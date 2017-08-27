Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Спартак
Хоккей  Ак Барс- : -Амур
Хоккей  Салават Юлаев- : -Куньлунь
Волейбол  Россия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ретвит для Шалимова. «Краснодар» поддержал тренера и победил «Динамо»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Смолов принимает поздравления с забитым голом
Федор Смолов принимает поздравления с забитым голомФото: «Советский спорт». Сергей Апенькин

«Краснодар» победил «Динамо» в 8-м туре РФПЛ так, как это и надо было сделать после вылета из еврокубков.

Выбери лучший гол 8-го тура РФПЛ здесь

После поражения от «Црвены Звезды» Игоря Шалимова в отставку отправляли почти все. Кроме самого главного человека в этом вопросе – Сергея Галицкого. Владелец «Краснодара» в твиттере ритвитнул несколько критических постов об игре команде, о стиле, к которому так упрямо рвется клуб, но – в публичном пространстве не проронил ни слова. Может, поэтому, несмотря на формальный повод, слухов об отставке тренера не было. Вообще. Предположения и чьи-то «хотелки» - не в счет. Ни один источник, близкий к ситуации, не подсуетился.

Но, думается, не менее важным для Шалимова было и то, как отреагирует команда на первую за четыре года безеврокубковую осень. Если захандрит, предстанет еще более инертной, чем в первом тайме в Белграде, и окончательно запутавшейся в том, как ей обороняться, значит – дело плохо. В таких случаях финал может быть только один.

Но «Краснодар» отреагировал показательно. Как по учебнику для нормализации атмосферы вокруг клуба. С первых же минут «быки» начали давить крепкое, в общем-то, «Динамо», создавать моменты. И главное: делали это усилиями своей главной звезды Федора Смолова, об возможном уходе которого говорят все лето. После такого перфоманса – гола со штрафного и завершения прекрасно разыгранной комбинации – шансов на расставания с форвардом стало ощутимо меньше.

Клуб, а за ним и игроки поддержали тренера. После имиджевой катастрофы в Сербии это было очень важно. И характерно: Шалимову в Краснодаре доверяют. Возможно, вылет из Лиги Европы даже скажется в итоге в плюс – и клуб наконец-то сделает шаг навстречу Лиге чемпионов.

Но нельзя забывать и то, о чем уже месяц пишет обозреватель «Советского спорта» Евгений Ломоносов: беда «Краснодара» не в атаке, а в защите. И концовка матча с «Динамо» это подтвердила. Вновь нервы, разрывы между линиями размером с взлетную полосу для самолета, местами судороги при попытках сдержать БечираяПанченко, Соу. Как, например, малиец в одном из эпизодов заставил прокатиться на пятой точке в безадресном направлении защитника «Краснодара»? Игрок иного уровня наказал бы голом.

Но отметим и то, что на табло-то напротив «Динамо» остался ноль. «Краснодар» всего лишь в третий раз в сезоне не пропустил. И то, в какой непростой момент это было сделано, дает надежду: и Шалимову – на продолжительную тренерскую карьеру в «Краснодаре», и руководству клуба – на то, что их выбор правильный.

«Динамо» же ничего нового не показало. Все также старательно, обучено, но при этом уровень возможностей коллектива прослеживался в каждом пасе, атаке. Руководство особых иллюзий и не питало перед сезоном, поставив задачу быть в середине. Там «Динамо» и есть – и по качеству игры, и по результату.

Радует, что потихоньку начинает возвращаться Ташаев. Динамовец ярко начал в сезоне -2015/16, но вот поездка в ФНЛ сказалась на нем в отрицательную сторону, по крайней мере, так показалось по итогам возвращения в РФПЛ. Сейчас Александр, кажется, возвращается.

Матч

Краснодар - Динамо - 2:0 (1:0)

Голы

Смолов 27 (1:0). Смолов 61 (2:0).

Состав

Краснодар: Синицын, Мартынович, Шишкин, Гранквист, Перейра (Лаборде, 81), Петров, Подберёзкин, Газинский (Жигулёв, 71), Каборе, Классон (Вандерсон, 63), Смолов

Динамо: Шунин, Шуньич, Терехов С., Темников, Цаллагов, Рыков, Ташаев, Зотов (Тиам, 67), Соу, Панченко (Луценко, 78), Вандерсон (Бечирай, 62)

Предупреждения:

Каборе, 40; Петров, 49; Гранквист, 70 - Рыков, 60; Соу, 64

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

27 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» интересуется форвардом «Ман Сити»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» интересуется форвардом «Ман Сити»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Роберто Манчини: «Зенит» не до конца укомплектован. Надеюсь, скоро это исправимРоберто Манчини: «Зенит» не до конца укомплектован. Надеюсь, скоро это исправимПосле матча «Зенит» – «Ростов» Роберто Манчини был недоволен количеством игроков в команде, а Леонид Кучук не стал жаловаться на судейство.ЦСКА Гончаренко впервые не забил в двух матчах подряд. Итоги тураЦСКА Гончаренко впервые не забил в двух матчах подряд. Итоги тура«Советский спорт» отмечает самые интересные статистические события, которые произошли в 8-м туре РФПЛ.Андрей Лунев: Нога побаливает, но я так довольно долго играю. Делаем уколы, обезболивающиеВратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).Сергей Паршивлюк: Довольны, что взяли одно очко в матче с «Зенитом»Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).
Футбол
«Севилья» на выезде обыграла «Хетафе»
Футбол
Андрей Ярмоленко: Я перехожу в «Боруссию»? Не верьте
Футбол
Андрей Лунев: Нога побаливает, но я так довольно долго играю. Делаем уколы, обезболивающие
Футбол
Артур Юсупов: Момент, когда Полоз порвал мне шорты, между желтой и красной
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Фёдор Смолов
Фёдор Смоловвсе новости
Игорь Шалимов
Игорь Шалимоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости