Роберто Манчини: «Зенит» не до конца укомплектован. Надеюсь, скоро это исправим
После матча «Зенит» – «Ростов» Роберто Манчини был недоволен количеством игроков в команде, а Леонид Кучук не стал жаловаться на судейство.
Леонид Кучук: Не буду после драки махать кулаками. Я доволен результатом
– Командой я доволен, – начал очень хмурый, несмотря на ничью с лидером и свой день рождения, Кучук. – Игра может складываться по-разному, но команда играла на результат. Ничья – положительный исход, наши командные действия были на хорошем уровне, а атакующие не всегда удавались. Еще раз благодарю команду, которая заработала очко на этом стадионе.
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Учитывали ли вы то, что «Зенит» в четверг играл в Лиге Европы?
– Нет. Мы учитывали то, какие построения может продемонстрировать «Зенит». Мы пытались нейтрализовать их сильные стороны, у нас это получалось. Да и дело в том, что у «Зенита» такая скамейка, что они могут не обращать внимание на большое количество матчей.
«Зенит» всех нас обманул. Есть и приятный обман, и не очень
– Полоз
сбил Юсупова, но получил лишь желтую. Согласны с судьей?
– Если бы там Юсупова не сбили, выход был бы два в один или два в ноль. А если бы Артур успел отдать пас чуть раньше – был бы выход один в один. Но я не буду после драки махать кулаками,
Роберто Манчини: Дзюба? Не знаю, что может случиться за 10 дней
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Почему Дзюба не попал даже в заявку?
– Дзюба приболел, не очень хорошо себя чувствует.
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Будет перерыв на сборную. После него Артем Дзюба останется в
«Зените»?
– Я не знаю, что может случиться за ближайшие 10 дней. Повторюсь, в этот раз он не был в заявке из-за болезни.
– Не
стоило ли выпустить Шатова в стартовом составе?
– Мы сыграли фантастический матч с «Утрехтом», Олег был хорош, а перед матче был не очень свеж. Поэтому я решил не выпускать его с первых минут.
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–
Почему вы не смогли победить?
– Мы не смогли выиграть, потому что не забили. Почему не забили? Мы были уставшие после матча с «Утрехтом», а «Ростов» – команда очень оборонительного плана, которая играла в 10 человек в защите. Сложно играть против таких команд. Нам не хватило моментов, чтобы забить победный гол.
– Вы
довольны игрой Кристиана Нобоа?
– Он хорошо себя проявил. Но ему есть, куда расти.
–
Кажется ли вам, что Кокорин похож на вас молодого?
– Саша Кокорин – очень хороший игрок, он забивает очень много в этом сезоне. Мне кажется, он лучший нападающий РФПЛ, но он может выйти на новый уровень.
– Как
оцените первую часть сезона?
– Я очень рад, как мы выступили: одержали много побед. Мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна мы сможем это исправить.
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Матч
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Маммана, Нобоа (Дриусси, 54), Кузяев (Краневиттер, 90), Паредес, Ерохин, Кокорин, Полоз (Шатов, 80)
Ростов: Песьяков, Ингасон, Устинов, Вилюш, Паршивлюк, Думбия (Майер, 89), Мевля, Могилевец, Калачёв (Байрамян, 87), Шомуродов (Зуев, 68), Юсупов
Предупреждения:
Полоз, 78 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция