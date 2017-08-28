Экс-наставник «Манчестер Сити»: У Санчеса много вопросов, и он собирается уйти

Бывший наставник «Манчестер Сити» Стюарт Пирс высказался о проблемах лондонского «Арсенала». Напомним, в минувшее воскресенье столичный клуб уступил в гостях «Ливерпулю», пропустив четыре мяча.

Экс-игрок сборной Англии считает, что главная проблема «пушкарей» заключается в отсутствии мотивации:

«Слишком много игроков вышли из под контроля. Складывается впечатление, что все они чем-то разочарованы. Думаю, это главная проблема «Арсенала». Не стоит искать причин на трансферном рынке. Это никак не связано.

Что я имею ввиду? Лидеры до сих пор не решили вопрос своего будущего. Уйдут они или нет? Никто не знает.

Игрокам нужно найти источник вдохновения, чтобы побороться за место в четверке. «Арсенал» в этом нуждается. Такой клуб, вне всяких сомнений, должен быть в топ-4. Но у меня много вопросов по игре команды», – заявил Пирс.

Не мог бывший тренер «горожан» обойти стороной ситуацию Алексиса Санчеса, который до сих пор не продлил контракт с клубом. Чилиец давно превратился в лидера команды, и Арсен Венгер собирается его сохранить. Но, как сообщают СМИ, нападающий обсуждает свой уход с «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

«Санчес появился на поле, но я думаю, что в тот момент он думал о других вещах. Слишком много вопросов в его голове. Он не знает, в каком направлении двигается клуб, а это очень важно. На мой взгляд, он не станет продлевать контракт и покинет команду. Не знаю, решится ли он на уход этим летом, но очевидно, что это будет весомая потеря», – заявил специалист.

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Еще один игрок, который хочет покинуть «Арсенал» – Алекс Окслэйд-Чемберлен. Согласно СМИ, серьезный интерес к хавбеку сборной Англии проявляет «Челси». Ранее сообщалось, что на него также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

«Мне прекрасно понятно, почему «Арсенал» хочет сохранить его в команде. Но я считаю, что Алексу стоит сменить клубную прописку. Ему просто нужен новый вызов, новый тренер, который поможет ему найти мотивацию.

Думаю, «Ливерпуль» станет для него отличным местом. Он легко впишется в их стиль игры, учитывая его физические данные. Не могу сказать то же самое о «Челси», но «Арсеналу» этот парень тоже пригодится», – заключил Пирс.

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