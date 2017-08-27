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Мэйвезер – Макгрегор. Статистика поединка, Или Конор выглядел неплохо

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мэйвезер – Макгрегор. Статистика поединка, Или Конор выглядел неплохо
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» представляет статистику поединка между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором. 

Бой состоялся в воскресенье утром в Лас Вегасе и завершился победой американца техническим нокаутом в первом раунде.

Статистика поединка

Флойд Мэйвезер (США)


Конор Макгрегор (Ирландия)

170 точных из 320 (53%)

Всего ударов

111 точных из 430 (26%)

18 точных из 59 (31%)

Джебы

27 точных из 98 (28%)

152 точных из 261 (58%)

Силовые удары

84 точных из 332 (25%)


50

50-ю победу на профессиональном ринге одержал Флойд Мэйвезер-младший и ни разу не проиграл. По этому показателю он побил, казалось бы, вечный рекорд Рокки Марчиано, который имеет статистику 49-0.

1

Конор Макгрегор провел первый бой в профессиональном боксе. Ранее он выступал только по правилам ММА, где одержал 21 победу и потерпел три поражения.

300

300 миллионов долларов получит за бой Флойд Мэйвезер-младший, не считая спонсорских выплат.

127

127 миллионов долларов получит Конор Макгрегор за поединок. Ранее в ММА он получал максимум 5 миллионов долларов за бой.

1

Конор Макгрегор выиграл первый раунд поединка по запискам всех трех судей со счетом 10-9.

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