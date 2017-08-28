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Леонардо Лима: Сравнения с Бэйлом? Скорость – мое сильное качество

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леонардо Лима
Леонардо ЛимаФото: ФК «Ахмат»

Нападающий «Ахмата» Леонардо Лима после матча с ЦСКА дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

«ОЧЕНЬ РАССТРОИЛСЯ, ЧТО НЕ ЗАБИЛ ПЕНАЛЬТИ»

Лео со старта сезона стал основным игроком «Ахмата» и принял участие во всех матчах. Поэтому было удивительно узнать, что на встречу с ЦСКА форварда нет ни в стартовом составе, ни в заявке.

– Лео, почему не играли?
– В предыдущем матче получил повреждение, теперь выйду на поле в матче с «Локомотивом».

– Вы не забили пенальти «Арсеналу», не реализовали выход один на один. Ужасный для вас матч?
– Я очень расстроился. Понимаю, что от меня хотят видеть совершенно другую игру. И все-таки мои одноклубники в меня верят, и верят, что наша команда может добиваться хороших результатов. Так что я спокоен, необходимо восстановиться, и воспользоваться этим перерывом на матчи сборных. У нас будет пять свободных дней. А потом сложнейшая игра с «Локомотивом». С этим соперником нужно набраться терпения и воспользоваться своими шансами.

– Где проведете пять дней? Неужели в Грозном?
– Нет, мы со всеми бразильцами «Ахмата» и семьями едем в Дубай.

«ЦСКА НАС «ДУШИЛ»

– Как смотрелся матч с ЦСКА со скамейки? Выстраданная победа?
– Да-да, соперник нас «душил» весь матч. ЦСКА – очень хорошая команда, нас прессинговали с первой до последней минуты. Зато «Ахмат» был более эффективен, забил гол.

– Тренер ЦСКА раскритиковал арбитров. Ваша команда затягивала время в концовке, Исмаэл долго лежал на газоне. Что скажете?
– Судья – обычный человек. Он может ошибаться. Не нужно слишком зацикливаться на судействе. Игра была очень интенсивной, ЦСКА прессинговал. Наш тренер сделал все три замены. А Исмаэл, который только-только вернулся после травмы, устал в концовке. Почувствовал боль в ноге, вот и упал.

– Вы не говорили с бразильцами ЦСКА после матча? Витиньо очень недоволен поражением.
– Нет не удалось пообщаться, хотя мы знакомы. Но на поле бьемся каждый за свою команду.

– У «Ахмата» была серия из четырех поражений подряд. Поняли, почему так случилось?
– Мы все были разочарованы. Сами себя критиковали за такие неудачные выступления. Ведь так здорово начали чемпионат. Но, к сожалению, пошли поражения, что-то не получалось. Хорошо, что сумели набрать три очка перед паузой. Теперь нужно выдать точно такую же победную серию.

Уже во втором туре чемпионата России, в матче против «Ростова», Лео добился интересного достижения. Он стал третьим самым быстрым игроком в мире. Об этом сообщил «Ахмат» на своем официальном сайте. Первое место занимает нападающий «Реала» Гарет Бэйл, второе — полузащитник «Тигрес» Юрген Дамм. Бразилец сумел развить скорость в 35,17 км/ч.

– В России вас уже начали сравнивать с Гаретом Бэйлом из-за сумасшедшей скорости. Что думаете?
– Скорость — одно из моих сильных качеств. Но я еще совсем молод, нужно серьезно прибавлять в игре, прогрессировать. В «Ахмате» я всего-то два месяца. Да и из Бразилии раньше никуда не выезжал. В России футбол совсем другой. Мне еще нужно многому учиться и взрослеть.

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