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«Ты знаешь Тарасова из инстаграма Бузовой». «Зенит» провел рэп-баттл (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Ты знаешь Тарасова из инстаграма Бузовой». «Зенит» провел рэп-баттл (видео)
Фото: ФК «Зенит»

Рил ток, друзья. Баттлы добрались и до футбола.

Баттловый променад

Самое популярное молодежное движение в России последних пяти лет – это рэп-баттлы. Спорить с этим сложно, а лучше и вовсе не стоит. Противостояние самых известных представителей этого странного действа Гнойного и Оксимирона за неделю посмотрели 20 миллионов человек.

«Зенит» решил быть «на хайпе» и тоже провести свой баттл: за полтора часа до начала матча с «Ростовом» в фойе сектора С было не протолкнуться. Посмотреть на историческое событие собралось примерно 300 человек.

Для дебютного словесного противостояния «Зенит» выбрал ХХОСа (Хип-хоп одинокой старухи) и LODOSSа. Первый сделал себе имя в проекте SLOVO, а затем победил на Versus: fresh blood-2. А на счету LODOSSа полуфинал первого сезона свежей крови.

Баттл прошел в рамках зенитовского «Фан-променада», в котором петербуржцы призывают приходить болельщиков на футбол пораньше. Ведущим этого мероприятия стал автор передачи «Раздевалка» Денис Денисов.

Никакого мата

Главное условие проведения баттла – никакого мата. Участники с этой задачей справились, хотя и заменяли некоторые ругательства цензурными аналогами. Оба участника прочитал по два раунда, каждый из которых длился две минуты. Рэперы постарались заготовить как можно больше зарифмованных острот на футбольную тему.

Полный баттл вы можете посмотреть на видео, но мы выбрали для вас самые удачные футбольные панчи.

– Тебе плевать на футбол, ты здесь ради хайпа. Ты думал, что офсайд – это сокращение от официального сайта. После баттла в тебе будет дыра, тебя запишут на ремонт кузова. Ты настолько не в теме, что знаешь о Тарасове только из-за инстаграма Бузовой, – баттлил в первом раунде ХХОС.

Были и острые актуальные темы:

– К такому в школе тебя видимо не готовили. Ты нужен баттл-рэпу, как футболу новый стадион в Мордовии, – говорил в том же раунде ХХОС.

– Это Газпром-заправка, на которой я прикурил и взорвал баллон. Тебя будут гнать отсюда в открытую, но ты захочешь остаться. Я называю тебя – Йоан Молло, – показал знание футбольной ситуации LODOSS во втором раунде.

Из любви к баттлам

Сам по себе баттл выглядел странно, но это было интересно.

– Это было о***нно (круто – Прим.ред.), – прокомментировал первый баттл в РФПЛ в интервью корреспонденту «Советского спорта» известный рэпер Гарри Топор, болеющий за «Зенит».

– Вас ждать на чем-то подобном в качестве участника?
– Нет, мне же нельзя. Но я поддерживаю вот такие движухи. Мне понравилось. Как и «Советский спорт» мне очень нравится, – улыбнулся Топор, которому нельзя принимать участие в таких мероприятиях по непонятным причинам. Возможно, у артиста контракт с Versus'ом. Понравилось баттлиться перед футболом и участникам.

– Мы не знали, как отреагируют зрители, но мне понравилось, все было классно, – рассказал LODOSS. – На мой взгляд, баттл получился удачный, это интересная интеграция рэпа в спорт. Все-таки далеко не все пошли бы на футбол только ради матча. А так – повысили и популярность спорта, и баттл-рэпа.

– Ваш баттл связан с выходом баттла Гнойного с Оксимироном?
– А как он может быть связан, если наш баттл был запланирован раньше? Баттл Гнойного с Оксимироном – культурное явление, о котором написали все СМИ и подняли интерес. Не сыграть на этом было бы глупо. Но в этой ситуации – это совпадение.

– Вы выступали за деньги или из-за любви к искусству? – уже вопрос к ХХОСу.
– За любовь к баттлам. У меня уже 27-й баттл. Мне просто это нравится.

Понравилось всем, а очередь за автографами и селфи к реперам растянулась на весь холл. Проект «Зенита» действительно противоречивый, но болельщики остались довольны. Значит, «Зенит» победил.

Матч

Зенит - Ростов - 0:0

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Маммана, Нобоа (Дриусси, 54), Кузяев (Краневиттер, 90), Паредес, Ерохин, Кокорин, Полоз (Шатов, 80)

Ростов: Песьяков, Ингасон, Устинов, Вилюш, Паршивлюк, Думбия (Майер, 89), Мевля, Могилевец, Калачёв (Байрамян, 87), Шомуродов (Зуев, 68), Юсупов

Предупреждения:

Полоз, 78 - нет

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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