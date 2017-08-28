Игра или очки? Превью игрового дня в КХЛ

Сегодня в КХЛ тяжелый понедельник. Состоятся семь матчей. Следим за «Спартаком» в Омске, новой Золушкой «Сибирью», а также триумфальным шествием Андрея Маркова в Казани.

Что лучше игра или набранные очки? Возьмем «Сибирь», одержавшую на старте три победы в основное время. В матче с Ригой подопечные Павла Зубова «отскочили». Латвийцы душили, душили, душили, душили да пропустили шайбу в концовке. Даже помощник главного тренера Андрей Тарасенко признал: его команда проиграла почти все единоборства. А кто-то из игроков добавил, что боженька в этот вечер надел форму со снежинкой. История повторилась в матче против «Северстали». Опять победу хозяевам принесла шайба в раздевалку. И кто ее автор? Полузащитник Первушин, забивающий раз в пять лет.

- Команда рождается в муках, - выдохнул наставник Зубов.

Мало кому известен этот специалист, в прошлом тренер защитников команды. Когда-то мелькал в чемпионском составе тольяттинской «Лады», но в плей-офф-1994 уже не играл.

Торпедовцы в Омске должны были побеждать, но не удержали минимальный сухой счет и уступили в овертайме.

Конечно, главный вратарь-герой первой игровой недели – сибиряк Салак. Посмотрим, надолго ли его хватит в таком напряженном ритме.

А вот у «Адмирала» есть очень даже симпатичная игра, но нет очков. Парадокс. Другому тренеру, Сергею Зубову из «Сочи», есть над чем поломать голову. Уж он-то широко известен хоккейной общественности. Чтобы решить задачу выйти в плей-офф, его парни должны прыгнуть выше головы.

Ждут такого прыжка болельщики «Спартака» в Омске. Красно-белые после поражений в Новосибирске и Астане обнадежили. В Ханты-Мансийске они забивали в самый нужный момент. Расчехлили клюшку единственный в команде коренной спартаковец Хохлачев. Сайт КХЛ утверждает: в СКА он играл неплохо. Ой ли? Когда в прошлом сезоне команда Олега Знарка приехала в Лужники и вымучила победу, потеряв Шипачева, я поинтересовался у главного тренера, может ли травмированного центрфорварда заменить Хохлачев.

- Он разве центральный? – удивился Знарок. – Говорите, когда-то играл в центре. Да ему бы на фланге сыграть.

Многие дивятся, как «Спартак» потянул питерскую зарплату Хохлачева. Все просто – расстались с Глазачевым. Один из самых духовитых спартаковцев Воронин даже пошутил на эту тему:

- В раздевалке скинулись на зарплату Хохлачева.

Кстати, Воронин пропустил два последних матча. Почему?

А вот защитник-ветеран Марков из Казани играет без замен и помногу. Болельщики любуется его креативными ходами, тонкими передачами. Уверен, скоро придут голы. Забивать в «Ак Барсе» есть кому и без Маркова. Его напарник Яруллин решил показать свое главное оружие – щелчок.

Проснулся начавший в прошлом сезоне закисать Азеведо. «Виной» тому – олимпийский стимул. Канадец итальянского происхождения почувствовал, что может заскочить в состав для Пхенчхана. Как и новый швед «Ак Барса» Ландер, презентовавший гол и передачу в прошлом матче с «Адмиралом».

В Хабаре есть свои кудесники шайбы – братья Ушенины. Именно они испортили настроение хозяевам в Уфе. «Тигры» в двух стартовых матчах сподобились только на один гол, а тут разразились сразу пятью! Да еще и удержали победный счет. Молодцы!