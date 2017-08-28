Григорий Дрозд: Ни одной нотки агрессии от Магрегора за весь бой

Бой Конора Макгрегора против Флойда Мэйвезера. Фото: Gettyimages.ru

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд заявил, что Конор Макгрегор во время поединка с Флойдом Мэйвезером чувствовал себя не в своей тарелке.

- «Бой века» или «афера века». Какое определение подходит к прошедшему поединку?

- Это точно не бой века. Совершенно неверное определение. Бой века - это когда сходятся самые сильные и крутые боксеры. В данном случае один из соперников первый раз оказался на ринге. Как это может быть боем века? С точки зрения финансов и раскрутки, бой, возможно, один из самых прибыльных. Но со спортивной точки зрения не может быть речи о выявлении лучшего боксера столетия.

- Как бы вы оценили качество бокса, которое продемонстрировал Макгрегор?

- Достаточно неплохое. Держался хорошо. Что мог делал, как мог терпел. Но правильных движений и боксерской техники у него нет. Это его быстро измотало. Он очень неуютно себя чувствовал с момента тейпирования и до остановки боя.

Макгрегор — не претендент на большие достижения по меркам бокса. Он был бы средним боксером.

- Была ли интрига в поединке на каком-нибудь промежутке времени?

- Нет. Я ожидал от Макгрегора большего по его заявлениям. Ни одной похожей нотки агрессии с его стороны не было на ринге по сравнению с тем, что он говорил до боя. Я даже был удивлен. Куда все это делось? Хотя, конечно, понимаю, куда. Но он мог бы выплеснуть это хотя бы в одном эпизоде. Но и этого не было.

- Кроме слов Макгрегор ничем не запомнился?

- Кроме слов и поведения — ничем.

- Ему удалось выигрывать хотя один раунд или два?

- Не знаю. С самого начала его действия вызывали у меня скепсис. Он — смешной парень. В рубашке и галстуке никто руки не тейпирует. Даже то как он сидел. Было видно, что в боксерском смысле он делает это впервые. Боксер обязан смотреть, как ему тейпируют руки и как ложится бинт. Конор сидел как надменный и самодовольный человек. Руку откинул в сторону. Видно, что он не живет боксом и не понимает куда идет. Когда он поднялся на ринг, было видно, что для него это новые ощущения. Это прослеживалось по всему. Он не выглядел как боксер и не чувствовал себя комфортно.

- Рефери вовремя остановил поединок?

- С точки зрения здоровья и результата — да. Останови он бой на десять или 30 секунд позже, это бы ничего не изменило. У Макгрегора заканчивались силы и эмоции. Он глубоко дышал. Закончился «бензин» и кислород. Это был вопрос одной минуты. Может, двух. Но, честно, хотелось бы, чтобы он коснулся спиной ринга. С точки зрения зрелища, рефери поторопился.

- По статистике Мэйвезер много ударов пропустил. Он уже не был прежним боксером?

- Я только в начале поединка увидел один пропущенный апперкот. Что он пропустил еще? Вы видели лицо Флойда после боя? Давайте его спросим, пропустил много ли он пропускал? Думаю, что поглаживания и прикосновения даже нельзя считать ударами.

- Мэйвезер сейчас был бы способен успешно провести бой с топовыми боксерами?

- Да. Но я не видел, чтобы Мэйвезер так действовал раньше. Все это напоминало легкий шуточный спарринг. Флойд сам подставлялся, давал помахать. Это не его стиль. Но тактика была правильной. Скорость у Мэйвезера не упала и он отлично выглядел.

- Стоит ли его осуждать за желание заработать деньги таким поединком?

- Ни в коем случае. Это его право, как и любого боксера. Как осуждать человека, который хочет заработать деньги для себя и своей семьи? Никак. Мэйвезер никого не обманывал и боксировал по честным правилам. Согласен, что Макгрегор не должен был находится на ринге по своему статусу. Сам Мэйвезер позволил ему там быть.

- Получился ли бой настолько зрелищным, чтобы у поединков боксеров и бойцов ММА было будущее?

- Если бы Магрегор был смелее, зрелищности было бы больше. Он оказался не таким смелым и не таким сильным. По хорошему счету, мы понимаем что боксеры и бойцы ММА умеют бить руками, но если мы говорим об уровне чемпиона мира, шансы у последних крайне малы. На чемпионском уровне другой уровень бокса, другое понимание этого вида спорта. Если взять в одном весе любого бойца ММА и чемпиона мира по боксу, картина будет примерно такой же. Зрелищность добавится только из-за нокаута, когда бойцы будут падать ногами вверх.