«Нефтехимик» лидирует, Назаров отмалчивается. Почему новая история КХЛ странна?

Тренерская карьера одного из самых ярких наставников лиги началась ровно 10 лет назад - еще до первого сезона самой КХЛ. Назаров возглавил «Трактор», и отработав с ним три сезона, установил собственный рекорд «оседлости». О тренере Андрее Назарове – в материале Алексея Андронова.

Входил в хоккейный мир в новом качестве бывший тафгай ярко и громко. Этому, конечно, способствовала его дружба с журналистом Игорем Лариным. Уже работая в «Барысе» Назаров как-то признался в совместном авторстве публичных высказываний: «Я его знаю 20 лет. Я - профессионал хоккейный, он - профессионал журналистский. Давайте я так скажу: задача Ларина - раскрыть мою мысль. Я подписываюсь под любыми его словами - это мои мысли, мои тезисы». Сейчас, когда «тезисы» Назарова необычайно интересны (его «Нефтехимик», выиграв три матча подряд, захватил лидерство на Востоке) - их как раз и не хватает.

Специально пересмотрел все три пресс-конференции после матчей (благо суммарно они длились 10 минут). Не за что зацепиться уху. Сплошной политес, а после игры с китайским «Куньлунем» проигравший Назарову Майк Кинэн был куда более раскован, чем победитель. Что же случилось? Где «бутерброды с вологодским маслом», «наши заокеанские мастера», «блокноты Рыспаева»?

Говорят, Назаров несколько изменился после работы в СКА. Впрочем, относительно спокойные отрезки его деятельности случались и раньше - в «Северстали» и «Донбассе». Да и в «Витязе» не все было однозначно, тогдашний «устрашающий хоккей» вовсе не был идеей тренера, и после некоторых особо брутальных историй даже ему было не по себе. Но мы сейчас не о драках и тафгаях - за 10 лет лига здорово изменилась, и представить себе то, что устраивал «Витязь» Назарова «Авангарду» Сумманена («Ваш тренер не видит, кого я выпустил? Зачем он выпускает Ягра?») в сегодняшней КХЛ просто невозможно.

Но хотя бы образность назаровских речей - вернуть можно? Они ведь исчезли даже с того сайта, что возглавляет его друг Ларин? Ладно, подождем, а пока констатируем, что, как это обычно и бывало у Назарова, - если он не отвлекается на воспитание юных тафгаев, не бросает на лед бутылки, не воспитывает болельщиков с помощью клюшки и не показывает «жесты Эффенберга», то сколачивает весьма крепкие команды. Скорее всего, нижнекамцы обыграют дома и «Ладу», и тогда старт их будет заметен всем.

Не имея в распоряжении больших денег, Назаров точно знает, кого нужно найти на рынке. Защитник Олег Пиганович забивал у него 21 шайбу за сезон ровно 10 лет назад, потом они продуктивно встретились в «Донбассе». Прошлый сезон Пиганович пропустил целиком. А в этом уже набрал 1+2 за три игры (в последнем сыгранном сезоне было 1+4 в 29 матчах). В Нижнекамск приехал Николай Жердев, форвард бесспорного таланта и сложной судьбы - но его тренер пока выдерживает. Надежный вратарь Ежов, хорошая пятерка иностранцев - кажется, у Андрея Назарова есть все, чтобы хорошо отпраздновать первую круглую дату своей карьеры.

Но не очень верится, что первый русский тафгай в НХЛ долго сможет сидеть в тишине. Я знаю его добродушие, однажды летел в одном самолете с его командой. Но знаю и то, что Назаров называет хоккей войной, а своих на ней - не бросает. К «Нефтехимику» неизбежно будет внимание. Значит, будем внимательны. И постараемся ничего не пропустить.