Никита Зайцев: Я сказал Ожиганову, что надо ехать в «Торонто»

Никита Зайцев

Один из лучших российских защитников НХЛ Никита Зайцев дал интервью обозревателю «Советского спорта».

Если хотите понять, как защитник «Торонто» Зайцев проводит лето, просто загляните к нему в инстаграм. Там вы увидите, что Никита резво тянет за собой лямку с блином (20 кг), на котором сидит защитник «Ванкувера» Андрей Педан (97 кг).

В сумме получается очень приличный вес. А бежит Зайцев ровно, четко, бодро.

«МОЙ БОЕВОЙ ВЕС – 88 КГ»

- Никита, вы в КХЛ любили таскать баллоны?

- Знаете, никогда не приходилось сталкиваться с этим упражнением. Но у меня были тяжелые сборы – и в «Сибири», когда там работал Дмитрий Юшкевич, и у тренера по физподготовке Дмитрия Пирожкова в ЦСКА. Вообще мне нравится такая подготовка.

- Сейчас в Анахайме готовится целая группа игроков НХЛ, включая вас и Артемия Панарина. Утром-днем работаете, вечером можно провести время с семьей и куда-то сходить – в Калифорнии много интересных мест.

- Распорядок такой, что в 9:30 утра мы катаемся, в 16:00 у нас тренажерный зал. После этого можно сходить куда-нибудь на ужин. Но особо ни на что не хватает сил.

- Алексей Ковалев рассказывал мне, что если хочет провести сезон как силовой форвард, то догоняет свой вес до 105 кг. Если хочет больше легкости, то опускается до центнера. Вы не думаете прибавить в физике?

- Всем и всегда нужно в этом прибавлять. Любой спортсмен вам скажет, что он должен быть еще сильнее. Только дурак с этим не согласится. Поэтому мы каждое лето пашем на сборах. Если говорить о лишнем весе, то у меня его никогда не было. И думаю, не будет – я правильно ем, грамотно тренируюсь, мало отдыхаю.

Мышечная масса? У меня один боевой вес – 88 кг. Это меня полностью устраивает, чувствую себя комфортно.

- В нескольких часах от вас в Лас-Вегасе проходил знаменитый бой Флойд Мэйвезер – Конор Макгрегор. Не было желания смотаться туда в субботу вечером?

- Если честно, я за этими ребятами не слежу, мало кого знаю из UFC. Но при этом сам бой был мне интересен, я его очень ждал.

Вообще больше люблю командные виды спорта. И считаю, что куда интереснее сходить в США на американский футбол или бейсбол. Получу от этого гораздо больше удовольствия.

- Там же правила для российских болельщиков – как китайская грамота.

- Понятное дело, я все до конца не выучил. Этих правил очень много. Но мне нравится сама атмосфера, когда громадный стадион несколько часов живет одной идеей.

- Бывает ли вечеринка в «Торонто», посвященная Супербоулу?

- Они проходят во всех клубах. В любой команде принимают ставки, составляют таблицу, высчитывают какую-то разницу. Каждый хоккеист ставит деньги на кон.

- Вам повезло?

- Нет-нет, я проиграл. А вот Роме Любимову в «Филадельфии», слышал, повезло.

«СМОТРЕТЬ НА ЦСКА ИНТЕРЕСНО»

- Теперь Роман Любимов играет в ЦСКА. Уже поняли, что представляет собой ваша бывшая команда? Как она изменилась?

- К сожалению, не удалось посмотреть первый матч против СКА. Я тренировался, у нас был лед. Посетил только одну товарищескую игру, когда ЦСКА в межсезонье встречался с «Сибирью». Смог побывать только на одном периоде, поэтому впечатление еще не сложил. И самое важное, не был в раздевалке при главном тренере Игоре Никитине, поэтому не могу сравнивать с Дмитрием Квартальновым.

Так что о новом ЦСКА ничего сказать не могу. Но знаю этих молодых перспективных ребят, которых туда подписали. Думаю, смотреть в этом сезоне за армейцами будет очень интересно.

- Можно ли представить, чтобы у команды НХЛ была бы такая длинная лавка? Сейчас у ЦСКА по 8-10 человек сидят в запасе.

- Я сам оказался в этой ситуации, когда в сезоне 2015-16 играл в ЦСКА, и там тоже была длинная лавка. Я также в некоторых матчах сидел на трибуне, смотрел хоккей со стороны. Нормально к этому относился. А потом провел год в НХЛ, где в раздевалке ходят только двое запасных. Так что большой контраст есть.

- Что вы вспоминаете о серии первого раунда с «Вашингтоном» (2-4)?

- Нам немного не хватило, чтобы их остановить. Совсем чуть-чуть. Но это плей-офф, и такая лига, что никогда не знаешь, как все обернется. А я стараюсь об этой серии вообще не вспоминать. У меня был неприятный момент – травма, я пропустил первые два матча. Играл не до конца здоровым.

«НА МАШИНЕ ПО ИТАЛИИ»

- Как вы провели лето?

- Мы были в Италии, вместе с отцом ехал туда на машине. Так каждый год – три дня едем, три недели отдыхаем на пляже. Там было много хоккеистов, знакомых людей из КХЛ. Постоянно играли во все виды спорта – футбол, волейбол, все такое. Я люблю активный отдых. Потом уехал и начал тренироваться.

Forte-Munich-Moscow Публикация от Nikita Zaitsev (@nikitazaitsev22) Июн 25 2016 в 2:37 PDT





- Это какое место Италии? Сицилия?

- Форте-дей-Марми, рядом с Флоренцией.

- А в мае вы побывали в Амстердаме.

- Да, выехали с женой дня на четыре. Это уже третий раз, когда я приезжал в Амстердам. Потрясающий город. Мы любим гулять по улочкам, сидеть в кафе, заглядывать в музеи – например, Ван Гога.

Публикация от Nikita Zaitsev (@nikitazaitsev22) Май 15 2017 в 2:14 PDT





- А когда вы с Никитой Сошниковым и Алексеем Марченко успели побывать в Сан-Франциско?

- Мы играли с «Сан-Хосе». Был выходной, и появился шанс скататься в этот город. Было интересно там погулять, все посмотреть.

Публикация от Nikita Zaitsev (@nikitazaitsev22) Фев 27 2017 в 4:14 PST





- Что любите читать?

- В последнее время я подсел на аудиокниги. Последнее – прочитал, в смысле, прослушал «Мастера и Маргариту». Очень мощное произведение.

@sergeyburunovofficial Был рад встрече! Публикация от Nikita Zaitsev (@nikitazaitsev22) Июл 8 2017 в 10:28 PDT





- Смотрю ваш инстаграм – где вы познакомились с актером Сергеем Буруновым, дядей Володей из сериала?

- Да просто в ресторане в Москве. Увидел его, не смог не подойти. Хорошо пообщались четверть часа. Отличный человек, очень смешно играет, его сейчас многие любят. Да и все серии «Полицейского с Рублевки» я смотрел.

- Как успехи у вашего младшего брата Арсения, который тоже играет в хоккей?

- Я его сейчас тоже привез на сборы в Анахайм. Работает здесь с американским тренером, вроде бы прибавляет. Ему 11 лет, хочет стать хорошим вратарем.

«УЖИН С БЭБКОКОМ»

- На днях генменеджер Лу Ламорелло и главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок прилетали на ужин к защитнику ЦСКА Игорю Ожиганову. Насколько это может потрясти молодого хоккеиста? У вас такой ужин с Бэбкоком состоялся в 2016 году.

- Человек, который хотя бы немного следит за НХЛ и хоккеем Северной Америки, будет потрясен, когда к нему в Москву приезжают такие люди, как Ламорелло, Бэбкок или Брэндан Шэнахэн. И это правильный шаг со стороны руководителей «Мэйпл Лифс», если им нужен такой игрок.

А со мной не только ужинали, я еще и сам прилетал в Торонто перед подписанием контракта. Это меня больше всего впечатлило. Там вручили майку с моим номером 22, показали раздевалку и город. Было очень круто!

- О чем вы говорили за ужином с Бэбкоком?

- Разговор шел совершенно нормально, будто мы знакомы уже сто лет. Не было никакой стены. Говорили на равных. Майк сразу рассказал, где хочет меня видеть, в какой роли, все объяснил.

- А что вы посоветуете Ожиганову?

- Игорь уже спрашивал мое мнение. Я сказал, что надо ехать в «Торонто». Кстати, я тоже присутствовал на одном из таких ужинов, когда прилетали представители «Мэйпл Лифс». Даже выступал для Ожиганова в роли переводчика. Это один из моментов, подчеркивающих, что ты – часть большой организации «Торонто». Не только приезжаешь сам в НХЛ и строишь карьеру, но и помогаешь другим.