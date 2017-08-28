Конец невероятной серии, два сумасшедших признания и лучшее шоу сезона (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.



«Спартак» не был мертвым, но многое потерял

«Спартак» снова неудачно слетал в Хабаровск: теперь Джано нигде не прятался, он даже вышел на 15 минут, но москвичи все равно не забили. Теперь неудача против «СКА-Энергии» – не вылет из турнира, просто спартаковцы еще сильнее ввинтились в середину таблицы. «Спартак» девятый, до еврокубков пять очков, а до зоны прямого вылета – три.

Главный герой Хабаровска – вратарь Александр Довбня, он отбил 12 ударов в створ, особенно постарался в концовке. Важно, что «Спартак» создавал моменты, не выглядел на дальнем дальневосточном выезде мертвым. Но не забил, потерял очки и Сердара Такси из-за травмы плюс подкинул напряжения себе и окружению перед Лигой чемпионов.

Говорите, не страшен «Марибор»? «Спартак» продолжает отставать от лидеров РФПЛ



У «Зенита» тот же результат, но больше позитива

«Зенит» дома сделал то же самое, что «Спартак»: повладел преимуществом, создал моменты – но не смог забить. Причем зенитовские 0:0 были похожи на победу даже меньше, чем спартаковские. Разница в отношении к этим ничьим только в одном: «Зенит» к паузе на матчи сборных остался лидером чемпионата, у команды по-прежнему нет поражений – первая домашняя ничья в рамках погрешности.

В этом матче прервалась невероятная, шикарная серия Александра Кокорина: он семь матчей премьер-лиги подряд делал на поле что-то результативное, забивал победные, единственные мячи. Теперь не получилось ни у него, ни у команды. Сергею Песьякову – опять же для сравнения с противоспартаковским вратарем – не пришлось совершать ничего героического.

«Зенит» всех нас обманул. Есть и приятный обман, и не очень

Манчини, оказалось, не хватает игроков

Роберто Манчини после домашней потери очков выглядел немного нездорово: красные глаза, кашель. А еще он, кроме туманной фразы про возможный уход Дзюбы, вдруг признался, что «Зениту» не хватает игроков. И главное – заявил, что эту проблему постараются решить. А значит шансы на новые покупки «Зенита» очень высоки.

Дзюба не попал даже в заявку на матч, хотя три дня назад в Лиге Европы появлялся в дополнительное время на замену. И главный тренер, и игроки придерживались одной версии: Артем приболел, с командой он не прощался. Трансферное окно закрывается через четыре дня, Дзюба обещал новости о себе. Но по-прежнему никто не отменял факта, что «Я остаюсь в «Зените» – тоже будет новостью, причем для многих весьма неожиданной.

Андрей Лунев снова не может ехать в сборную России, вместо него вызвали Александра Селихова. А Антон Швец из «Ахмата» заменит Магомеда Оздоева.

Гончаренко считает, что о ЦСКА вытирают ноги

Роберто Манчини и Виктор Гончаренко – достойные конкуренты в борьбе за переходящий приз «самое сумасшедшее признание дня». Главный тренер ЦСКА говорил по другой теме, не про состав, а об отношении судей к армейцам. Прозвучало очень резко.

– Сейчас все ошибки арбитров против нас. Что сегодня вытворял судья? – Гончаренко пошел в атаку и конкретизировал. – Игроки падали и лежали, плюс засчитанный гол. Против нас приезжают защищаться вдевятером, а судьи способствуют, о нас позволяют вытирать ноги!

Что точно справедливо: гол «Ахмата», который стал единственным в матче, действительно засчитали не по правилам. Мяч вышел за линию ворот, пересек ее полностью, перед голевой передачей Магомеда Митришева, это определенно ошибка ассистента судьи. Даже полузащитник «Ахмата» Олег Иванов признал: от такого засчитанного гола плохо всем. Однако генерализация Гончаренко по поводу вытирания ног о ЦСКА и массовости ошибок судей против армейцев – скорее эмоциональный перебор, чем реальное отражение ситуации.

Привет от Васина. Как защитник и судьи подарили «Ахмату» победу над ЦСКА

Смолов по-настоящему вернулся

Федор Смолов полноценно вернулся и провел первый в сезоне действительно удачный матч: сразу после вылета из Лиги Европы он сделал дубль и принес «Краснодару» победу – особенно важную, потому что до этого в чемпионате команда Игоря Шалимова дважды теряла очки.

Смолов по-прежнему не заявлял, что точно проведет этот сезон или хотя бы эту осень в «Краснодаре». По слухам, у Сергея Галицкого есть вполне конкретные предложения по Федору. Но насколько форвард хочет уйти прямо сейчас, насколько сильны и амбициозны интересующиеся клубы – неизвестно. И это вместе с темой ухода Дзюбы и возможными подписаниями «Спартака» под Лигу чемпионов – одна из главных интриг концовки трансферного окна.

Ретвит для Шалимова. «Краснодар» поддержал тренера и победил «Динамо»

В Петербурге сыграли на двух крутых темах за вечер

«Зенит» снова дал повод поговорить про то, что происходит на стадионе и не связано с футболом напрямую. Теперь это приятные темы. Петербуржцы за один вечер зацепили сразу две топовые темы.

Во-первых, устроили рэп-баттл: два парня почти 10 минут читали рэп при нескольких сотнях зрителей, это было не очень жестко, местами весьма остроумно и в целом ярко.

Во-вторых, отыграли выход последнего эпизода нового сезона сериала «Игра престолов». В фойе можно было сфотографироваться на легендарном Железном троне, а на трибунах за «Зенит» болели еще и несколько главных героев сериала: Джон Сноу, Тирион Ланнистер, Арья Старк и Дейенерис Таргариен.





Среди 50 тысяч болельщиков, которые снова заполнили арену на Крестовском почти целиком, наверняка немало тех, кого зацепили рэп и «Игра престолов». Все это в плюс шансам, что зенитовский стадион и дальше будет заполняться так же круто.

«Спартак» наконец-то кого-то купит, а Семин рассказал о Дзюбе в «Локо» (видео)