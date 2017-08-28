Кириленко: Костяк этой сборной – Швед, Мозгов, Фридзон, Курбанов и Воронцевич

Перед чемпионатом Европы, стартующим 31 августа, перспективы сборной России специально для «Советского спорта» оценил президент РФБ Андрей Кириленко, который еще совсем недавно был лидером нашей национальной команды на площадке.

– Можете выделить какой-то из контрольных матчей сборной России перед этим чемпионатом? Например, лучший и худший. Или, допустим, самый показательный.

– Знаете, мне понравилась игра с Сербией. Хотя сборная потерпела поражение, было видно, что она может прибавлять. При этом, и соперник играл хорошо. Этот матч показал, что Россия может бороться на равных и с такими сильными командами.

Хотя вообще-то посмотреть все игры сборной целиком мне не удалось. И выделять какие-то из них, думаю, не очень правильно. Ведь они проходили на разных этапах подготовки. Скажем, на первых турнирах в Санкт-Петербурге и Казани было ясно, что делать какие-либо выводы еще рано. Команда только приступила к подготовке, и было много экспериментов. А вот дальше - в Германии и Финляндии - готовность должна была быть уже выше. В любом случае, я понимаю, что сборной можно и нужно прибавлять, но и никой обреченности в ней не вижу.

КОМАНДНОСТЬ ШВЕДА И ЗАЩИТА МОЗГОВА

– Лидерство Шведа в атаке этой команды оспаривать трудно. Насколько ему удается «ловить баланс» между индивидуальными и коллективными действиями?

– У Леши недавно была травма. И последние дни перед чемпионатом тут будут во многом определяющими. На турнире в Германии и в последнем матче с Финляндией Швед выглядел нормально, хотя может играть еще намного лучше. Конечно, он один из лидеров этой сборной, и тот самый баланс нужно искать. Но мне кажется, что самом Шведу не стоит как-то заранее заморачиваться по этом поводу. Все будет зависеть от конкретной ситуации в конкретном матче. В какой-то момент лучше сыграть на партнеров, а в другой – наоборот, самому.

Плюс восприятие Шведа как коллективного или индивидуального игрока зависит не только от его действий на площадке. Надо постоянно общаться внутри команды, вести диалог. Думаю, Леше должно хватить опыта и мастерства, чтобы не сыграть в ущерб сборной.

– Согласны ли вы с тезисом, что в защите этой сборной Мозгов - полкоманды?

– Нет, не согласен. Конечно, Мозгов играет в обороне очень важную роль. Он цементирует защиту вблизи кольца. Но ведь тенденция последних лет - другая, в Европе осталось не так много доминирующих центровых. Да и в НБА тоже. Баскетбол постепенно «отодвинулся» на периметр. Хотя каждая команда все равно старается иметь в составе минимум одного «большого». Для вариативности. Игрок ростом 215, с мощными габаритами, который при этом еще умеет хорошо двигаться - это очень большой «плюс».

«ВОКАЛИСТ» АНТОНОВ И СЮРПРИЗ ОТ КУЛАГИНА

– Можно ли кого-то, кроме Шведа с Мозговым, включить в число лидеров этой сборной?

– Фридзон, как капитан команды, имеет большое влияние на игру. Плюс опытные Курбанов и Воронцевич. Вместе со Шведом и Мозговым это, наверное, те пять ребят, на которых ляжет основная ответственность за результат. Никакого неуважения к остальным у меня нет. И Хвостов, и Зубков, и Антонов – серьезные баскетболисты. Но если мы рассматриваем костяк команды, то многое будет зависеть именно от перечисленной пятерки…

Хотя все-таки выделю отдельно еще и Антонова. Пожалуй, одного из главных «вокальных» людей. Мы иногда немного путаем, считая лидером того, кто набирает много очков. Это абсолютно не так. Лидером может быть игрок, который вообще не выходит на площадку. Поэтому тем, кто меньше «заигран» в сборной, я бы посоветовал ни в коем случае не «отходить в сторону». На чемпионате Европы вся команда будет делать одно общее дело.

– Удивил ли вас в контрольных матчах Михаил Кулагин?

– Да, я был приятно удивлен. И хотя Миша проявил себя не во всех матчах, это совершенно нормально для молодого игрока.

– На этом ЧЕ Кулагин-младший может принести пользу только как снайпер – или как организатор тоже?

– Я бы посоветовал Мише не тушеваться. Надо брать на себя ответственность и не бояться совершить ошибку. Брать мяч, выводить его, командовать. Все-таки по амплуа он, в основном, первый «номер», который должен стараться заиграть остальных. На мой взгляд, у Кулагина хорошее будущее. Просто молодым часто не хватает стабильности. И я таким был, и все через это проходили. Чем быстрее Миша сможет переступить эту грань, увеличить процент хороших матчей, тем раньше пойдет в гору его карьера.

ЗАДАЧА – ХОРОШИЙ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

– Где, на ваш взгляд, проходит другая грань - между успехом и неудачей для сборной России на этом чемпионате?

– Сложный вопрос. Первым делом нужно понять, от чего мы отталкиваемся, когда говорим об успехах и неудачах? У нас многие до сих пор любят вспоминать, что в 2007 году сборная России стала чемпионом Европы. Но это было десять лет назад, а после Олимпиады-2012 в Лондоне - никаких успехов. Два чемпионата Европы, и оба - очень неудачные. Нужно реально исходить из того, что есть сейчас. Игроки, которые выступят на чемпионате, способны решать серьезные задачи. Я в этом уверен. Но вот смогут ли?..

Со своей стороны, я ставлю перед сборной такую цель. Положительный результат – это уверенный выход в четвертьфинал и хорошее содержание игры в нем. Думаю, попадание в 1/4 - нормальная, посильная задача. Ну, а полуфинал – это уже, конечно, будет несомненным успехом.

– А если сборная, наоборот, вылетит уже в 1/8?

– Неудача. Невыход из группы – провал.

Результативность игроков сборной России в контрольных матчах перед ЧЕ-2017

Жирным шрифтом выделены фамилии 13 игроков, которые прошли с командой всю подготовку и претендуют на 12 мест в заявке на ЧЕ-2017, а также результативность игроков, начинавших тот или иной матч в стартовой пятерке.

Ср - очки в среднем за матч, М (С) – матчи (в стартовом составе). Соперники: Фин – Финляндия, Изр – Израиль, Вен – Венгрия, Гер – Германия, Исл – Исландия, Сер – Сербия, Пол – Польша.