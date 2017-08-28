Слуцкий снова на коне
Автор «Советского спорта» о
самом пока успешном матче российского тренера в Англии.
«Халл
Сити» подошел к 5-му туру явно в лучшем настроении, чем неделю назад. Новых травм
не появилось, а подтвержденный наконец уход Сэма Клукаса был сглажен приходом
Стивена Кингсли из «Суонси» и Джона Тораля из «Арсенала». Первый успел поиграть
и за «лебедей» и побывать в двух арендах в клубах рангом ниже. Второй же так и
не дебютировал за «канониров», зато отметился успешными арендами, одна из
которых в сезоне-15/16 принесла ему звание лучшего игрока сезона в «Бирмингеме»
по версиям фанатов и игроков, а также приз за лучший гол сезона. Неплохое
усиление для молодой команды «тигров».
В
гости к команде Леонида Слуцкого пожаловал «Болтон», не одержавший пока ни
одной победы в нынешнем сезоне чемпионшипа и забивший всего четыре мяча. Состав
хозяев претерпел структурные изменения: ввиду кадровых проблем команда
перестроилась на 3-4-3. После матча главный тренер отметил, что мера эта
временная, поскольку играть весь сезон со схемой с тремя защитниками, когда в
составе есть как раз только три защитника, невозможно. Вообще же кадровые
проблемы после кубкового матча Леонид Слуцкий сравнил с работой в «Уралане»,
когда в его распоряжении имелось лишь 9 игроков основы.
Как
и полагается хозяевам, «Халл» с первых минут завладел мячом, пытаясь
организовать позиционные атаки. Темп игры задался не самым быстрым, поэтому
фанатам на первых порах переживать не приходилось. Однако первая же контратака
«тигров» реализовалась в гол. Хектор вырвал мяч у соперника в центре поля,
отдал пас на Гросицки, вокруг которого не было никого, кто мог бы помешать ему
добраться до штрафной и прострелить на «пятачок». Адама Диоманде был точен. 1:0
уже на 13-й минуте.
Вынужденная
замена сразу после пропущенного гола не убавила оптимизма у игроков «Болтона»,
отыграться они могли спустя пару минут: МакГрегор успел выставить ногу на пути
мяча в дальний угол своих ворот. Как полагается, чем активнее стали атаки
гостей, тем опаснее контратаковали хозяева. Диоманде отдал пас Гросицки в
свободную зону на левом фланге, навес, и Джаррод Боуэн делает счёт 2:0 на 19-й
минуте. Удивительная защита «Болтона» успела вернуться к своей штрафной почти в
полном составе, но тем не менее два игрока «Халла» сумели реализовать свой
момент в окружении семерых (!) соперников.
Рисунок
игры не изменился и после второго гола, а на 29-й минуте последовала ещё одна
контратака. Ларссон перехватил мяч в центре поля, отдал пас на Гросицки, и
поляк решил не бежать на сей раз по флангу до конца, а сместился в центр и
пустил мяч в ближний угол, поймав вратаря на противоходе. 3:0 - и после матча
Леонид Слуцкий не оставляет без внимания главного героя: «По моему мнению,
когда Гросицки хочет сыграть хорошо, он может выиграть любой матч. Сегодня он
хотел победить, и мы это сделали».
До перерыва счёт не изменился. Единственной проверкой для вратаря «Халла» стал тот самый удар в начале матча, зато Гросицки мог записать на свой счёт ещё одну голевую передачу, но Диоманде не докрутил мяч в дальнюю «девятку».
Второй
тайм прошёл спокойно для обороны хозяев, и изрядно помотал защиту гостей.
«Халл» играл в своё удовольствие, организовывая одну позиционную атаку за
другой. Однако в голы они не превращались вплоть до 88-й минуты, когда Диоманде
разрезал оборону «Болтона» в лучших традициях Месута Озила, и вывел Джаррода
Боуэна один на один с вратарём. 4:0 - и дубль Боуэна, который возглавил список
бомбардиров своей команды.
Первая «сухая» победа Леонида Слуцкого, первый дубль в профессиональной карьере Боуэна, дебюты новичков «Халла». «Тигры» нанесли по воротам соперника 7 ударов, 5 из них - в створ, 4 гола. Реализация, которой можно только позавидовать, и «Халл» выходит на первое место по забитым мячам в чемпионшипе. Отличный результат, и фанаты выстраиваются в очередь, чтобы обнять главного тренера.
Матч
Халл Сити - Болтон - 4:0 (3:0)
Голы
Диоманде 13 (1:0). Боуэн 19 (2:0). Гросицки 29 (3:0). Боуэн 89 (4:0).
Состав
Халл Сити: МакГрегор, Эктор, Кларк (Кингсли, 77), Доусон, Мазух, Айна, Гросицки (Уэйр, 86), Мейлер (Тораль, 80), Ларссон, Боуэн, Диоманде
Болтон: Ховард, Биверс, Бурк, Тэйлор Э., Дерви, Мораиш, Бакли (Оседе, 46), Каллен (Ле Фондр, 59), Карачан (Прэтли, 15), Мадин, Армстронг
Предупреждения:
Мейлер, 11 - Каллен, 50; Оседе, 74
Место и дата
25 августа 21:45, Кингстон Коммуникейшн, Текстовая трансляция