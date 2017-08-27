Роберто Манчини: «Зенит» не до конца укомплектован. Надеюсь, скоро это исправим

После матча «Зенит» – «Ростов» Роберто Манчини был недоволен количеством игроков в команде, а Леонид Кучук не стал жаловаться на судейство.

Леонид Кучук: Не буду после драки махать кулаками. Я доволен результатом

– Командой я доволен, – начал очень хмурый, несмотря на ничью с лидером и свой день рождения, Кучук. – Игра может складываться по-разному, но команда играла на результат. Ничья – положительный исход, наши командные действия были на хорошем уровне, а атакующие не всегда удавались. Еще раз благодарю команду, которая заработала очко на этом стадионе.

– Учитывали ли вы то, что «Зенит» в четверг играл в Лиге Европы?

– Нет. Мы учитывали то, какие построения может продемонстрировать «Зенит». Мы пытались нейтрализовать их сильные стороны, у нас это получалось. Да и дело в том, что у «Зенита» такая скамейка, что они могут не обращать внимание на большое количество матчей.

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– Полоз сбил Юсупова, но получил лишь желтую. Согласны с судьей?

– Если бы там Юсупова не сбили, выход был бы два в один или два в ноль. А если бы Артур успел отдать пас чуть раньше – был бы выход один в один. Но я не буду после драки махать кулаками, – тренер ростовской команды решил не идти по пути Виктора Гончаренко, растоптавшего судей после поражения от «Ахмата»

Роберто Манчини: Дзюба? Не знаю, что может случиться за 10 дней

– Почему Дзюба не попал даже в заявку?

– Дзюба приболел, не очень хорошо себя чувствует.

– Будет перерыв на сборную. После него Артем Дзюба останется в «Зените»?

– Я не знаю, что может случиться за ближайшие 10 дней. Повторюсь, в этот раз он не был в заявке из-за болезни.

– Не стоило ли выпустить Шатова в стартовом составе?

– Мы сыграли фантастический матч с «Утрехтом», Олег был хорош, а перед матче был не очень свеж. Поэтому я решил не выпускать его с первых минут.

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– Почему вы не смогли победить?

– Мы не смогли выиграть, потому что не забили. Почему не забили? Мы были уставшие после матча с «Утрехтом», а «Ростов» – команда очень оборонительного плана, которая играла в 10 человек в защите. Сложно играть против таких команд. Нам не хватило моментов, чтобы забить победный гол.

– Вы довольны игрой Кристиана Нобоа?

– Он хорошо себя проявил. Но ему есть, куда расти.

– Кажется ли вам, что Кокорин похож на вас молодого?

– Саша Кокорин – очень хороший игрок, он забивает очень много в этом сезоне. Мне кажется, он лучший нападающий РФПЛ, но он может выйти на новый уровень.

– Как оцените первую часть сезона?

– Я очень рад, как мы выступили: одержали много побед. Мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна мы сможем это исправить.

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