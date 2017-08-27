«Зенит» всех нас обманул. Есть и приятный обман, и не очень
Лучшая оборона справилась с лучшей атакой, и обе команды сохранили приятные позиции перед паузой в чемпионате.
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Дзюба нужен «Зениту». Или нет?
Роберто Манчини после «Утрехта» и выхода Артема Дзюбы на
замену в концовке овертайма убеждал, что этот форвард ему нужен, что просто
надо дождаться его достойной формы. Еще главный тренер «Зенита» пообещал
изменения в составе из-за напряженного графика, матча чемпионата через два дня
после двух часов футбола в Лиге Европы.
Смотрим в стартовый состав на «Ростов»: изменения правда
есть, в атаке тоже. Но в случае с Дзюбой перемещение из запаса не в основу, а
за пределы заявки. Это был последний матч перед трансферным окном. Теперь Роберто
Манчини либо будет как минимум полгода смотреть матчи Дзюбы по телевизору и
ждать там приличную версию форварда, либо без серьезного игрового теста оставит
Артема в команде, доведет его до топ-формы за паузу на матчи сборных и внедрит
в новый «Зенит» уже осенью.
Нобоа – в атаке. Или нет?
На максимуме ростовская инъекция в полузащиту: впервые в
сезоне – и как раз против «Ростова» – одновременно в деле Александр Ерохин,
Кристиан Нобоа и Дмитрий Полоз. Именно Полоз и есть атакующее изменение, по
протоколу он вместо Себастьяна Дриусси – человека, которого с «Утрехтом»
заменили первым. А роль у него иная: он крепче привязан к флангу, но с опцией
быстрой смены позиции на противоположную.
На картинке, которой «Зенит» традиционно называет свой
состав, в схеме 4-3-3 крайним форвардом изобразили Нобоа – оказалось, фланг
атаки снова отдали Далеру Кузяеву, а самый возрастной петербургский новичок
все-таки привычно сыграл одним из центральных полузащитников.
Десять дней назад Роберто Манчини говорил, что Нобоа на сто
процентов не готов. Против «Ростова» он вышел в стартовом составе и отыграл
почти час. Вопросов к эквадорцу нет, он достойно взаимодействовал с Паредесом,
с Ерохиным тем более. Нобоа играл весьма высоко, часто приближался к Кокорину и
уж точно не ошибками в игре заслужил замену. Скорее всего, дело как раз в
неполной готовности. Манчини знал ее предел и не дал ей все испортить.
«Зенит» не справится с матчем через два дня после овертайма в Европе. Или нет?
Александр Кокорин в основе бесспорно. Ему не надо отдыхать,
у него все слишком хорошо для паузы. Следующий после «Локомотива» в целом
должен быть разочарован перерывом на сборную именно форвард «Зенита». Он в конфигурации
без Дриусси, с которым периодически выдвигался вперед по очереди, всегда ближе
всех зенитовцев к Сергею Песьякову. Парадокс восприятия: то, что раньше
казалось ленивыми шагами на офсайдной территории, теперь больше похоже на
крадущуюся походку опытного мастера, который вот-вот поймает момент для
правильного рывка туда-обратно.
Поздно вечером после «Утрехта», когда до выхода на
удивительный «Ростов» оставалось меньше трех суток, игра чемпионата выглядела
особенно неприятным испытанием для «Зенита». Восстанавливаться некогда, возможности
сменить состав полностью даже с таким количеством покупок нет, еще и команда
Кучука – очень выматывающий соперник. Но и это оказалось обманом.
«Зенит» не забил в первом тайме с контролем мяча в три
четверти, но самое ценное, что владение было конструктивным. Проникновений в
штрафную через края получилось достаточно, они случались и после обычных
фланговых прострелов, и в результате косых забросов в сторону Кокорина, и
стильными вырезанными передачами на ход.
Кокорин и Дриусси суперсыграны. Или нет?
У Манчини были то ли претензии, то ли просто советы для
Кузяева, Далер несколько раз ошибся в простых передачах. А во втором тайме в
паузе Манчини даже подозвал игрока, который впервые поедет в сборную России, и
без переводчика что-то объяснил. В следующей внятной атаке именно Кузяев
сместился в центр, подхватил отскок и пробил из-за штрафной.
Далер Кузяев – рекордсмен «Зенита» по количеству разных
задач от главного тренера. Он в этом сезоне был и центральным полузащитником, и
фланговым, и атакующим крайним нападающим обоих флангов. Именно поэтому Кузяев –
самый прогрессирующий россиянин сезона, поэтому он – самый ожидаемый новичок
сборной России и самый реальный кандидат на чемпионат мира из тех, кто раньше
за национальную команду не играл.
Вместо Нобоа вышел Дриусси, главная атакующая связка сезона
восстановилась, но аргентинец с Кокориным так и не нашли идеального момента,
чтобы проявить свою суперсыгранность.
В концовке на «Зенит» навалились нелепые ошибки: Полоз чуть
не нарвался на красную, когда потерял мяч у центральной линии в позиции
предпоследнего защитника, Смольников и Ерохин даже поссорились из-за
недопонимания и неточного паса, подарившего «Ростову» угловой, а Паредес отдал
пас на ход настолько мимо, что сам поднял плечи до ушей.
Даже при нужном сценарии и вменяемом для игры против обороны
«Ростова» количестве моментов у «Зенита» не получилось забить. Самую
результативную команду сезона остановила лучшая оборона чемпионата, все
логично.
«Зенит» остался лидером, остался единственной командой чемпионата без поражений – позитивные моменты тоже отыскать можно. Но у «Ростова», который надежно отзащищался и даже создал несколько достойных моментов в атаке, их больше. Команда, которая отдала лучшую половину себя в «Зенит», уехала из Петербурга с очком, позволившим ей остаться к перерыву на лигочемпионском месте в топ-3.
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Маммана, Нобоа (Дриусси, 54), Кузяев (Краневиттер, 90), Паредес, Ерохин, Кокорин, Полоз (Шатов, 80)
Ростов: Песьяков, Ингасон, Устинов, Вилюш, Паршивлюк, Думбия (Майер, 89), Мевля, Могилевец, Калачёв (Байрамян, 87), Шомуродов (Зуев, 68), Юсупов
Предупреждения:
Полоз, 78 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция