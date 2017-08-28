Как вернется Шарапова? Пять интриг US Open
Сегодня в Нью-Йорке стартует US Open.
Сегодня же на корты «Флашинг Мидоуз» выйдет Мария Шарапова. «Советский спорт» -
о пяти главных причинах следить за Открытым чемпионатом США.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ШАРАПОВОЙ
Мария вернулась после
дисквалификации за употребление мельдония, дошла до полуфинала в Штутгарте, но
вскоре получила травму в Риме и два месяца лечила бедро. Она вернулась опять,
выиграла один матч в Стэнфорде – и снова получила повреждение (на этот раз –
руки). Россиянка отказалась от поездки в Торонто, до последнего надеялась
выступить в Цинциннати, но снялась и оттуда – сразу после жеребьевки, увидев,
что в первом круге ей играть с чемпионкой «Ролан Гарроса» Еленой
Остапенко.
- Легкий путей не будет, Маша!
- словно решили теннисные боги, и выдали ей в качестве соперницы на старте US
Open вторую ракетку планеты – Симону Халеп.
- Теперь снова снимется, – зло
шутили болельщики.
Но нет – Шарапова пока
не снялась.
- Я родилась воином. И я буду
бороться, чтобы вновь подняться на вершину! – заявила россиянка, раздавая
интервью перед турниром.
В общем, скорее, сильнее
испугалась Халеп.
Чего ждать от Марии на корте?
Симоне она ни разу не проигрывала, победив румынку шесть раз –в том числе, в
финале «Ролан Гарроса»-2014. Но сейчас Халеп – вторая в мире. А могла быть и
первой, если бы не уступила в Цинциннати Гарбине
Мугурусе (в итоге взяла у испанки всего 1 гейм). Шарапова, в
свою очередь, толком не играла все лето. Непонятно, что у нее со здоровьем.
Болят ли бедро и рука. В какой она физической форме. Первый матч после перерыва
– всегда испытание. Даже с Дженнифер Брэйди из
второй сотни рейтинга Мария в Стэнфорде возилась три сета. Халеп-то – куда
посерьезнее!
Но румынка боится Шарапову. А
Шарапова не боится ничего. Если сил хватит, а новых травм не будет, Мария может
победить – на мотивации, страсти и желании. Играть она не разучилась. И в любом
случае мы все хотим увидеть ее на US Open – первом для россиянки «Большом
шлеме» с прошлогоднего чемпионата Австралии. Полноценное возвращение Шараповой
что-то серьезно затянулось… А без нее теннис многое теряет.
КТО СТАНЕТ ПЕРВОЙ РАКЕТКОЙ?
Такого не случалось никогда –
чтобы по итогам одного турнира на вершину рейтинга претендовало сразу восемь
спортсменок! Первой ракеткой может остаться и Каролина
Плишкова. Но может и уступить почетный статус целой когорте опытных
соперниц – Симоне Халеп, Элине Свитолиной, Гарбине
Мугурусе, Каролине Возняцки, Джоане Конте, Венус Уильмс и…
нашей Светлане Кузнецовой.
Правда, Светлане, чтобы занять
высшую строчку, в Нью-Йорке нужно побеждать. Она брала титул US Open – в
2004-м. А за последние три года выиграла на «Флашинг Мидоуз»… только один матч!
Кузнецова сейчас – в хорошей
форме. Она проводит стабильный сезон, недавно дошла до четвертьфинала
Цинциннати, где дала бой будущей чемпионке – Гарбине Мугурусе. Она уверенна в
себе и знает, каково это – побеждать на «Большом шлеме», в отличие от всех
остальных девушек из списка, за исключением Венус Уильямс. У Светланы – хорошая
сетка, хоть и непростая соперница по первому кругу (юная чешка Маркета Вондроушова в свои 18 лет уже брала титул
WTA). Если Кузнецова будет играть, как умеет – вполне может взять титул.
Впрочем, мы всегда так говорим.
ВСТРЕТЯТСЯ ЛИ ФЕДЕРЕР И НАДАЛЬ?
Год назад на Роджере и Рафаэле,
по сути, поставили крест. Федерер пропускал
конец сезона из-за травмы, Надаль тоже
чаще лечился, чем играл… В теннисном мире правили Новак
Джокович и Энди Маррей. Ну,
еще Стэн Вавринка – он и стал лучшим в
Нью-Йорке в прошлом году.
Потом и швейцарец, и испанец
вернулись. Сыграли в финале Australian Open. Роджер доминировал всю весну,
победил в Мельбурне, взял титулы в Майами и Индиан-Уэлсе, добавил в коллекцию
трофеев очередной Уимблдон… Надаль катком прошелся по соперникам на грунте,
одержав 10-е победы в Барселоне, Монте-Карло и на «Ролан Гаррос» (вечный
рекорд!). Сейчас он – снова первая ракетка мира, хотя не был на вершине с 2012
года. Впрочем, летом на харде Рафаэль выступал не блестяще, проиграв Денису Шаповалову и Нику
Кирьосу. И Федерер не поднялся на вершину лишь потому, что пропустил
весь грунтовый сезон.
Но кто сомневается, что эти
парни – главные фавориты US Open? А пришедшие им на смену короли внезапно
сдулись, да еще дружно травмировались. В Нью-Йорке не выступят ни Джокович, ни
Маррей, ни Вавринка. А Рафа и Роджер могут сойтись уже… в полуфинале.
И если это случится, получится
тот редкий случай, когда главный матч турнира – вовсе не финал.
КТО БУДЕТ ВТОРЫМ ФИНАЛИСТОМ?
Маррей тренировался,
тренировался, да не натренировался в Нью-Йорке – и снялся с турнира в субботу.
Сделал бы это днем раньше – второй номер посева ушел бы к Федереру, и Роджер
оказался бы в нижней части сетки (а значит – не пересекался бы с Надалем в
полуфинале). Энди же будто специально ждал жеребьевки, чтобы свести двух
фаворитов пораньше. А затем… внезапно понял, что проблемы с бедром не дадут ему
выступить нормально.
Зато теперь интрига – кто будет
вторым финалистом? Мы привыкли - в решающих матчах «Больших шлемов» играют
парни из большой пятерки. Остальных в расчет никто не брал. В итоге все словно
забыли, что последний раз кто-то другой бился за титул на таком турнире как раз
в Нью-Йорке – в 2014 году. Тогда Марин Чилич одолел Кеи Нишикори.
Нишикори на нынешнем турнире
нет (тоже травма), зато Чилич – как раз в нижней части сетки. Может, хорват
снова «зажжет» на US Open? Или это удастся Александру
Звереву – 20-летний немец может и выиграть турнир, если
сойдется с Роджером в финале. Бил же швейцарца неделю назад, в Цинциннати!
Вдруг получится прорыв у американца Джека Сока –
за него будут болеть трибуны. Или тряхнет стариной Жо-Вилфрид
Тсонга, когда-то выходивший в финал в Мельбурне (в 2008 году).
Согласитесь – интрига!
КАК ВЫСТУПЯТ РОССИЯНЕ?
Помимо Шараповой и Кузнецовой
на US Open в одиночном разряде сыграют еще 16 россиян. Две девушки пробились из
квалификации – финалистки юниорского Уимблдона-2015 Софья
Жук и Анна Блинкова.
Последней в первом раунде предстоит встреча с Еленой
Весниной.
От кого ждать приятных
сюрпризов? Отлично выглядела летом Екатерина Макарова –
взяла титул в Вашингтоне, дошла до третьего круга в Торонто и в Цинциннати.
Неплохо выступал Даниил Медведев (четвертьфинал
в столице США). Андрей Рублев и вовсе
после Уимблдона взял свой первый титул (правда, на грунте), а Карен Хачанов чуть не пробился в четвертьфинал
«Мастерса» в Огайо (обидно уступил японцу Юйчи Сугите).
Понятно, что никто из россиян
(за исключением Кузнецовой и, возможно, Шараповой) не будет всерьез
претендовать на титул. Но на приятные сюрпризы способны многие. Особенно -
молодежь. Ведь Нью-Йорк не раз раскрывал российские таланты!
Вспомним, хотя бы, Марата Сафина в 2000 году.