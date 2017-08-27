«Зенит» всех нас обманул. Есть и приятный обман, и не очень

Лучшая оборона справилась с лучшей атакой, и обе команды сохранили приятные позиции перед паузой в чемпионате.

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Дзюба нужен «Зениту». Или нет?

Роберто Манчини после «Утрехта» и выхода Артема Дзюбы на замену в концовке овертайма убеждал, что этот форвард ему нужен, что просто надо дождаться его достойной формы. Еще главный тренер «Зенита» пообещал изменения в составе из-за напряженного графика, матча чемпионата через два дня после двух часов футбола в Лиге Европы.

Смотрим в стартовый состав на «Ростов»: изменения правда есть, в атаке тоже. Но в случае с Дзюбой перемещение из запаса не в основу, а за пределы заявки. Это был последний матч перед трансферным окном. Теперь Роберто Манчини либо будет как минимум полгода смотреть матчи Дзюбы по телевизору и ждать там приличную версию форварда, либо без серьезного игрового теста оставит Артема в команде, доведет его до топ-формы за паузу на матчи сборных и внедрит в новый «Зенит» уже осенью.

Нобоа – в атаке. Или нет?

На максимуме ростовская инъекция в полузащиту: впервые в сезоне – и как раз против «Ростова» – одновременно в деле Александр Ерохин, Кристиан Нобоа и Дмитрий Полоз. Именно Полоз и есть атакующее изменение, по протоколу он вместо Себастьяна Дриусси – человека, которого с «Утрехтом» заменили первым. А роль у него иная: он крепче привязан к флангу, но с опцией быстрой смены позиции на противоположную.

На картинке, которой «Зенит» традиционно называет свой состав, в схеме 4-3-3 крайним форвардом изобразили Нобоа – оказалось, фланг атаки снова отдали Далеру Кузяеву, а самый возрастной петербургский новичок все-таки привычно сыграл одним из центральных полузащитников.

Десять дней назад Роберто Манчини говорил, что Нобоа на сто процентов не готов. Против «Ростова» он вышел в стартовом составе и отыграл почти час. Вопросов к эквадорцу нет, он достойно взаимодействовал с Паредесом, с Ерохиным тем более. Нобоа играл весьма высоко, часто приближался к Кокорину и уж точно не ошибками в игре заслужил замену. Скорее всего, дело как раз в неполной готовности. Манчини знал ее предел и не дал ей все испортить.

«Зенит» не справится с матчем через два дня после овертайма в Европе. Или нет?

Александр Кокорин в основе бесспорно. Ему не надо отдыхать, у него все слишком хорошо для паузы. Следующий после «Локомотива» в целом должен быть разочарован перерывом на сборную именно форвард «Зенита». Он в конфигурации без Дриусси, с которым периодически выдвигался вперед по очереди, всегда ближе всех зенитовцев к Сергею Песьякову. Парадокс восприятия: то, что раньше казалось ленивыми шагами на офсайдной территории, теперь больше похоже на крадущуюся походку опытного мастера, который вот-вот поймает момент для правильного рывка туда-обратно.

Поздно вечером после «Утрехта», когда до выхода на удивительный «Ростов» оставалось меньше трех суток, игра чемпионата выглядела особенно неприятным испытанием для «Зенита». Восстанавливаться некогда, возможности сменить состав полностью даже с таким количеством покупок нет, еще и команда Кучука – очень выматывающий соперник. Но и это оказалось обманом.

«Зенит» не забил в первом тайме с контролем мяча в три четверти, но самое ценное, что владение было конструктивным. Проникновений в штрафную через края получилось достаточно, они случались и после обычных фланговых прострелов, и в результате косых забросов в сторону Кокорина, и стильными вырезанными передачами на ход.

Кокорин и Дриусси суперсыграны. Или нет?

У Манчини были то ли претензии, то ли просто советы для Кузяева, Далер несколько раз ошибся в простых передачах. А во втором тайме в паузе Манчини даже подозвал игрока, который впервые поедет в сборную России, и без переводчика что-то объяснил. В следующей внятной атаке именно Кузяев сместился в центр, подхватил отскок и пробил из-за штрафной.

Далер Кузяев – рекордсмен «Зенита» по количеству разных задач от главного тренера. Он в этом сезоне был и центральным полузащитником, и фланговым, и атакующим крайним нападающим обоих флангов. Именно поэтому Кузяев – самый прогрессирующий россиянин сезона, поэтому он – самый ожидаемый новичок сборной России и самый реальный кандидат на чемпионат мира из тех, кто раньше за национальную команду не играл.

Вместо Нобоа вышел Дриусси, главная атакующая связка сезона восстановилась, но аргентинец с Кокориным так и не нашли идеального момента, чтобы проявить свою суперсыгранность.

В концовке на «Зенит» навалились нелепые ошибки: Полоз чуть не нарвался на красную, когда потерял мяч у центральной линии в позиции предпоследнего защитника, Смольников и Ерохин даже поссорились из-за недопонимания и неточного паса, подарившего «Ростову» угловой, а Паредес отдал пас на ход настолько мимо, что сам поднял плечи до ушей.

Даже при нужном сценарии и вменяемом для игры против обороны «Ростова» количестве моментов у «Зенита» не получилось забить. Самую результативную команду сезона остановила лучшая оборона чемпионата, все логично.

«Зенит» остался лидером, остался единственной командой чемпионата без поражений – позитивные моменты тоже отыскать можно. Но у «Ростова», который надежно отзащищался и даже создал несколько достойных моментов в атаке, их больше. Команда, которая отдала лучшую половину себя в «Зенит», уехала из Петербурга с очком, позволившим ей остаться к перерыву на лигочемпионском месте в топ-3.