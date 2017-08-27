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Ваше здоровье! Макгрегор обмывает успех. Есть победитель, но нет проигравшего!

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор
Флойд Мэйвезер и Конор МакгрегорФото: Gettyimages.ru

Пресс-конференция после боя Мэйвезер-Макгрегор не оставила сомнений в том, кто тут настоящий победитель. Да, Флойд сделал себе статистику 50-0, побил рекорд Рокки Марчиано, но праздновал, выпивая виски прямо по ходу действа, Макгрегор. И было что праздновать! Автор «Советского спорта» объясняет.

Меня всегда удивляет то, какое внимание люди уделяют жанру «trash talk», который для бокса является практически обязательным. По-моему, еще со времен Дэвида Хэя, который использовал образ отрубленных голов братьев Кличко в раскрутке себя и боя, а потом чуть ли не тискал Владимира - с этим все должно быть понятно. Ничего личного он в виду не имел, таков бизнес. Серьезно это слушать - себя не уважать. Бывают, конечно, случаи явного помешательства, вроде Дерека Чизоры, но их лучше оставить медикам.

Не имел ничего личного и Макгрегор. Хотя вел себя порой так, что казалось, из виски состоит не только его завтрак, но и обед, и ужин. Чем дальше он заходил в своих крикливых эскападах, тем больше у меня возникало ощущение, что Конор действует строго по плану. Псих произвольный от психа осознанного отличается только тем, что второго надо вычислить. Когда Макгрегор явился к журналистам в новом костюме (не в том, что был на нем перед боем), налил себе стаканчик и стал рассуждать о том, что неплохо бы скупить ирландские вискикурни и запустить свой именной сорт - пазл, что называется, сложился. Мэйвезер не ударял его так сильно, чтобы Конор стал бредить. Ирландец все точно рассчитал. И даже не так чтобы безосновательно - чувствовал себя настоящим победителем.

Разумеется, Макгрегор лучше всех понимал, что шансы на его победу мизерны. Но мог ли он говорить об этом? Конечно, нет. С тех пор как эта встреча стала реальностью, у ее участников появилась совместная задача - настричь так много денег, как это только возможно. При это каждый решал еще и свою задачу. Если Флойда, помимо 50-0, естественно, интересовали только «money», то Макгрегор должен был «освоить» новые для себя рынки. И не стать клоуном. Он им и не стал.

Можно сколько угодно рассуждать, чем был этот бой - шоу или цирком. Апперкот у Макгрегора в первом раунде прошел самый настоящий. Он не нанес Мэйвезеру никакого вреда, но несколько того удивил. Флойд точно знал, что он должен делать и как, но к положениям, из которых Макгрегор выбрасывал удары и их траекториям он привыкал долго. Если бы (как и полагается боксеру-новичку, которым являлся ирландец) бой длился 4 раунда - его бы и объявили победителем. Но как раз после 4-го раунда «мотор» Макгрегора «задымил», он никак не был готов на всю дистанцию боя. Дальше удав проглатывал кролика по частям. И проглотил. Но кролик ни в коем случае достоинства не потерял. Конор проиграл, но не опозорился. И он ни секунды не был смешон.

Статистика боя удивит многих. Особенно в сравнении. Макгрегор за 9 с небольшим раундов нанес сопернику на 30 (!) ударов больше, чем Манни Пакиао за 12. Он вообще чуть-чуть недотянул до рекорда, на 6 ударов больше Мэйвезеру всадил только Сауль Альварес, но опять же - в 12 раундах.

Ирландец отдал все, что мог. Сразу после гонга началось время сбора бонусов, и я уверен, мимо него не пролетит ни один фунт. Он использует это свое приключение по максимуму - со всех точек зрения. Если брать спортивную составляющую - он получил огромный опыт. Он продвинул репутацию ММА, да и свою собственную тоже, в очередной раз доказав всему миру, что Ирландия - страна духовитых людей. Он ничего в этот вечер не проиграл.

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