Мэйвезер – Макгрегор. Статистика поединка, Или Конор выглядел неплохо

«Советский спорт» представляет статистику поединка между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.

Бой состоялся в воскресенье утром в Лас Вегасе и завершился победой американца техническим нокаутом в первом раунде.

Статистика поединка

Флойд Мэйвезер (США)

Конор Макгрегор (Ирландия) 170 точных из 320 (53%) Всего ударов 111 точных из 430 (26%) 18 точных из 59 (31%) Джебы 27 точных из 98 (28%) 152 точных из 261 (58%) Силовые удары 84 точных из 332 (25%)

50

50-ю победу на профессиональном ринге одержал Флойд Мэйвезер-младший и ни разу не проиграл. По этому показателю он побил, казалось бы, вечный рекорд Рокки Марчиано, который имеет статистику 49-0.

1

Конор Макгрегор провел первый бой в профессиональном боксе. Ранее он выступал только по правилам ММА, где одержал 21 победу и потерпел три поражения.

300

300 миллионов долларов получит за бой Флойд Мэйвезер-младший, не считая спонсорских выплат.

127

127 миллионов долларов получит Конор Макгрегор за поединок. Ранее в ММА он получал максимум 5 миллионов долларов за бой.

1

Конор Макгрегор выиграл первый раунд поединка по запискам всех трех судей со счетом 10-9.

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