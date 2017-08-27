Ретвит для Шалимова. «Краснодар» поддержал тренера и победил «Динамо»

Федор Смолов принимает поздравления с забитым голом Фото: «Советский спорт». Сергей Апенькин

«Краснодар» победил «Динамо» в 8-м туре РФПЛ так, как это и надо было сделать после вылета из еврокубков.

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После поражения от «Црвены Звезды» Игоря Шалимова в отставку отправляли почти все. Кроме самого главного человека в этом вопросе – Сергея Галицкого. Владелец «Краснодара» в твиттере ритвитнул несколько критических постов об игре команде, о стиле, к которому так упрямо рвется клуб, но – в публичном пространстве не проронил ни слова. Может, поэтому, несмотря на формальный повод, слухов об отставке тренера не было. Вообще. Предположения и чьи-то «хотелки» - не в счет. Ни один источник, близкий к ситуации, не подсуетился.

Но, думается, не менее важным для Шалимова было и то, как отреагирует команда на первую за четыре года безеврокубковую осень. Если захандрит, предстанет еще более инертной, чем в первом тайме в Белграде, и окончательно запутавшейся в том, как ей обороняться, значит – дело плохо. В таких случаях финал может быть только один.

Но «Краснодар» отреагировал показательно. Как по учебнику для нормализации атмосферы вокруг клуба. С первых же минут «быки» начали давить крепкое, в общем-то, «Динамо», создавать моменты. И главное: делали это усилиями своей главной звезды Федора Смолова, об возможном уходе которого говорят все лето. После такого перфоманса – гола со штрафного и завершения прекрасно разыгранной комбинации – шансов на расставания с форвардом стало ощутимо меньше.

Клуб, а за ним и игроки поддержали тренера. После имиджевой катастрофы в Сербии это было очень важно. И характерно: Шалимову в Краснодаре доверяют. Возможно, вылет из Лиги Европы даже скажется в итоге в плюс – и клуб наконец-то сделает шаг навстречу Лиге чемпионов.

Но нельзя забывать и то, о чем уже месяц пишет обозреватель «Советского спорта» Евгений Ломоносов: беда «Краснодара» не в атаке, а в защите. И концовка матча с «Динамо» это подтвердила. Вновь нервы, разрывы между линиями размером с взлетную полосу для самолета, местами судороги при попытках сдержать Бечирая, Панченко, Соу. Как, например, малиец в одном из эпизодов заставил прокатиться на пятой точке в безадресном направлении защитника «Краснодара»? Игрок иного уровня наказал бы голом.

Но отметим и то, что на табло-то напротив «Динамо» остался ноль. «Краснодар» всего лишь в третий раз в сезоне не пропустил. И то, в какой непростой момент это было сделано, дает надежду: и Шалимову – на продолжительную тренерскую карьеру в «Краснодаре», и руководству клуба – на то, что их выбор правильный.

«Динамо» же ничего нового не показало. Все также старательно, обучено, но при этом уровень возможностей коллектива прослеживался в каждом пасе, атаке. Руководство особых иллюзий и не питало перед сезоном, поставив задачу быть в середине. Там «Динамо» и есть – и по качеству игры, и по результату.

Радует, что потихоньку начинает возвращаться Ташаев. Динамовец ярко начал в сезоне -2015/16, но вот поездка в ФНЛ сказалась на нем в отрицательную сторону, по крайней мере, так показалось по итогам возвращения в РФПЛ. Сейчас Александр, кажется, возвращается.