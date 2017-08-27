«Делаем уколы, обезболивающие». Лунев играет с травмой, и она лишила его сборной

Юсупов не обиделся за порванные шорты, Ерохин не ностальгировал по «Ростову», а Лунев собирается ехать в Италию.

«Была не ностальгия, а желание победить»

Микст-зона еще не успела заполниться, как через нее пролетел Дмитрий Полоз. Возможно, так он выразил разочарование своей игрой. После голевого паса в Перми у форварда мало что получилось в матче против бывшей команды. В условный актив он может занести себе желтую карточку и порванные шорты Артура Юсупова.

– Это был игровой момент, – полузащитник, арендованный «Ростовом» у «Зенита», сначала улыбнулся, а потом вернул серьезное выражение лица. – Я отобрал мяч, Дима Полоз цеплялся, чтобы нарушить. Зацепился за шорты. Футбольный момент – ничего страшного.

– Эпизод на желтую или на красную карточку?

– Между желтой и красной (смеется).

Кроме Полоза против бывшей команды выходили Кристиан Нобоа и Александр Ерохин. Эквадорец миновал журналистов, а другой полузащитник согласился общаться после уговоров.

– «Ростов» большими силами оборонялся, – выдал Ерохин после того, как собрался с мыслями. – Приходилось вскрывать плотную оборону. Были моменты, но, к сожалению, не забили гол.

– Отличия «Ростова» Бердыева от «Ростова» Кучука есть?

– Конечно, другая команда: много новых футболистов, новый тренер. Играют по другой схеме. Они хорошо оборонялись, не позволили забить.

– Трудно было подготовиться к матчу после того, как отыграли 120 минут?

– Мы успели восстановиться, потому что движение неплохое было впереди. Но «Ростов» – серьезный соперник, который идет в верхней части турнирной таблицы.

– Как вам игралось против «Ростова»?

– Ностальгии не было, было только желание победить.

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«Приезжали не за ничьей, но довольны, что взяли очко»

В отличие от Ерохина Сергей Паршивлюк даже не сопротивлялся.

– Думаю, все получили удовольствие от игры, – говорил защитник «Ростова». – Довольны, что взяли одно очко. Мы приезжали, конечно, не за ничьей, нам хотелось выиграть. Но думаю, все довольны. Тем более в концовке могли вообще проиграть.

– Могли и выиграть, было много моментов.

– Мы приехали сюда не отбиваться. Ехали за очками, но получилось так, как получилось.

– Чувствовали, что «Зенит» не такой свежий после Лиги Европы?

– В команде собралось много футболистов, которые привыкли играть через два дня на третий или через третий на четвертый. Судя по составу у них не было ротации. Думаю, они знали, что им хватит сил, раз поставили такой состав.

– Старт «Ростова» – сюрприз для самих игроков? Первый отрезок сезона завершили в четверке.

– Нет, он не стал сюрпризом. Собраны хорошие и квалифицированные игроки, тренер хороший. Каждый друг за друга бьется, отдается. Отсюда и результат.

«Нога побаливает. Но терпимо»

Самая обсуждаемая персона вечера – Андрей Лунев. Сразу после матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что вратарь «Зенита» уедет в Рим на медобследование по поводу колена. Место зенитовца в национальной команде займет Александр Селихов из «Спартака». Лунев второй раз за год пролетает мимо сборной. Впервые это случилось летом перед Кубком конфедераций.

– Как нога? – в первую очередь спросили у голкипера, когда он вышел к журналистам. При этом никаких болевых ощущений не было заметно.

– Еще побаливает. Но терпимо.

– Были данные, что вас отправят на обследование в Италию.

– Завтра еду.

– Как отыграли матч тогда?

– Я так довольно долго играю. Ничего страшного. Делаем уколы, обезболивающие.

– Как оцените матч?

– Получился тяжелым, как и со многими командами, которые играют в пять защитников. Они закрывают все проходы через центр. Остается ждать либо ошибки, либо стандарта, передач с фланга. Ни то, ни другое у нас не получилось. Были два хороших подхода, но не забили. С «Ростовом» тяжеловато играть, тем более после Лиги Европы. Может, недовосстановились. Думаю, причина в этом.

– Дзюба случайно не прощался с командой?

– Он приболел, у него проблемы со здоровьем, – Лунев проговорил то же самое, что и Роберто Манчини.

– Утро начинали с просмотра матча в Хабаровске?

– Я посмотрел обзор, не видел игру в прямом эфире.

– Рады результату?

– Я рад за Сашку Довбню. Он выдал хорошую игру, – вратари пересекались друг с другом еще в московском «Торпедо», когда команда играла в ФНЛ.

– Может, начинали утро с боя Макгрегора и Мэйвезера?

– Я, конечно, рано проснулся, но что-то потом опять завалился. Обзор посмотрел. Все читалось, все ожидания свершились.

– Для «Зенита» ничья – хороший результат с учетом поражения ЦСКА?

– Нет, мы должны выигрывать в каждом матче.

– В этот раз хотя бы довольны собой? В последний раз вы свою игру критиковали.

– Тогда моментов-то не было. Если вспоминать – один раз всего ударили по воротам.

«Зенит» всех нас обманул. Есть и приятный обман, и не очень