ЦСКА Гончаренко впервые не забил в двух матчах подряд. Итоги тура

«Советский спорт» отмечает самые интересные статистические события, которые произошли в 8-м туре РФПЛ.

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«Анжи» - «Уфа» - 1:0

«Анжи» впервые обыграл уфимцев в премьер-лиге (до этого в четырех встречах он смог добиться лишь одной ничьей) и впервые не пропустил. А заодно прервал серию в чемпионате из 5 поражений с общим счетом 1:13. Любопытно, что за 21 матч в РФПЛ в 2017 году махачкалинцы выиграли только в четвертый раз и во всех случаях брали верх исключительно со счетом 1:0 (дома – над «Оренбургом», «Амкаром» и «Уфой», в гостях – над «Тереком»). А единственный мяч на свой счет записал аргентинец Хуан Эдуардо Лескано, который в начале этого сезона успел провести две игры за «СКА-Хабаровск».

«Уфа» прервала свою гостевую беспроигрышную серию, которая стартовала еще в прошлом сезоне. Команда Сергея Семака не уступала на выезде 5 поединков подряд (1 победа и 4 ничьи).

«Арсенал» - «Амкар» - 0:1

Нового «рекорда» чемпионатов России не будет: в сезоне-2007 «Ростов» не побеждал 24 матча кряду. «Амкар», прервавший свою безвыигрышную серию в Туле, не мог взять три очка на протяжении 18 встреч (7 ничьих и 11 поражений). А вот в гостях пермяки не выигрывали почти год – с тех пор, как 17 сентября 2016-го взяли верх над «Тереком» в Грозном (3:1). Эта серия «Амкара» составила 15 игр (6 ничьих и 9 поражений), а вообще на выезде он за 26 последних поединков смог добиться лишь этих двух побед.

Нынешнюю пермякам принес Александр Рязанцев – трехкратный чемпион России в составе «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2014/15). Этот полузащитник не мог отличиться в РФПЛ после 8 ноября 2014 года, когда в составе «Зенита» он забил гол престижа в домашней игре с «Тереком» (1:3). Тем не менее, несмотря на победу, «Амкар» по-прежнему занимает последнее место и забил в этом сезоне меньше всех (лишь два мяча).

«Рубин» - «Тосно» - 1:0

Казанцы, стартовав с двух поражений с одинаковым счетом 1:2 (дома от «Краснодара» и в гостях от «Зенита»), никому не проигрывают уже 6 туров (4 победы и 2 ничьи). Такой серии у «Рубина» не было со старта чемпионата-2014/15. Тогда, начав с домашнего поражения от «Спартака» (0:4), он тоже никому не уступал в 6 матчах кряду, но при этом добился лишь двух побед. Единственный мяч на свой счет записал Максим Канунников. Примечательно, что его голы в премьер-лиге-2016/17 принесли казанцам 4 победы из 10. Нельзя не отметить, что после нулевой ничьей сегодня в Санкт-Петербурге, «Рубин» остался единственным клубом, который забивал во всех 8 матчах этого чемпионата.

«Локомотив» - «Урал» - 2:1

Обыграв уральцев, «Локомотив» на один день сравнялся в таблице с лидером «Зенитом». При этом 5 из 6 побед в этом сезоне железнодорожники одержали в один мяч. А крупнее смогли обыграть только ЦСКА на его поле (3:1). «Уралу» же «Локо» не проигрывает в 5 последних матчах (3 победы и 2 ничьи), но, правда, в двух предыдущих чемпионатах дома добился лишь ничьих (2:2 и 1:1). В свою очередь, подопечные Александра Тарханова впервые уступили в этом сезоне. Горечи поражения пока не испытал лишь один «Зенит».

Автор первого мяча Джефферсон Фарфан забил в премьер-лиге третий гол. И каждый раз он открывает счет (в прошлом сезоне – 1:0 в Уфе, в этом – 3:1 с ЦСКА). Зато автор победного гола Алексей Миранчук в третий раз забил именно «Уралу». Он отличился в домашнем поединке 4 декабря 2015 года (2:2), а 2 мая года нынешнего установил окончательный счет в финале Кубка России (2:0). Единственный мяч гостей на свой счет записал… голкипер «Локо» Гильерме. Это третий автогол в нынешнем сезоне, причем во второй раз себе забивает вратарь: первым был спартаковец Артем Ребров в гостях с «Зенитом».

«СКА-Хабаровск» - «Спартак» - 0:0

Неделю назад после домашнего поражения от «Локомотива» (3:4) некоторые СМИ убеждали, что красно-белые стартовали хуже всех предыдущих чемпионов России. Смею утверждать, что это вовсе не так. «Рекордный» график принадлежит «Локо». В 2002 году он впервые стал чемпионом России, а в следующем чемпионате начал из рук вон плохо. После 8 туров железнодорожники набрали 7 очков («Спартак» сейчас – 9), пропустили 14 голов (13), имели разность мячей «-6» («-2») и занимали 13-е место (9-е). Тем не менее, несмотря на столь провальный старт, «Локомотив» в итоге занял 4-е место, набрав лишь на одно очко меньше «бронзового» «Рубина». Не лишним будет напомнить, что путевки в Лигу чемпионов-2018/19 получат три лучших российских клуба текущего чемпионата.

Впрочем, «Спартак» и без этого продолжил добиваться всевозможных «достижений». Например, впервые под руководством Массимо Карреры набрал в трех турах лишь одно очко (до этого были поражения от ЦСКА и «Локомотива»). В предыдущий раз подобная «пробуксовка» была у красно-белых в апреле 2016 года: тогда они в гостях уступили «Ростову» (0:2) и «Зениту» (2:5), а между этими поражениями сыграли дома вничью с «Кубанью» (2:2), которая в итоге покинула премьер-лигу. Плюс безвыигрышная гостевая серия спартаковцев теперь насчитывает 6 матчей (3 ничьи и 3 поражения). Наконец, дважды сыграв за последний год со «СКА-Хабаровском», они не забили ему ни одного мяча.

Сами дальневосточники имеют полное право записать эту встречу себе в актив. После четырех безголевых поражений на старте сезона они выдали новую серию – 4 тура без проигрышей (1 победа и 3 ничьи). В этих встречах хабаровчане пропустили только один гол.

ЦСКА - «Ахмат» - 0:1

В Москве сегодня грянула самая громкая сенсация тура. А как иначе, если в 10 предыдущих домашних играх против грозненцев ЦСКА одержал 9 побед. И ни разу не уступал, сыграв вничью только 15 октября 2011 года (2:2). Правда, в той встрече у армейцев отсутствовал травмированный Игорь Акинфеев.

ЦСКА впервые за 20 матчей в РФПЛ на новом стадионе потерпел поражение, не сумев распечатать ворота соперника. А два матча подряд без голов – первый подобный «дубль» при Викторе Гончаренко (в прошлом туре была нулевая гостевая ничья с «Уралом»). В предыдущий раз армейцы не смогли забить в двух подряд поединках премьер-лиги в ноябре 2014 года, когда с одинаковым счетом 0:1 проиграли «Зениту» (дома) и «Динамо» (в гостях).

«Ахмат» же продолжает свой удивительный сезон. В четырех матчах он пропускал (12 мячей!) – и неизменно проигрывал. Зато в четырех остальных одержал «сухие» победы. Грозненцам принадлежит и рекордная действующая серия: они не играют вничью уже 16 матчей кряду (9 побед и 7 поражений) – после 1:1 в Перми 2 апреля.

«Краснодар» - «Динамо» - 2:0

Юбилей «Динамо», которое проводило 750-й матч в чемпионатах России (больше только у «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА – по 781), испортил Федор Смолов. Лучший бомбардир двух предыдущих российских чемпионатов, который отыграл за бело-голубых 7 неполных сезонов, впервые в этом чемпионате вышел в стартовом составе «Краснодара» в РФПЛ. И сразу же забил два гола! Всего же Смолов в девятый раз записал на свой счет в премьер-лиге более одного мяча за игру: в его активе один «покер», два хет-трика и 6 дублей.

Благодаря своему главному бомбардиру краснодарцы обыграли «Динамо» в третий раз подряд (мячи 10-1). А в чемпионате теперь делят с «Ростовом» третью строчку (по 15 очков). В нынешнем сезоне «Краснодар» на своем поле по два раза победил со счетом 2:0 и сыграл вничью 1:1. А не проигрывает дома уже 16 встреч кряду (по 8 побед и ничьих) – с тех пор, как год назад, 28 августа, уступил «Локомотиву» (1:2).

«Зенит» - «Ростов» - 0:0

Любой серии когда-нибудь приходит конец. Впервые под руководством Роберто Манчини «Зенит» в премьер-лиге не смог забить, прервав серию из 10 голевых встреч, и добиться победы на своем поле. Впрочем, нулевая ничья во встрече двух самых малопропускающих клубов сезона (лишь по три мяча) – логичный результат. К слову, эти соперники не смогли забить друг другу во втором матче кряду. А вот в Санкт-Петербурге ничьих между ними не было более 10 лет: 17 мая 2006 года они сыграли 1:1. С тех пор хозяева одержали 8 побед, а ростовчане – лишь одну (2:0 в 2013 году).

Команда Леонида Кучука сейчас вообще является лучшим гостевым клубом чемпионата: за 5 встреч она набрала 11 очков. Невероятно, но это ровно столько же, сколько было в активе «Ростова» на полях соперников за весь прошлый чемпионат! Тогда он на выезде одержал лишь две победы, сейчас – уже три.