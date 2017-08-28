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У Гинера закончились деньги?

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Гинер и братья Березуцкие
Евгений Гинер и братья БерезуцкиеФото: «Советский спорт»

Кричалка болельщиков «Гинер все купил» уже неактуальна, утверждает главный редактор «Советского спорта». Теперь владелец ЦСКА готов все продать. О финансовых трудностях Евгения Гинера – в материале «Советского спорта».

Российские СМИ минувшей ночью сообщи ли, что президент ЦСКА Евгений Гинер резко активизировал поиски покупателя для футбольного клуба. Основной проблемой пресса называет тот факт, что спорт в России является сугубо убыточным и непрозрачным бизнесом.

Финансовое положение Евгения Гинера, потерявшего практически весь энергетический бизнес в Украине, в последнее время оставляет желать лучшего. В марте этого года бизнесмен договорился с «Альфа-банком» о реструктуризации задолженности, сумма которой составляет порядка 100 миллионов долларов.

Хорошо информированные источники сообщают, что в ноябре Евгению Гинеру предстоит сделать взнос, средств на который у него нет. Есть проблемы и с обслуживанием кредита, который он получил от Внешэкономбанка: сумма кредита составляет порядка 240 миллионов долларов. Наблюдатели считали, что в целом финансовое положение может поправиться в результате недавнего приобретения коммерсантом 25 процентов акций «ТНС Энерго». Впрочем, как пишут СМИ, их владельцем Гинер является лишь номинально.

Именно бедственным финансовым положением президента объясняется более чем скромная трансферная активность красно-синих, которые вот уже на протяжении нескольких лет приобретают новичков либо бесплатно, либо за минимальные деньги. На протяжении двух последних сезонов армейцы едва сводят концы с концами, сделав ставку на собственных воспитанников.

Как известно, Гинер теряет не только деньги, но и пальцы: что именно случилось весной этого года, когда владелец ЦСКА лишился пальца, никто так и не объяснил, в результате чего история обросла огромным количеством слухов и домыслов.

«Советский спорт» продолжит следить за развитием ситуации. В ближайшее время мы планируем опубликовать комментарии ряда футбольных специалистов.

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