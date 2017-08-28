На Дальнем Востоке «Спартак» не забивает. Итоги 8-го тура в цифрах

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию итоги восьмого тура чемпионата России в цифрах.

Команды избавляются от нулей в турнирной таблице. В графе «поражения» исчез ноль у «Урала», в графе «победы» – у «Амкара». Остались нули только у «Зенита» (нет поражений) и у «Ахмата» с «Анжи», которые не играют вничью.

Впервые в играх тура, выходящие на замену футболисты не сумели забить голов. А вообще, 8-й тур установил антирекорд турнира, в нем забито в среднем 1,12 мяча за игру (всего 9 голов в 8 матчах).

«Анжи» – «Уфа» – 1:0

Поражением в Каспийске завершилась 5-матчевая беспроигрышная серия «Уфы» в гостевых встречах. Это повторение клубного рекорда, установленного в 2015 году.

Махачкалинцы оборвали 5-матчевую проигрышную серию, не дотянув до своего антирекорда одного поражения. Шесть раз подряд проигрывал «Анжи» в премьер-лиге в 2006 году и двух чемпионатах 2013/14 (2 поражения) и 2015/16 (4 проигрыша). Сезон 2014/15 «Анжи» провел в ФНЛ.

За четвертую команду премьер-лиги сыграл вратарь Александр Будаков, но впервые он победил в первой игре за новый клуб. Ранее первые игры за «Кубань», нальчикский «Спартак» и московское «Торпедо» он проиграл. А с «Анжи» – победа 1:0.

«Уфа» стала последней командой в нынешнем чемпионате, кто пропустил мяч в первом тайме и последней, кто проиграл первый тайм.

«Арсенал» – «Амкар» – 0:1

«Амкар» оборвал свою рекордную 18-матчевую (7 ничьих и 11 проигрышей) серию без побед. Выигрыш в Туле стала первым для пермяков, которые последними добились победы в текущем первенстве.

Интересно, что для Гаджи Гаджиев, руководившего «Амкаром» во время этой неудачной серии, эта серия не рекордная. В сезоне 2013/14 Гаджиев возглавлял сначала «Крылья Советов», а затем «Анжи». И тогда безвыигрышная серия у него (с учетом двух команд) составила 20 игр без побед.

«Рубин» – «Тосно» – 1:0

После двух поражений на старте (и места около зоны вылет), «Рубин», руководимый неувядаемым Курбаном Бердыевым, которому 25 августа исполнилось 65 лет, не знает поражений в 6 турах (4 победы и 2 ничьи) и казанцы уже находятся в зоне еврокубков.

«Локомотив» – «Урал» – 2:1

«Локомотив» всего во второй раз забил гол в первом тайме, и оба раза отличился перуанец Фарфан, и оба раза в середине тайма. Армейцам Фарфан забил на 24-й минуте, «Уралу» – на 21-й минуте.

Но голы Фарфана не помогли «Локомотиву» одержать хотя бы одну победу в первых таймах. Лишь железнодорожники да два дебютанта – «Тосно» и «СКА-Хабаровск» также не выигрывали в первых таймах в восьми матчах.

Маринато Гилерме стал вторым вратарем в нынешнем турнире, забившим в свои ворота (первым, таким образом, отличился Артем Ребров в игре с «Зенитом»). Прострел уральского болгарина Димитрова с лицевой линии во вратарскую Гилерме срезает ногой в свои ворота.

Завершилась рекордная 5-матчевая ничейная серия «Урала». До рекорда московского «Динамо» – 7 ничьих подряд они немного не дотянули. Зато рекорд установил Александр Тарханов, у которого ранее была только 4-матчевая ничейная серия (с «Крыльями Советов»).

Впервые братья Миранчуки организовали гол. Когда забивал Алексей, мяч ему пяткой отпасовал Антон.

«СКА-Хабаровск» – «Спартак» – 0:0

Хабаровчане после четырех «сухих» проигрышей на старте, не знает поражений 4 тура кряду, из них трижды подряд армейцы завершают матчи вничью, что являются рекордами клуба в премьер-лиге.

Спартаковцы не могут выиграть в гостевых матчах вот уже 6 игр подряд (3 ничьих и 3 поражения). До клубного антирекорда – 7 матчей без гостевых побед – одна выездная игра.

В составе хозяев во всех 8 матчах без замен сыграл только Александр Пуцко, который первый матч в премьер-лиге в апреле 2016 года сыграл как раз за «Спартак».

Второй раз приезжает Массимо Каррера на Дальний Восток в Хабаровск, но ни побед, ни голов спартаковцы здесь не забивают. Год назад именно в Хабаровске в 1/16 финала Кубка России итальянский тренер потерпел первое поражение (0:1) в звании главного тренера «Спартака».

ЦСКА – «Ахмат» – 0:1

Юбилей сотая игра Олега Кононова в российских чемпионатах стала победной, и где – в Москве, и над кем – над армейцами. А ведь до этой победы грозненцы в 10 гостевых матчах с ЦСКА сумели добыть всего одно очко – ничья 2:2, когда ворота армейцев защищал Владимир Габулов (в 2011 году). Любопытно, но из футболистов гостей, добившихся той ничьей в Химках, сейчас играл только Заур Садаев, который и забил победный гол.

Помимо этого «Ахмат» установил и новый клубный рекорд. Безничейная серия грозненцев достигла 17 матчей (10 побед и 7 поражений с учетом матчей прошлого сезона). До игры на «Арене ЦСКА» безничейная серия южан равнялась 16 матчам.

Четыре матча не могли грозненцы пробить вратаря сборной Игоря Акинфеева, его «сухая» серия в играх против «Ахмата» завершилась после гола Садаева на 434-й минуте.

«Зенит» – «Ростов» – 0:0

«Зенит» завершил серию из 4-х домашних побед (с учетом прошлого сезона).

Вратарь питерцев Андрей Лунев остается «сухим» 325 минут, дольше «сухим» был лишь его визави из «Ахмата» Евгений Городов – 350 минут на старте чемпионата.

Второй раз в истории чемпионатов России команды дважды подряд сыграли между собой вничью 0:0, первый это было в 2000 году.

Во второй раз в этом чемпионате на домашних играх «Зенита» приходит более 50 000 зрителей. А всего за четыре матча на игру своей команды в Питере пришло более 187 000 болельщиков.

«Краснодар» – «Динамо» – 2:0

Состоялось возвращение лучшего бомбардира двух последних чемпионатов России Федора Смолова. Он отметился дублем в ворота клуба, где он начинал играть в премьер-лиге, а «Краснодар» в третий раз подряд обыграл динамовцев, которые проводили 750-й матч в чемпионатах России.

Всего Федор забивает в противостоянии этих команд 4-й мяч, три из них в ворота «Динамо». В год дебюта «Краснодара» в премьер-лиге в сезоне 2011/12 динамовец Смолов забил краснодарцам уже в первой игре.