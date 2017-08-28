Много званых. Что стоит за выбором Черчесова?

Сегодня сборная России собирается в Новогорске для подготовки к товарищескому матчу с «Динамо», который пройдет 3 сентября.

Станислав Черчесов вызвал в сборную совершенно новый набор игроков. Именно набор, потому что эти футболисты вряд ли будут играть вместе в дальнейшем. До старта чемпионата мира осталось 10 месяцев, а тут, вдруг, такой эксперимент. Давайте попробуем спокойно оценить плюсы и минусы тренерского решения.

Клубы. Ведущие клубы, игроки которых прежде составляли костяк национальной команды, в данный момент истощены жёстким августовским графиком с одной стороны, и готовятся к старту в еврокубках, с другой. Безусловно, это благо, что никому не придётся изобретать медицинские основания для того, чтобы дать передохнуть своим лидерам, многие из которых играют практически без перерыва с весны.

Игроки. Те, кто участвовал в Кубке конфедераций, могут в этой паузе отдышаться и прийти в себя. А вот молодые и перспективные вооружаются новым стимулом для своего развития, на деле ощутив внимание штаба сборной и получив шанс проявить себя на новом уровне.

Тренер. Черчесов получает шанс поэкспериментировать не только с другими исполнителями, но и с новыми игровыми схемами без оглядки на результат. Вряд ли кому-то придёт в голову критиковать сборную за возможное поражение, принимая во внимание временность персональных решений по исполнителям.

Команда. Критика национальной команды после летнего турнира имела ярко выраженный эмоциональный оттенок, но, поостыв, практически все согласились, что для сборной это был вполне реальный потолок. Пытаясь косметически подправить уходящую философию прежней команды, мы не заметили, как оказались в зоне кадрового риска. Так что приток новой крови не просто объясним, он жизненно необходим.

Сегодня сложилась уникальная ситуация, когда тренер сборной не имеет возможности даже опереться на какой-либо клубный костяк. У чемпионского «Спартака» этот костяк даже в рамках клуба не может восстановить прошлогодние связи. «Зенит», пригласивший этим летом нескольких игроков сборной, усадил их за спины своей аргентинской гвардии. ЦСКА в условиях явного недостатка исполнителей держится по сути на одних и тех же плечах. У Сёмина в «Локомотиве» выходит сырая молодёжь, у «Краснодара» явный игровой кризис с переосмыслением стратегии. Вот и получается, что это решение Черчесова о просмотре резерва – единственно верное для попытки выйти за рамки заколдованного круга, в который наша сборная попала после поражения в Мариборе. Возникает вопрос: - являются ли вызванные игроки потенциально лучшими альтернативами своим визави в том составе сборной, который мы привыкли видеть? А они не обязательно должны быть лучшими. Главное, чтобы они подходили видению главного тренера по выстраиванию цельной команды. Звезд мирового уровня среди наших соотечественников пока нет, так что результат может быть достигнут лишь коллективными усилиями, а это значит, что личные качества футболистов менее важны, чем их совместимость друг с другом.

Какие возникают риски от этого решения Черчесова? Никаких. Упущенная возможность наладить взаимодействия между Глушаковым и Дзагоевым? Вряд ли. Разве сегодня можно сказать, что они точно попадут в состав в следующем году? Так что риски возникают только у игроков. Даже у тех, кто считает себя железобетонным «сборником».

Впрочем, надо оговориться, что ренессанс «стариков» может произойти только в том случае, если «молодая шпана» действительно пришла их смести. И Лунёву, и Кузяеву или Миранчукам с Заболотным надо прыгать выше головы, чтобы доказать, что они этого достойны больше, чем те, кого их сейчас позвали заменить. Иначе это будет похоже на отправку клубом Премьер-лиги своего дубля на кубковую игру с клубом ФНЛ. И ведь часто это заканчивалось провалом, какие бы оправдания ни придумывала себе молодёжь.

Но именно сейчас решение Черчесова мне нравится, потому что у него есть будущее, хоть и вероятностное. Дело за игроками.