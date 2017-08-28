Происшествие с гимном России на матче СКА – уже визитная карточка клуба (видео)

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. ГИМН НА МАТЧЕ СКА

КХЛ может ломать голову над тем, как получше раскрутить лигу, придумывать разные маркетинговые ходы. Какие угодно могут быть фишки у клубов. Всякие клипы, световые эффекты и броские афиши.

Но как всегда, самый яркий сценарий нам дарит жизнь.





Если вы пропустили, в Санкт-Петербурге перед игрой СКА – «Витязь», как всегда, исполняли гимн России. Вообще службы в СКА так вымуштрованы и отлажены, что казалось, там не может быть ничего необычного.

Но вот, произошло. Прямо в разгар исполнения гимна пропала музыка. Как? Что? Почему?

Неважно. 11 058 зрителей хором запели гимн России. Пели и хоккеисты: посмотрите вот на Илью Ковальчука. Ну ведь потрясающе, да?

Слушайте, мы помним разные истории с гимном. Например, девушки из молодежной сборной России пели гимн на льду, когда он пропал во время МЧМ в Америке.

А еще было забавно, когда перед матчем «Локомотива» прозвучал гимн не России, а СССР. Некоторые подумали: «Что, уже началось?»

Но чтобы так, на матче КХЛ пел гимн громадный стадион? И где еще это могло бы быть, если не в Санкт-Петербурге? Уже потому, что в других городах России не собралось бы 11 тысяч зрителей на матч с «Витязем».



Вообще на месте СКА я бы сделал сюжет с гимном своей визитной карточкой. Это реально показывает, какие правильные болельщики у клуба. Это повод для гордости. И повторю, что этот пронзительный патриотический сюжет СКА подарила сама жизнь.

2. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГРИГОРЕНКО

Игорь Григоренко был очень хорош в ЦСКА в тройке с Александром Радуловым. Прошлый сезон у Григоренко в «Салавате Юлаеве» (6+3=9 очков в 32 матчах) не получился по ряду причин, включая травмы и хаос в самом клубе. Вообще это был не год, а какой-то кошмар.

Игорь перешел в «Автомобилист», но в начале июля с Григоренко расторгли контракт. Сообщалось, что 34-летний форвард покинул команду по семейным обстоятельствам. А еще у него была травма, которую он не успевал залечить.

И вот Григоренко стал здоров, оказался без контракта. И что же?

Тут снова свою прозорливость проявил вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин, который открыл для КХЛ суперцентра Яна Коваржа, дал второе дыхание карьере Сергея Мозякина. Увы, клуб покинул Данис Зарипов (кстати, этого форварда после застоя в «Ак Барсе» возродил тоже Величкин).И что же делать?

Великий реаниматор предлагает пробный контракт на месяц Григоренко! И ставит его в первое звено к Мозякину и Коваржу, где как раз нужен такой техничный и умный форвард.

Игорь в первом же матче против «Лады» набрал 2 (1+1) очка, выиграл 75% вбрасываний, отработал 22 смены. Отлично, просто отлично.

Раньше в первом звене пробовали Ярослава Косова, Томаша Филиппи. Но теперь, думаю, вопрос закрыт. Григоренко, только Григоренко.

3. HD-ГАВРИКОВ

А вот еще сюжет. «Локомотив» в это межсезонье продал права в СКА на защитника Владислава Гаврикова за 125 миллионов рублей.

И куда были потрачены деньги? Ярославль решил купить ПТС, чтобы показывать домашние матчи «Локомотива» в формате высокой четкости (HD).

Браво, аплодируем стоя. На этой ПТС будет работать бригада местного телеканала «Первый Ярославский». Это не заезжие москвичи с «КХЛ-ТВ».

А еще «Локомотив» думает о том, как поднять себя в рейтинге лиги. Ведь телевизионный спрос – это 15 процентов от общей суммы. После этого сезона лигу покинут еще три клуба, вслед за «Кузней». Понятно, что Ярославлю это не грозит. Но иметь состав на миллиард рублей при мутной телекартинке – это колхоз. И в «Локомотиве» это отлично поняли.