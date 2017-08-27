«Делаем уколы, обезболивающие». Лунев играет с травмой, и она лишила его сборной
Юсупов не обиделся за
порванные шорты, Ерохин не ностальгировал по «Ростову», а Лунев собирается
ехать в Италию.
«Была не ностальгия, а желание победить»
Микст-зона еще не успела заполниться, как через нее пролетел
Дмитрий Полоз. Возможно, так он выразил разочарование своей игрой. После
голевого паса в Перми у форварда мало что получилось в матче против бывшей
команды. В условный актив он может занести себе желтую карточку и порванные
шорты Артура Юсупова.
– Это был игровой момент, – полузащитник, арендованный «Ростовом»
у «Зенита», сначала улыбнулся, а потом вернул серьезное выражение лица. – Я отобрал
мяч, Дима Полоз цеплялся, чтобы нарушить. Зацепился за шорты. Футбольный момент
– ничего страшного.
– Эпизод на желтую
или на красную карточку?
– Между желтой и красной (смеется).
Кроме Полоза против бывшей команды выходили Кристиан Нобоа и
Александр Ерохин. Эквадорец миновал журналистов, а другой полузащитник
согласился общаться после уговоров.
– «Ростов» большими силами оборонялся, – выдал Ерохин после
того, как собрался с мыслями. – Приходилось вскрывать плотную оборону. Были
моменты, но, к сожалению, не забили гол.
– Отличия «Ростова»
Бердыева от «Ростова» Кучука есть?
– Конечно, другая команда: много новых футболистов, новый тренер. Играют по другой схеме. Они хорошо оборонялись, не позволили забить.
– Трудно было
подготовиться к матчу после того, как отыграли 120 минут?
– Мы успели восстановиться, потому что движение неплохое было впереди. Но «Ростов» – серьезный соперник, который идет в верхней части турнирной таблицы.
– Как вам игралось
против «Ростова»?
– Ностальгии не было, было только желание победить.
Роберто Манчини: «Зенит» не до конца укомплектован. Надеюсь, скоро это исправим
«Приезжали не за ничьей, но довольны, что взяли очко»
В отличие от Ерохина Сергей Паршивлюк даже не сопротивлялся.
– Думаю, все получили удовольствие от игры, – говорил
защитник «Ростова». – Довольны, что взяли одно очко. Мы приезжали, конечно, не
за ничьей, нам хотелось выиграть. Но думаю, все довольны. Тем более в концовке
могли вообще проиграть.
– Могли и выиграть,
было много моментов.
– Мы приехали сюда не отбиваться. Ехали за очками, но получилось так, как получилось.
– Чувствовали, что «Зенит»
не такой свежий после Лиги Европы?
– В команде собралось много футболистов, которые привыкли играть через два дня на третий или через третий на четвертый. Судя по составу у них не было ротации. Думаю, они знали, что им хватит сил, раз поставили такой состав.
– Старт «Ростова» –
сюрприз для самих игроков? Первый отрезок сезона завершили в четверке.
– Нет, он не стал сюрпризом. Собраны хорошие и квалифицированные игроки, тренер хороший. Каждый друг за друга бьется, отдается. Отсюда и результат.
«Нога побаливает. Но терпимо»
Самая обсуждаемая персона вечера – Андрей Лунев. Сразу после
матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что вратарь «Зенита»
уедет в Рим на медобследование по поводу колена. Место зенитовца в национальной
команде займет Александр Селихов из «Спартака». Лунев второй раз за год пролетает
мимо сборной. Впервые это случилось летом перед Кубком конфедераций.
– Как нога? – в
первую очередь спросили у голкипера, когда он вышел к журналистам. При этом
никаких болевых ощущений не было заметно.
– Еще побаливает. Но терпимо.
– Были данные, что
вас отправят на обследование в Италию.
– Завтра еду.
– Как отыграли матч
тогда?
– Я так довольно долго играю. Ничего страшного. Делаем уколы, обезболивающие.
– Как оцените матч?
– Получился тяжелым, как и со многими командами, которые играют в пять защитников. Они закрывают все проходы через центр. Остается ждать либо ошибки, либо стандарта, передач с фланга. Ни то, ни другое у нас не получилось. Были два хороших подхода, но не забили. С «Ростовом» тяжеловато играть, тем более после Лиги Европы. Может, недовосстановились. Думаю, причина в этом.
– Дзюба случайно не
прощался с командой?
– Он приболел, у него проблемы со здоровьем, – Лунев проговорил то же самое, что и Роберто Манчини.
– Утро начинали с
просмотра матча в Хабаровске?
– Я посмотрел обзор, не видел игру в прямом эфире.
– Рады результату?
– Я рад за Сашку Довбню. Он выдал хорошую игру, – вратари пересекались друг с другом еще в московском «Торпедо», когда команда играла в ФНЛ.
– Может, начинали
утро с боя Макгрегора и Мэйвезера?
– Я, конечно, рано проснулся, но что-то потом опять завалился. Обзор посмотрел. Все читалось, все ожидания свершились.
– Для «Зенита» ничья –
хороший результат с учетом поражения ЦСКА?
– Нет, мы должны выигрывать в каждом матче.
– В этот раз хотя бы
довольны собой? В последний раз вы свою игру критиковали.
– Тогда моментов-то не было. Если вспоминать – один раз всего ударили по воротам.
«Зенит» всех нас обманул. Есть и приятный обман, и не очень
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Маммана, Нобоа (Дриусси, 54), Кузяев (Краневиттер, 90), Паредес, Ерохин, Кокорин, Полоз (Шатов, 80)
Ростов: Песьяков, Ингасон, Устинов, Вилюш, Паршивлюк, Думбия (Майер, 89), Мевля, Могилевец, Калачёв (Байрамян, 87), Шомуродов (Зуев, 68), Юсупов
Предупреждения:
Полоз, 78 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция