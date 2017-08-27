«Вратарь тянул время и сам врезался в штангу». Что говорили после ЦСКА – «Ахмат»

Витиньо, Исмаэл, Лео Лима, Антон Швец и олег Иванов – о противоречивом результате матча ЦСКА – «Ахмат».

Единственный представитель ЦСКА, всегда соглашающийся поговорить после матчей – бразилец Витиньо. Он не отказался высказать свою точку зрения и после такого поражения.

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ВИТИНЬО: СУДЕЙСТВО ПОВЛИЯЛО НА РЕЗУЛЬТАТ

- Ужасное поражение. Мы пытаемся приблизиться к первому месту. Но проигрывать дома - это очень плохо. Нужно побеждать в таких матчах. Плюс было очень плохое судейство. В моменте с голом мяч вышел за пределы поля. Но эти факторы мы никак контролировать не можем.

- Тренер ЦСКА тоже критиковал судейство...

- Соперник особенно не старался играть с самого начала. Мы же пытались контролировать ход матча. Что же до судьи, то он добавил слишком мало времени к первому тайму. То же самое произошло и во второй половине. Многие игроки соперника падали на газон без какой-либо причины. Вратарь сам врезается в штангу, чтобы потянуть время, не выбивает мяч вовремя. Я считаю, что он заслужил удаление. Но мы все это контролировать не можем. И в таких ситуациях начинаем быстро терять энергию. Все эти вещи влияют на конечный результат.

- Помимо ошибки судьи была ошибка Васина. Что ему сказали?

- Васин для нас важный игрок, но иногда, как и любой из нас, может совершать ошибки. Никто из нас не идеален. Такие вещи случаются. Но на мой взгляд, в моменте с голом винить Васина не стоит.

- Скоро матч ЛЧ против «Бенфики». Знаете ли вы, кто такой Жонас?

- Да, отличный нападающий! В последние годы он постоянно претендует на звание лучшего бомбардира всей Европы. Я видел его не раз, читал о нем новости. Недавно он забил три гола в одном матче. Жонас довольно знаменитый футболист в Бразилии.

- Можно вас с ним сравнить: вы – бомбардир ЦСКА, он – «Бенфики».

- У нас разные функции на поле. Жонас играет ближе в чужим воротам. Я же стараюсь обыгрывать соперника, бью с дальней дистанции. Жонас - игрок штрафной с невероятным голевым чутьем. Так что сравнить нас не получится.

ЛЕОНАРДО ЛИМА: ЦСКА НАС «ДУШИЛ» ВЕСЬ МАТЧ

Нападающий, не принявший участие в матче из-за травмы, поделился впечатлениями от игры и стал на защиту арбитра.

- Как вам матч? Выстраданная победа?

- Да-да, соперник нас «душил» весь матч. ЦСКА – очень хорошая команда, нас прессинговали с первой до последней минуты. Зато «Ахмат» был более эффективен, забил гол.

- Тренер ЦСКА раскритиковал арбитров. Ваша команда затягивала время в концовке, Исмаэл долго лежал на газоне. Что скажете?

- Судья – обычный человек. Он может ошибаться. Игра была очень интенсивной, ЦСКА прессинговал. Наш тренер сделал все три замены. А Исмаэл только-только вернулся после травмы. Почувствовал усталость или боль, вот и упал.

- Вы не говорили с бразильцами ЦСКА после матча? Витинью очень недоволен поражением.

- Нет не удалось пообщаться, хотя мы знакомы. Но на поле бьемся каждый за свою команду.

ШВЕЦ: ЦСКА ЗОЛ? НИЧЕГО СТРАШНОГО

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец остался недоволен судейством не меньше игроков ЦСКА и заявил, что затяжки времени – часть футбола..

- Если бы знали, что гол - судейская ошибка, согласились бы отменить его и начать с 0:0?

- Не знаю, я об этом не думал. Судья ошибался и против нас. Может, ошибся и в том моменте с голом.

- То есть вы не довольны судейством?

- Нет. Не очень доволен.

- Самый сложный матч был со старта сезона?

- Да, тяжелый. Мы бились за честь клуба, за тренера, за нашего президента. Выходили за тремя очками.

- Почему до этого случилась серия из четырех поражений?

- Во многих матчах не везло, судейство опять же... В игре с «Зенитом» не удалили Лунева, потом нам забили еще два гола. Думаю, черная полоса закончилась.

- В конце матча команда тянула время. Как считаете, это нормально?

- Конечно. В других случаях наши соперники тянули время. Такие вот хитрости.

- В концовке Исмаэл очень долго лежал на газоне. Что с ним случилось?

- Сводило ноги, наверное.

- Болельщики и тренеры ЦСКА были очень злы на это.

- Ничего страшного.

ИСМАЭЛ: ВРАТАРЬ МЕНЯ ТОЛКНУЛ, ХОТЕЛ ПОМОЧЬ

Самый критикуемый футболист «Ахмата» Исмаэл рассказал, почему так долго лежал на газоне в концовке встречи.

- Я почувствовал сильный спазм. Не мог стоять на ногах. Не знаю, почему ЦСКА не остановил игру. Наверное, они очень хотели отыграться.Думаю, соперник не поверил, что у меня судороги. Но они и правда были.

- Почему вратарь толкнул вас, чтобы легли на газон?

- Я приложил все силы, чтобы встать, так как соперник не думал выбивать мяч. Когда мяч все-таки ушел за пределы поля, вратарь сказал мне лечь. Он хотел помочь.

ИВАНОВ: ЦСКА ВЗВИНТИЛ ТЕМП. ДАЖЕ МНЕ БЫЛО ТЯЖЕЛО

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов согласился с одноклубниками, заявив, что не видит ничего страшного в затяжках времени.

- Что думаете о забитом голе? Мяч до этого ушел за пределы поля.

- Судья не увидел, для ЦСКА это плохо, наверное, для всего футбола тоже. Ну выиграли и выиграли.

- Вы за повторы?

- Нет я не сторонник видеоповторов. Футбол потеряет свою драматичность.

- Болельщики ЦСКА злились, что «Ахмат» тянул время.

- ЦСКА взвинтил темп. Я провел 30 минут на поле, и даже мне было тяжело. Но для достижения результата все способы хороши.