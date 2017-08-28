Как вернется Шарапова? Пять интриг US Open

Сегодня в Нью-Йорке стартует US Open. Сегодня же на корты «Флашинг Мидоуз» выйдет Мария Шарапова. «Советский спорт» - о пяти главных причинах следить за Открытым чемпионатом США.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ШАРАПОВОЙ

Мария вернулась после дисквалификации за употребление мельдония, дошла до полуфинала в Штутгарте, но вскоре получила травму в Риме и два месяца лечила бедро. Она вернулась опять, выиграла один матч в Стэнфорде – и снова получила повреждение (на этот раз – руки). Россиянка отказалась от поездки в Торонто, до последнего надеялась выступить в Цинциннати, но снялась и оттуда – сразу после жеребьевки, увидев, что в первом круге ей играть с чемпионкой «Ролан Гарроса» Еленой Остапенко.

- Легкий путей не будет, Маша! - словно решили теннисные боги, и выдали ей в качестве соперницы на старте US Open вторую ракетку планеты – Симону Халеп.

- Теперь снова снимется, – зло шутили болельщики.

Но нет – Шарапова пока не снялась.

- Я родилась воином. И я буду бороться, чтобы вновь подняться на вершину! – заявила россиянка, раздавая интервью перед турниром.

В общем, скорее, сильнее испугалась Халеп.

Чего ждать от Марии на корте? Симоне она ни разу не проигрывала, победив румынку шесть раз –в том числе, в финале «Ролан Гарроса»-2014. Но сейчас Халеп – вторая в мире. А могла быть и первой, если бы не уступила в Цинциннати Гарбине Мугурусе (в итоге взяла у испанки всего 1 гейм). Шарапова, в свою очередь, толком не играла все лето. Непонятно, что у нее со здоровьем. Болят ли бедро и рука. В какой она физической форме. Первый матч после перерыва – всегда испытание. Даже с Дженнифер Брэйди из второй сотни рейтинга Мария в Стэнфорде возилась три сета. Халеп-то – куда посерьезнее!

Но румынка боится Шарапову. А Шарапова не боится ничего. Если сил хватит, а новых травм не будет, Мария может победить – на мотивации, страсти и желании. Играть она не разучилась. И в любом случае мы все хотим увидеть ее на US Open – первом для россиянки «Большом шлеме» с прошлогоднего чемпионата Австралии. Полноценное возвращение Шараповой что-то серьезно затянулось… А без нее теннис многое теряет.

КТО СТАНЕТ ПЕРВОЙ РАКЕТКОЙ?

Такого не случалось никогда – чтобы по итогам одного турнира на вершину рейтинга претендовало сразу восемь спортсменок! Первой ракеткой может остаться и Каролина Плишкова. Но может и уступить почетный статус целой когорте опытных соперниц – Симоне Халеп, Элине Свитолиной, Гарбине Мугурусе, Каролине Возняцки, Джоане Конте, Венус Уильмс и… нашей Светлане Кузнецовой.

Правда, Светлане, чтобы занять высшую строчку, в Нью-Йорке нужно побеждать. Она брала титул US Open – в 2004-м. А за последние три года выиграла на «Флашинг Мидоуз»… только один матч!

Кузнецова сейчас – в хорошей форме. Она проводит стабильный сезон, недавно дошла до четвертьфинала Цинциннати, где дала бой будущей чемпионке – Гарбине Мугурусе. Она уверенна в себе и знает, каково это – побеждать на «Большом шлеме», в отличие от всех остальных девушек из списка, за исключением Венус Уильямс. У Светланы – хорошая сетка, хоть и непростая соперница по первому кругу (юная чешка Маркета Вондроушова в свои 18 лет уже брала титул WTA). Если Кузнецова будет играть, как умеет – вполне может взять титул.

Впрочем, мы всегда так говорим.

ВСТРЕТЯТСЯ ЛИ ФЕДЕРЕР И НАДАЛЬ?

Год назад на Роджере и Рафаэле, по сути, поставили крест. Федерер пропускал конец сезона из-за травмы, Надаль тоже чаще лечился, чем играл… В теннисном мире правили Новак Джокович и Энди Маррей. Ну, еще Стэн Вавринка – он и стал лучшим в Нью-Йорке в прошлом году.

Потом и швейцарец, и испанец вернулись. Сыграли в финале Australian Open. Роджер доминировал всю весну, победил в Мельбурне, взял титулы в Майами и Индиан-Уэлсе, добавил в коллекцию трофеев очередной Уимблдон… Надаль катком прошелся по соперникам на грунте, одержав 10-е победы в Барселоне, Монте-Карло и на «Ролан Гаррос» (вечный рекорд!). Сейчас он – снова первая ракетка мира, хотя не был на вершине с 2012 года. Впрочем, летом на харде Рафаэль выступал не блестяще, проиграв Денису Шаповалову и Нику Кирьосу. И Федерер не поднялся на вершину лишь потому, что пропустил весь грунтовый сезон.

Но кто сомневается, что эти парни – главные фавориты US Open? А пришедшие им на смену короли внезапно сдулись, да еще дружно травмировались. В Нью-Йорке не выступят ни Джокович, ни Маррей, ни Вавринка. А Рафа и Роджер могут сойтись уже… в полуфинале.

И если это случится, получится тот редкий случай, когда главный матч турнира – вовсе не финал.

КТО БУДЕТ ВТОРЫМ ФИНАЛИСТОМ?

Маррей тренировался, тренировался, да не натренировался в Нью-Йорке – и снялся с турнира в субботу. Сделал бы это днем раньше – второй номер посева ушел бы к Федереру, и Роджер оказался бы в нижней части сетки (а значит – не пересекался бы с Надалем в полуфинале). Энди же будто специально ждал жеребьевки, чтобы свести двух фаворитов пораньше. А затем… внезапно понял, что проблемы с бедром не дадут ему выступить нормально.

Зато теперь интрига – кто будет вторым финалистом? Мы привыкли - в решающих матчах «Больших шлемов» играют парни из большой пятерки. Остальных в расчет никто не брал. В итоге все словно забыли, что последний раз кто-то другой бился за титул на таком турнире как раз в Нью-Йорке – в 2014 году. Тогда Марин Чилич одолел Кеи Нишикори.

Нишикори на нынешнем турнире нет (тоже травма), зато Чилич – как раз в нижней части сетки. Может, хорват снова «зажжет» на US Open? Или это удастся Александру Звереву – 20-летний немец может и выиграть турнир, если сойдется с Роджером в финале. Бил же швейцарца неделю назад, в Цинциннати! Вдруг получится прорыв у американца Джека Сока – за него будут болеть трибуны. Или тряхнет стариной Жо-Вилфрид Тсонга, когда-то выходивший в финал в Мельбурне (в 2008 году).

Согласитесь – интрига!

КАК ВЫСТУПЯТ РОССИЯНЕ?

Помимо Шараповой и Кузнецовой на US Open в одиночном разряде сыграют еще 16 россиян. Две девушки пробились из квалификации – финалистки юниорского Уимблдона-2015 Софья Жук и Анна Блинкова. Последней в первом раунде предстоит встреча с Еленой Весниной.

От кого ждать приятных сюрпризов? Отлично выглядела летом Екатерина Макарова – взяла титул в Вашингтоне, дошла до третьего круга в Торонто и в Цинциннати. Неплохо выступал Даниил Медведев (четвертьфинал в столице США). Андрей Рублев и вовсе после Уимблдона взял свой первый титул (правда, на грунте), а Карен Хачанов чуть не пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Огайо (обидно уступил японцу Юйчи Сугите).

Понятно, что никто из россиян (за исключением Кузнецовой и, возможно, Шараповой) не будет всерьез претендовать на титул. Но на приятные сюрпризы способны многие. Особенно - молодежь. Ведь Нью-Йорк не раз раскрывал российские таланты!

Вспомним, хотя бы, Марата Сафина в 2000 году.