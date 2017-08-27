Ретвит для Шалимова. «Краснодар» поддержал тренера и победил «Динамо»
«Краснодар» победил «Динамо» в 8-м туре РФПЛ так, как это и надо было сделать после вылета из еврокубков.
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После поражения от «Црвены
Звезды» Игоря Шалимова в отставку
отправляли почти все. Кроме самого главного человека в этом вопросе – Сергея Галицкого. Владелец «Краснодара» в твиттере
ритвитнул несколько критических постов об игре команде, о стиле, к которому так
упрямо рвется клуб, но – в публичном пространстве не проронил ни слова. Может,
поэтому, несмотря на формальный повод, слухов об отставке тренера не было.
Вообще. Предположения и чьи-то «хотелки» - не в счет. Ни один источник, близкий
к ситуации, не подсуетился.
Но, думается, не менее важным для
Шалимова было и то, как отреагирует команда на первую за четыре года
безеврокубковую осень. Если захандрит, предстанет еще более инертной, чем в
первом тайме в Белграде, и окончательно запутавшейся в том, как ей обороняться,
значит – дело плохо. В таких случаях финал может быть только один.
Но «Краснодар» отреагировал
показательно. Как по учебнику для нормализации атмосферы вокруг клуба. С первых
же минут «быки» начали давить крепкое, в общем-то, «Динамо», создавать моменты.
И главное: делали это усилиями своей главной звезды Федора
Смолова, об возможном уходе которого говорят все лето. После такого
перфоманса – гола со штрафного и завершения прекрасно разыгранной комбинации –
шансов на расставания с форвардом стало ощутимо меньше.
Клуб, а за ним и игроки поддержали
тренера. После имиджевой катастрофы в Сербии это было очень важно. И
характерно: Шалимову в Краснодаре доверяют. Возможно, вылет из Лиги Европы даже
скажется в итоге в плюс – и клуб наконец-то сделает шаг навстречу Лиге
чемпионов.
Но нельзя забывать и то, о чем уже
месяц пишет обозреватель «Советского спорта» Евгений Ломоносов: беда
«Краснодара» не в атаке, а в защите. И концовка матча с «Динамо» это
подтвердила. Вновь нервы, разрывы между линиями размером с взлетную полосу для
самолета, местами судороги при попытках сдержать Бечирая, Панченко, Соу. Как,
например, малиец в одном из эпизодов заставил прокатиться на пятой точке в
безадресном направлении защитника «Краснодара»? Игрок иного уровня наказал бы
голом.
Но отметим и то, что на табло-то
напротив «Динамо» остался ноль. «Краснодар» всего лишь в третий раз в сезоне не
пропустил. И то, в какой непростой момент это было сделано, дает надежду: и Шалимову – на
продолжительную тренерскую карьеру в «Краснодаре», и руководству клуба – на то,
что их выбор правильный.
«Динамо» же ничего нового не показало.
Все также старательно, обучено, но при этом уровень возможностей коллектива
прослеживался в каждом пасе, атаке. Руководство особых иллюзий и не питало
перед сезоном, поставив задачу быть в середине. Там «Динамо» и есть – и по
качеству игры, и по результату.
Радует, что потихоньку начинает возвращаться Ташаев. Динамовец ярко начал в сезоне -2015/16, но вот поездка в ФНЛ сказалась на нем в отрицательную сторону, по крайней мере, так показалось по итогам возвращения в РФПЛ. Сейчас Александр, кажется, возвращается.
Матч
Краснодар - Динамо - 2:0 (1:0)
Голы
Смолов 27 (1:0). Смолов 61 (2:0).
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Шишкин, Гранквист, Перейра (Лаборде, 81), Петров, Подберёзкин, Газинский (Жигулёв, 71), Каборе, Классон (Вандерсон, 63), Смолов
Динамо: Шунин, Шуньич, Терехов С., Темников, Цаллагов, Рыков, Ташаев, Зотов (Тиам, 67), Соу, Панченко (Луценко, 78), Вандерсон (Бечирай, 62)
Предупреждения:
Каборе, 40; Петров, 49; Гранквист, 70 - Рыков, 60; Соу, 64
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
27 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция