смолов (дубль) @smolovfedor_90 pic.twitter.com/mneQGRknBS— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 августа 2017 г.