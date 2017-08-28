Манчини знает толк в деньгах: сколько бы ни дали – дадут еще!

Когда Роберто Манчини после вчерашней ничьей с «Ростовом» заявил, что его команде остро не хватает футболистов на два фронта, то первым, конечно, должен был насторожиться Леонид Кучук. Неужели кого у нас еще подсмотрели? Итак в межсезонье четверых увели, причем Полоза с Ерохиным - уже когда я команду принял, да еще и бесплатно. А тут мы им очков не отдали - было на кого глаз положить. Манчини, например, Могилевца впервые в деле видел - а того в Питер только позови. Да и любого, в принципе - как тут работать!

Похоже, что, нанимая на работу итальянского специалиста, в «Зените» сказали: сегодня на трансферы, дорогой Роберто, денег у нас не так много - плюс-минус миллионов сто, будем их пока осваивать, но вот если ты в Лиге Европы в основную сетку выйдешь - даже не сомневайся - пойдем в «Газпром» и еще попросим, сколько нужно будет. Им только пообещай эту Лигу выиграть - сразу в кошелек полезут.

И Манчини тогда словно специально прошел «Утрехт» с максимальной натугой - видали, как тяжко в Европе-то играть? Хорошо еще, что успел аргентинцев надергать, да Кокорина вашего взбодрить - иначе мимо кассы бы проехались. А тут, после четвергового «Утрехта» свежий воскресный «Ростов» подъезжает - где игроков необходимых для ротации брать прикажете, если даже Дзюба - и тот заболел? Пришлось уже Нобоа впервые за чемпионат с лавки поднимать - чтобы сменить его в самом начале второго тайма. И кто вообще на скамейке к тому времени оставался, гляньте - Новосельцев, Нету, Кранневитер, Терентьев, Анюков, Жирков, Шатов - и все! Это же полный караул!

Так что перестаньте вы завидовать «Зениту» - лучше войдите в положение его главного тренера. Он же с нуля практически команду новую создает! Это «Спартаку» с ЦСКА хорошо - там никому сыгрываться не надо, где полтора новичка, где - никого, каждый день вокруг тебя знакомые все лица, от и до знаешь, чего от кого ждать. А Манчини все везут и везут народ - по две двусторонки разными составами проводить за занятие можно.

Роберто Манчини не в пример Массимо Каррере понял суть русского футбола чуть ли не в день приезда: коли дают деньги, нужно их начинать тратить. Немедленно. Запустишь процесс - тогда дадут еще. А выбирать-присматриваться - это как-то не по- нашему.

Как предупреждал Михаил Жванецкий: пока ты семь раз будешь мерить, другие уже отрежут.