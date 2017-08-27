Шарапова выйдет в черном. Теннисистка приготовила сюрприз к US Open

«Ах, отчего Вы ходите в черном?» - говорили герои Чехова. – «Это траур по моей жизни». В жизни Марии Шарапова черная полоса, надеемся, позади. Допинг-дисквалификация закончилась. Травмы рано или поздно отступят. Но на корты US Open Маша все равно выйдет в черном. Но не траурном, а интригующем. «Советский спорт» сообщает все известные нам подробности.





Российская теннисистка Мария Шарапова представила публике маленькое черное платье, украшенное кружевами и кристаллами Swarovski, в котором она будет выходить на корт во время вечерних сессий на Открытом чемпионате США.

Дизайнером платья стал Риккардо Тиши - бывший креативный директор дома моды Givenchi.





Наряд отсылает болельщиков Марии к ее комплекту формы для победного US Open 2006, который, в свою очередь, был вдохновлен нарядом Одри Хепберн от Юбера Живанши из фильма «Завтрак у Тиффани».





Отметим, что маленькое черное платье ввела в моду в 1926 году Коко Шанель в память о погибшем возлюбленном. До этого черный цвет, ассоциировавшийся с трауром, не пользовался успехом.





Вспомним, как Маша выглядела в победном для нее 2006-м:





Чаще Маша играет в белом. Это Уимблдон-2010. Поэтому здесь без вариантов – таков дресс-код старейшего травяного турнира:





Впрочем, белый белому рознь. Двумя годами на том же Уимблдоне:





В качестве трибьюта классическому британскому стилю на один из «Уимблдонов» Шарапова приехала в вариации на тему смокинга. Это было свежо и смело, но проиграла Мария во втором круге, а ее обидчица Алла Кудрявцева наряд еще и раскритиковала.

А вот в Париже у Маши бывало и голубое:





В Нью-Йорке – и красное:



