Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Спартак
Футбол  Ливерпуль4 : 0Арсенал
Футбол  Краснодар1 : 0Динамо
Футбол  ЦСКА0 : 1Ахмат
Футбол  Зенит0 : 0Ростов
Футбол  Реал- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шарапова выйдет в черном. Теннисистка приготовила сюрприз к US Open

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ах, отчего Вы ходите в черном?» - говорили герои Чехова. – «Это траур по моей жизни». В жизни Марии Шарапова черная полоса, надеемся, позади. Допинг-дисквалификация закончилась. Травмы рано или поздно отступят. Но на корты US Open Маша все равно выйдет в черном. Но не траурном, а интригующем. «Советский спорт» сообщает все известные нам подробности.


Российская теннисистка Мария Шарапова представила публике маленькое черное платье, украшенное кружевами и кристаллами Swarovski, в котором она будет выходить на корт во время вечерних сессий на Открытом чемпионате США.

Дизайнером платья стал Риккардо Тиши - бывший креативный директор дома моды Givenchi.


Наряд отсылает болельщиков Марии к ее комплекту формы для победного US Open 2006, который, в свою очередь, был вдохновлен нарядом Одри Хепберн от Юбера Живанши из фильма «Завтрак у Тиффани».


Отметим, что маленькое черное платье ввела в моду в 1926 году Коко Шанель в память о погибшем возлюбленном. До этого черный цвет, ассоциировавшийся с трауром, не пользовался успехом.


Вспомним, как Маша выглядела в победном для нее 2006-м:


Чаще Маша играет в белом. Это Уимблдон-2010. Поэтому здесь без вариантов – таков дресс-код старейшего травяного турнира:


Впрочем, белый белому рознь. Двумя годами на том же Уимблдоне:


В качестве трибьюта классическому британскому стилю на один из «Уимблдонов» Шарапова приехала в вариации на тему смокинга. Это было свежо и смело, но проиграла Мария во втором круге, а ее обидчица Алла Кудрявцева наряд еще и раскритиковала.

А вот в Париже у Маши бывало и голубое:


В Нью-Йорке – и красное:


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Девушка дня. Мария Шарапова в фотосессиях для Dujour и HamptonsДевушка дня. Мария Шарапова в фотосессиях для Dujour и HamptonsШарапова в первом круге на US Open сыграет с ХалепВ Нью-Йорке прошла жеребьевка женской сетки Открытого чемпионата США по теннису.Шарапова возвращается. Вернется ли Россия в финалы «Большого шлема»?Шарапова возвращается. Вернется ли Россия в финалы «Большого шлема»?На стартующем в понедельник US Open-2017 состоится возвращение Марии Шараповой в турниры «Большого шлема» после дисквалификации.Нью-Йорк ждет Шарапову! Почему Марии дали wild card на US OpenНью-Йорк ждет Шарапову! Почему Марии дали wild card на US OpenВо вторник на кортах «Флашинг Мидоуз» стартовали первые матчи квалификации Открытого чемпионата США.Мугуруса возглавила чемпионскую гонку WTA, Кузнецова – десятая, Макарова – 28-яОпубликована новая версия чемпионской гонки WTA.
Футбол
Витиньо: Вратарь «Ахмата» врезался в штангу, чтобы потянуть время
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Сибирь» и лидируют в ФНЛ, «Волгарь» уступил «Шиннику»
Футбол
Олег Кононов: Мы могли забить и больше ЦСКА
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Арсенал»
все новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости