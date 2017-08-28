Столе, доколе? О тренере, победившем смерть

«Копенгаген» попал в одну группу с «Локомотивом», а его тренер Столе Сольбаккен – в яму, из которой может не выбраться. «Советский спорт» рассказывает о самом уникальном тренере Скандинавии.

Сольбаккен – первый норвежский тренер, выведший свою команду в плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне-2010/11 «Копенгаген», которым руководил норвежец, обошел на групповой стадии «Рубин» и «Панатинаикос» и впервые в истории пробился в 1/8 финала. Вместе с ним датчане также впервые попадали в ЛЧ в 2006 году. Заняли четвертое место в квартете, но положили на лопатки «МЮ» (1:0) и «Селтик» (3:1).

Стольбаккен рано завершил карьеру игрока из-за проблем с сердцем. 13 марта 2001 года в возрасте 33 лет он потерял сознание на тренировке «Копенгагена», за который успел поиграть всего полгода. Его сердце остановилось на несколько минут. А когда вновь заработало, с карьерой игрока было покончено.

Будучи футболистом, Столе признавался лучшим полузащитником Норвегии в 1995-м. Его успехи не остались не замеченными зарубежом, и он переехал в Англию. В составе «Уимблдона» он забил в первом же матче, но всего этих матчей набралось шесть, потому что Сольбаккен неустанно спорил с наставником команды Джо Кинниром. Тогда это было воспринято как нарушение дисциплины, но со временем стало ясно – будучи игроком, Столе видел себя тренером.

О его тренерских подвигах со временем узнала вся Европа. Помимо успехов его команды, все вокруг обсуждали громкие и излишне прямые высказывания Столе. В них он часто критиковал соперников, обеспечивая давление еще до начала матча. Досталось однажды и Хосепу Гвардиоле. После встречи «Копенгагена» и «Барселоны» по пути в подтрибунное помещение датчанин атаковал своего коллегу и высказал свои претензии в грубой форме. Это было настолько неделикатно, что в перепалку вступили и футболисты, в результате чего разговор на повышенных тонах перерос в потасовку. Кстати, «Копенгаген» тогда чуть было не обыграл «Барсу». В столице Дании встреча завершилась вничью 1:1.

Стать хорошим тренером ему помогли годы, проведенные в компании с легендарным Эгилем Ольсеном. Ольсен считается лучшим тренером Норвегии. Под его руководством норвежская сборная обыграла бразильцев на ЧМ-1998 и вышла из группы. Крепкая, хорошо подготовленная физически команда удивила многих. Как и «Копенгаген» Сольбаккена в 2010-м, когда сам Гвардиола, несмотря на конфликт с коллегой, признался, что никогда прежде не встречал такой сильной в физическом плане команды.

Выиграв все в Дании, Сольбаккен уехал покорять бундеслигу. Результаты его «Кельна» шокировали, но скорее своей беспомощностью. Все закончилось отставкой норвежца и вылетом клуба во вторую бундеслигу. В английском «Вулверхэмптоне» Столе проработал еще меньше – его уволили после первого круга – после чего было принято решение вернуться в «Копенгаген». В Дании дела опять пошли в гору. Два золотых дубля и Сольбаккен снова на коне.

Все изменилось на старте нынешнего сезона. После потери лидеров обороны, средней линии и нападения, «Копенгаген» забуксовал в чемпионате и неожиданно вылетел из Лиги чемпионов на стадии квалификации. Поражение от «Карабаха» и седьмое место в чемпионате после семи туров поставили Столе на грань отставки. Особенно обидным получилось поражение от «Норшеллана» (0:3). Во-первых, оно отдалило «Копенгаген» от лидера на 9 очков, во-вторых, показало, что пока команда не в состоянии играть на равных с прямыми конкурентами в борьбе за чемпионство.

С «Локомотивом» датчане встретятся уже в первом туре Лиги Европы. И как знать, может, в ближайшую паузу, связанную с матчами сборных, Сольбаккена попросят уйти. Если отставка и случиться, то можно быть уверенным в том, что это будет решение руководства. Сам Стольбаккен не уйдет. Ему не страшна ни критика, ни давление СМИ. Столе не привык сдаваться. Даже когда останавливается сердце.