«Запомню этот момент на всю жизнь». Техническая неполадка подарила СКА традицию?

Главный тренер Валерий Белов шутил с Олегом Знарком на пресс-конференции, а игроки оценили неполадку с воспроизведением гимна.



Олег Знарок: СКА совершил кучу ошибок

– Хорошая игра, сложная для нас, совершили кучу ошибок, которые нельзя было совершать, – поделился впечатлениями от матча Знарок. – Были моменты, которые надо забивать. Каждая команда играет хорошо, нужно извлечь урок.

– Формат овертайма «3 на 3» не напоминает дворовый хоккей? – внезапно спросил журналист о правиле, которое работало и в прошлом сезоне.

– Ты в детстве как, овертаймы играл? – в шутку спросил Знарок у главного тренера «Витязя».

– Я в музыкальной школе учился, – с невозмутимым лицом рассмешил всех в пресс-центре Валерий Белов.

Егор Яковлев: Исполнение гимна а капелла можно взять за традицию!

– «Витязь» – хорошая команда, она еще в том году доказала свою состоятельность, – похвалил «Витязь» защитник СКА Егор Яковлев. – Мы создавали моменты, но вратарь соперника во время реагировал и оставлял их в игре.

– Афиногенов переживает уже третью молодость. Как вам против него?

– Не сказать, что у него такой уж возраст, Максим хорошо готов физически, молодец.

– Как вам исполнение гимна болельщиками а капелла?

– Здорово, это случайно получилось. Можно взять за традицию!

Восторга от того, как зрители спели гимн, не скрывал и форвард армейцев Александр Дергачев.

– Когда я стоял во время гимна и услышал пение болельщиков, появилась лишняя мотивация. Огромное спасибо всей арене, я столкнулся с таким впервые в жизни. Запомню этот момент на всю жизнь.





Никита Гусев: Стреляющая после голов пушка не отвлекает

– Много моментов не забили. После первого периода было преимущество по броскам в нашу пользу, но должны были реализовывать моменты, – оправдывался за слабое начало Никита Гусев. – Особо не заметил разницы между нынешним «Витязем» и «Витязем» в плей-офф.

– Как вам нововведение со стреляющей пушкой? – с прошлого матча у фан-сектора стоит пушка, которая стреляет после заброшенных шайб.

– Я заметил, но это не отвлекает.

– В овертайме у вас был момент: не забили сами, искали партнера. Непривычно в таком формате играть?

– Да нет, хотел, чтобы вратарь сел и на движении ему бросить. Он в бросок не поверил, поэтому пришлось ехать дальше. А потом уже загубил момент.

– Что Шестеркину сказали?

– «Молодец!»