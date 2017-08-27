«Запомню этот момент на всю жизнь». Техническая неполадка подарила СКА традицию?
Главный тренер Валерий Белов шутил с Олегом Знарком на пресс-конференции, а игроки оценили неполадку с воспроизведением гимна.
Олег Знарок: СКА совершил кучу ошибок
– Хорошая игра, сложная для
нас, совершили кучу ошибок, которые нельзя было совершать, – поделился
впечатлениями от матча Знарок. – Были моменты, которые надо забивать. Каждая
команда играет хорошо, нужно извлечь урок.
– Формат овертайма «3 на 3»
не напоминает дворовый хоккей? – внезапно спросил журналист о правиле, которое работало
и в прошлом сезоне.
– Ты в детстве как, овертаймы играл? – в шутку спросил Знарок у главного тренера «Витязя».
– Я в музыкальной школе учился, – с невозмутимым лицом рассмешил всех в пресс-центре Валерий Белов.
Егор Яковлев: Исполнение гимна а капелла можно взять за традицию!
– «Витязь» – хорошая команда, она еще в том году доказала свою состоятельность, – похвалил «Витязь» защитник СКА Егор Яковлев. – Мы создавали моменты, но вратарь соперника во время реагировал и оставлял их в игре.
– Афиногенов переживает уже третью молодость. Как вам против него?
– Не сказать, что у него такой уж возраст, Максим хорошо готов физически, молодец.
– Как вам исполнение гимна болельщиками а капелла?
– Здорово, это случайно получилось. Можно взять за традицию!
Восторга от того, как зрители спели гимн, не скрывал и форвард армейцев Александр Дергачев.
– Когда я стоял во время гимна и услышал пение болельщиков, появилась лишняя мотивация. Огромное спасибо всей арене, я столкнулся с таким впервые в жизни. Запомню этот момент на всю жизнь.
Никита Гусев: Стреляющая после голов пушка не отвлекает
– Много моментов не забили. После первого периода было преимущество по броскам в нашу пользу, но должны были реализовывать моменты, – оправдывался за слабое начало Никита Гусев. – Особо не заметил разницы между нынешним «Витязем» и «Витязем» в плей-офф.
– Как вам нововведение со стреляющей пушкой? – с прошлого матча у фан-сектора стоит пушка, которая стреляет после заброшенных шайб.
– Я заметил, но это не отвлекает.
– В овертайме у вас был момент: не забили сами, искали партнера. Непривычно в таком формате играть?
– Да нет, хотел, чтобы вратарь сел и на движении ему бросить. Он в бросок не поверил, поэтому пришлось ехать дальше. А потом уже загубил момент.
– Что Шестеркину сказали?
– «Молодец!»