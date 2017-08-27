Мэйвезер – Макгрегор. Статистика поединка, Или Конор выглядел неплохо
«Советский спорт» представляет статистику поединка между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.
Бой состоялся в воскресенье утром в Лас Вегасе и завершился победой американца техническим нокаутом в первом раунде.
Статистика поединка
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Флойд Мэйвезер (США)
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Конор Макгрегор (Ирландия)
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170 точных из 320 (53%)
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Всего ударов
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111 точных из 430 (26%)
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18 точных из 59 (31%)
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Джебы
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27 точных из 98 (28%)
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152 точных из 261 (58%)
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Силовые удары
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84 точных из 332 (25%)
50
50-ю победу на профессиональном ринге одержал Флойд Мэйвезер-младший и ни разу не проиграл. По этому показателю он побил, казалось бы, вечный рекорд Рокки Марчиано, который имеет статистику 49-0.
1
Конор Макгрегор провел первый бой в профессиональном боксе. Ранее он выступал только по правилам ММА, где одержал 21 победу и потерпел три поражения.
300
300 миллионов долларов получит за бой Флойд Мэйвезер-младший, не считая спонсорских выплат.
127
127 миллионов долларов получит Конор Макгрегор за поединок. Ранее в ММА он получал максимум 5 миллионов долларов за бой.
1
Конор Макгрегор выиграл первый раунд поединка по запискам всех трех судей со счетом 10-9.
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