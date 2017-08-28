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Шедевр Широкова, хет-трик Толванена и бой Кулды. Лучшие моменты недели в КХЛ

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шедевр Широкова, хет-трик Толванена и бой Кулды. Лучшие моменты недели в КХЛ
Фото: ХК СКА

«Советский спорт» собрал самые зрелищные моменты первой недели регулярного чемпионата КХЛ.

Бой: Роман Абросимов («Ак Барс») VS Артурс Кулда («Куньлунь»)

В самом начале встречи между «Ак Барсом» и «Куньлунем» красивый обмен ударами получился у защитников Романа Абросимова и Артурса Кулды. По итогам кулачного боя оба хоккеиста получили пятиминутные штрафы за драку, Кулда также был наказан на две минуты за грубость.


Прорыв Никиты Гусева (ХК СКА)

В концовке встречи со «Слованом» нападающий СКА Никита Гусев перехватил шайбу после передачи форварда Томаша Грнка, уложил на лед защитника братиславской команды Ивана Шварни и мощно бросил в дальнюю девятку.


Дисквалификация Брэндона Ипа («Куньлунь»)

Форвард «Куньлуня» Брэндон Ип в конце второго отрезка матча коленом в колено атаковал защитника казанцев Альберта Яруллина. Арбитры матча оставили нападающего китайской команды безнаказанным, однако позже спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод, принял решение дисквалифицировать Ипа на два матча, а также подвергнуть его денежному штрафу.


Ювелирная передача Андрея Маркова («Ак Барс»)

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков ювелирным по точности пасом нашел клюшку партнера по команде Владимира Ткачева, оставив не у дел четырех игроков соперника. Стоит отметить, что для 38-летнего защитника это был первый матч в КХЛ с января 2013 года.


Гол Валентина Пьянова с вбрасывания («Авангард»)

Редкую по исполнению шайбу забросил в матче «Авангарда» с рижским «Динамо» (3:1) форвард омичей Валентин Пьянов. На шестой минуте третьего периода на точке вбрасывания в зоне рижан сошлись Валентин Пьянов и Микс Индрашис. Едва шайба, выпущенная лайнсменом, упала на лед, как форвард «ястребов» вогнал ее в ближнюю от канадского вратаря Дажстина Питерса девятку. 


Сломанная челюсть Микелиса Редлихса («Динамо» Р)

Форвард рижского «Динамо» Микелис Редлихс не смог продолжить матч с «Авангардом» после попадания шайбы в лицо. В первом периоде встречи защитник «Авангарда» Александр Осипов бросал по воротам рижан, но Редлихс бросился под шайбу... В итоге форвард динамовцев вынужден был покинуть площадку. На послематчевой пресс-конференции главный тренер рижской команды Сандис Озолиньш рассказал, что у Редлихса диагностирован перелом челюсти.


Двойной сэйв Никиты Беспалова («Спартак»)

Голкипер «Спартака» Никита Беспалов дважды спас красно-белых после бросков нападающих «Барыса» Павла Акользина и Артема Лихотникова.


Хет-трик 18-летнего Эли Толванена («Йокерит»)

В дебютном матче в КХЛ с минским «Динамо» 18-летний форвард «Йокерита» Эли Толванен сделал хет-трик и набрал 4 (3+1) очка. Таким образом, Толванен стал автором самого молодого хет-трика в истории лиги, побив рекорд Максима Кицына, установленный в 2010 году.

Отметим, что все три шайбы Толванен забросил в третьем периоде, а его первый и третий голы разделили 8 минут 49 секунд.


Роскошная комбинация в исполнении тройки: Федоров - Зубов - Кокарев. («Салават Юлаев»).

Красивая комбинация в исполнении нападающих «Салавата Юлаева» в матче с «Амуром»: Илья Зубов передачей из своей зоны вывел «два в ноль» Артема Федорова и Дениса Кокарева, которые без особых усилий переиграли финского голкипера хабаровской команды Юху Метсолу.


Небольшой шедевр Сергея Широкова (ХК СКА)

В матче открытия десятого сезона КХЛ нападающий СКА Сергей Широков при игре в меньшинстве выиграл борьбу у борта сразу у трех игроков ЦСКА, выкатился на пятак и отправил шайбу точно в «домик» вратарю москвичей Илье Сорокину.


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