Слуцкий снова на коне

Автор «Советского спорта» о самом пока успешном матче российского тренера в Англии.

«Халл Сити» подошел к 5-му туру явно в лучшем настроении, чем неделю назад. Новых травм не появилось, а подтвержденный наконец уход Сэма Клукаса был сглажен приходом Стивена Кингсли из «Суонси» и Джона Тораля из «Арсенала». Первый успел поиграть и за «лебедей» и побывать в двух арендах в клубах рангом ниже. Второй же так и не дебютировал за «канониров», зато отметился успешными арендами, одна из которых в сезоне-15/16 принесла ему звание лучшего игрока сезона в «Бирмингеме» по версиям фанатов и игроков, а также приз за лучший гол сезона. Неплохое усиление для молодой команды «тигров».

В гости к команде Леонида Слуцкого пожаловал «Болтон», не одержавший пока ни одной победы в нынешнем сезоне чемпионшипа и забивший всего четыре мяча. Состав хозяев претерпел структурные изменения: ввиду кадровых проблем команда перестроилась на 3-4-3. После матча главный тренер отметил, что мера эта временная, поскольку играть весь сезон со схемой с тремя защитниками, когда в составе есть как раз только три защитника, невозможно. Вообще же кадровые проблемы после кубкового матча Леонид Слуцкий сравнил с работой в «Уралане», когда в его распоряжении имелось лишь 9 игроков основы.

Как и полагается хозяевам, «Халл» с первых минут завладел мячом, пытаясь организовать позиционные атаки. Темп игры задался не самым быстрым, поэтому фанатам на первых порах переживать не приходилось. Однако первая же контратака «тигров» реализовалась в гол. Хектор вырвал мяч у соперника в центре поля, отдал пас на Гросицки, вокруг которого не было никого, кто мог бы помешать ему добраться до штрафной и прострелить на «пятачок». Адама Диоманде был точен. 1:0 уже на 13-й минуте.

Вынужденная замена сразу после пропущенного гола не убавила оптимизма у игроков «Болтона», отыграться они могли спустя пару минут: МакГрегор успел выставить ногу на пути мяча в дальний угол своих ворот. Как полагается, чем активнее стали атаки гостей, тем опаснее контратаковали хозяева. Диоманде отдал пас Гросицки в свободную зону на левом фланге, навес, и Джаррод Боуэн делает счёт 2:0 на 19-й минуте. Удивительная защита «Болтона» успела вернуться к своей штрафной почти в полном составе, но тем не менее два игрока «Халла» сумели реализовать свой момент в окружении семерых (!) соперников.

Рисунок игры не изменился и после второго гола, а на 29-й минуте последовала ещё одна контратака. Ларссон перехватил мяч в центре поля, отдал пас на Гросицки, и поляк решил не бежать на сей раз по флангу до конца, а сместился в центр и пустил мяч в ближний угол, поймав вратаря на противоходе. 3:0 - и после матча Леонид Слуцкий не оставляет без внимания главного героя: «По моему мнению, когда Гросицки хочет сыграть хорошо, он может выиграть любой матч. Сегодня он хотел победить, и мы это сделали».

До перерыва счёт не изменился. Единственной проверкой для вратаря «Халла» стал тот самый удар в начале матча, зато Гросицки мог записать на свой счёт ещё одну голевую передачу, но Диоманде не докрутил мяч в дальнюю «девятку».





Второй тайм прошёл спокойно для обороны хозяев, и изрядно помотал защиту гостей. «Халл» играл в своё удовольствие, организовывая одну позиционную атаку за другой. Однако в голы они не превращались вплоть до 88-й минуты, когда Диоманде разрезал оборону «Болтона» в лучших традициях Месута Озила, и вывел Джаррода Боуэна один на один с вратарём. 4:0 - и дубль Боуэна, который возглавил список бомбардиров своей команды.

Первая «сухая» победа Леонида Слуцкого, первый дубль в профессиональной карьере Боуэна, дебюты новичков «Халла». «Тигры» нанесли по воротам соперника 7 ударов, 5 из них - в створ, 4 гола. Реализация, которой можно только позавидовать, и «Халл» выходит на первое место по забитым мячам в чемпионшипе. Отличный результат, и фанаты выстраиваются в очередь, чтобы обнять главного тренера.