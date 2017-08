Смотри, читай, беги

Для того чтобы решиться на вступление в добрую секту бегунов (я вас уверяю, что к бегу приходят в любом возрасте и разных обстоятельствах), понадобятся качественные мотивационные элементы. Безусловно, это могут быть покоряющие атлетичностью и стойкостью к любой погоде люди в парках. Они же буквально преследуют своим регулярным промельком по дороге на работу, заставая вас жующим горячий сэндвич и прихлебывающим уже, скорее всего, остывший coffee to go. Или вдруг обнаружившиеся доселе не проглядывавшиеся мышцы и мускулы у друзей-приятелей-знакомых-селебрити в социальных сетях. Или Наталья Водянова с Полиной Киценко, которые своими оптимистичными примерами и добрыми делами пробуждают желание присоединиться к ним как можно быстрее.

Но некоторым, помимо желания подражать кумиру, пугающе округлившихся собственных габаритов, читай, необходимости влезть в платье или застегнуть брюки к свадьбе друзей, желания познакомиться с прекрасной девушкой или парнем, исправно и завлекающе наматывающими круги утром и вечером, нужно еще что-то более прозрачное и менее осязаемое. Вдохновение. А что нас вдохновляет больше всего на то, чтобы изменить жизнь, поверить в себя и совершить подвиг? Правильно – книги и фильмы. Читаем и смотрим.

КЛАССИКА

НА ВСЕ ВРЕМЕНА

«Форрест Гамп»/Forrest Gump,

реж. Роберт Земекис, 1994 г.

Культовый фильм не зря получил 6 «Оскаров» и, кстати, совсем не устарел. Благодаря ему вы поймете, что бег – это и снадобье от душевных перипетий, и способ получить от жизни свой максимум.

Я НЕ МОГУ, ПОТОМУ ЧТО КОЛЕНКИ БОЛЯТ

«Бег за мечтой: История Гэйл Диверс»/ Run for the Dream: The Gail Devers Storyrun,

реж. Нима Барнетт, 1996 г.

Фильм-биография 50‑летней бегуньи, которая, попав на Олимпиаде-1988 в катастрофическую ситуацию, справилась и завоевала три золотые олимпийские медали. Если после просмотра колени еще мешают запланировать бег в ближайшие выходные, то бегите, нет, идите к психологу или признайтесь себе и миру, что вы просто не хотите.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ





Харуки Мураками. «О чем я говорю, когда говорю о беге», 2007 г.

Японский писатель и автор множества бестселлеров искренне увлечен марафонским бегом и триатлоном и даже участвовал в забегах на сверхмарафонские дистанции.

Автор в неспешной манере пишет о беге, уделяя большее внимание не результатам, а процессу.

ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ





Рочард Хоад и Пол Мур. «Самые сложные гонки на выносливость», 2013 г.

Чтение противопоказано, если вы еще не пробежали свои уверенные, без остановок и приступов боли в боку 3,5 и 10 км. Рекомендуется, только когда вы начали получать удовольствие от бега, отпрашиваетесь с работы, чтобы отправиться побегать в Петербург или на Байкал, имеете в гардеробе несколько комплектов для бега в зале и на улице для лета и зимы…

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО КАЧЕСТВО

Кристофер Макдугл. «Рожденный бежать», 2012 г.

Автор дарит пытливому уму возможность погрузиться в природу. Для индейцев тараумара сто шестьдесят километров – разминка! Читая книгу, вспоминаешь про свои резервы. Определенно познавательно!