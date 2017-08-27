Красная армия всех сильней: Кубок мира в руках российского клуба

Обладатели Кубка Харламова доказали, что они самые сильные не только в МХЛ, но и среди европейских молодежных клубов.

То, что финальный матч Кубка мира среди молодежных клубных команд был ожидаемым событием в городе можно было понять по атмосфере, царившей у ледовой арены КРК «Уралец». Люди покупали в кассах билеты на игру, затем ждали начала, коротая время за поеданием хот-догов и наблюдением за небольшой тренировкой перед игрой шведского «Модо», которые разминались прямо у входа на арену.

Те, кто чувствует себя особо рьяным поклонником спортивного таланта, подходили с внутренней стороны. Там пинали мячик игроки «Красной армии». Настроение у парней было отличное, поэтому они смеялись, шутили и периодически попадали мячом по припаркованным рядом автомобилям.

Но если на подготавливающихся к главной ледовой баталии армейцев только смотрели со стороны, то выигравшие час назад бронзу чехи могли чувствовать себя настоящими звездами. С ними фотографировались, общались, просили подарить что-то из атрибутики.

«Я скоро еду отдыхать в Чехию и с радостью буду носить эту кепку – хвастается добычей болельщик Андрей – я и сам играю в хоккей, но в любительской команде. Здесь болел за своего друга Кирилла Балдина из «Снежных барсов», но, к сожалению, им сегодня не повезло».

Да, рядом с довольными, улыбчивыми чехами, можно было встретить и хоккеистов казахской команды, которая боролась до конца, но уезжает с турнира без медалей. Что значит бороться до конца точно знает лидер «Барсов» Кирилл Балдин – он умудрился подраться с соперником уже во время финальной сирены. Расстроенный, он сидел в окружении своей большой семьи, которая была главной двигающей силой на трибунах во время игр команды из Астаны.

Но подходит время игры, и пора перемещаться на лед, где в первом периоде шведы дали огня, забросив две шайбы уже на 8 минуте (авторы: Антон Карльстрем, Линус Эст-Петтерссон). Нельзя сказать, что очень удручающая ситуация – армейцам в этом турнире не в новинку отыгрываться. А тут еще и трибуны взревели «Россия! Россия!», что появилось ощущение, что действитльно играет наша молодежка. Хотя если задуматься над словами тренера финского «Йокерита» Сантери Иммонена о том, что «Красная армия» одна из лучших команд в Европе, то ничего удивительно! На последних минутах армейцы устроила настоящий штурм ворот «Модо» и забросить удалось Егору Филину. А уже на первой минуте второго периода счет сравнялся – лучший бомбардир турнира Михаил Мещеряков проявил свои способности. Кстати, у него уже появился личный болельщик – мальчик с плакатом «Mr95Mesher the bestподари мне клюшку» весь матч стоял у скамейки армейцев. После игры он получил заветный трофей.

Дальше у армейцев было много шансов изменить счет – Матвей Гуськов бил с острого угла, Егор Филин пытался сыграть на добивание, но третью шайбу оформил Даниил Лобанов с передачи Павла Карнаухова.

В третьем периоде Оскар Петтерссон помог «Модо» вернуться в борьбу за Кубок. Однако, Павел Подлубошнов был с этим не согласен – он и стал автором победной шайбы в ворота шведского клуба. А кроме того, был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира.

4:3 – «Красная армия» завоевывает Кубок мира среди молодежных клубных команд.

«Победа в этом турнире – это не только наша заслуга – говорил Игорь Мясищев, капитан «Красной армии», - но и тех ребят, которых нет сейчас в составе, но с которыми мы брали Кубок Харламова. Символично, что мы взяли его Кубок мира именно в день памяти Валерия Харламова. Его имя по-настоящему дорого не только «армейцам», но и любому российскому хоккеисту!»

Доволен турниром главный тренер «Красной армии»: «Честно скажу, опасался именно шведов. И они показали себя. Была непростая, интересная игра. В какую-то минуту даже показалось, что ребята немного перегорели. Но они собрались и победили. Для меня, как для тренера, Кубок мира – огромный опыт. Я многое почерпнул» - сказал Ринат Хасанов.

В следующем году Кубок мира среди молодежных клубных команд отправится в Сочи – об этом рассказал управляющий директор МХЛ Алексей Морозов, а также отметил, что подобные соревнования очень помогают в становлении молодых хоккеистов.

Напомним, что серебро Кубка мира досталось шведскому клубу «Модо», а бронза – чешской команде «Оцеларжи Тршинец».

Индивидуальные награды Кубка мира:

Лучший вратарь турнира: Матей Лоубал («Оцеларжи Тршинец»)

Лучший защитник: Себастьян Вальфридссон («МОДО»)

Лучший нападающий: Павел Подлубошнов («Красная Армия»)

Лучший бомбардир: Михаил Мещеряков («Красная Армия»)

Самый ценный игрок турнира: Павел Подлубошнов («Красная Армия»)

Место: КРК «Уралец», Екатеринбург.