Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард2 : 1Спартак
Хоккей  Ак Барс- : -Амур
Хоккей  Салават Юлаев0 : 0Куньлунь
Волейбол  Россия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Столе, доколе? О тренере, победившем смерть

Эльвин Керимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Столе Сольбаккен
Столе СольбаккенФото: Gettyimages.ru

«Копенгаген» попал в одну группу с «Локомотивом», а его тренер Столе Сольбаккен – в яму, из которой может не выбраться. «Советский спорт» рассказывает о самом уникальном тренере Скандинавии.

Сольбаккен – первый норвежский тренер, выведший свою команду в плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне-2010/11 «Копенгаген», которым руководил норвежец, обошел на групповой стадии «Рубин» и «Панатинаикос» и впервые в истории пробился в 1/8 финала. Вместе с ним датчане также впервые попадали в ЛЧ в 2006 году. Заняли четвертое место в квартете, но положили на лопатки «МЮ» (1:0) и «Селтик» (3:1).

Стольбаккен рано завершил карьеру игрока из-за проблем с сердцем. 13 марта 2001 года в возрасте 33 лет он потерял сознание на тренировке «Копенгагена», за который успел поиграть всего полгода. Его сердце остановилось на несколько минут. А когда вновь заработало, с карьерой игрока было покончено.

Будучи футболистом, Столе признавался лучшим полузащитником Норвегии в 1995-м. Его успехи не остались не замеченными зарубежом, и он переехал в Англию. В составе «Уимблдона» он забил в первом же матче, но всего этих матчей набралось шесть, потому что Сольбаккен неустанно спорил с наставником команды Джо Кинниром. Тогда это было воспринято как нарушение дисциплины, но со временем стало ясно – будучи игроком, Столе видел себя тренером.

О его тренерских подвигах со временем узнала вся Европа. Помимо успехов его команды, все вокруг обсуждали громкие и излишне прямые высказывания Столе. В них он часто критиковал соперников, обеспечивая давление еще до начала матча. Досталось однажды и Хосепу Гвардиоле. После встречи «Копенгагена» и «Барселоны» по пути в подтрибунное помещение датчанин атаковал своего коллегу и высказал свои претензии в грубой форме. Это было настолько неделикатно, что в перепалку вступили и футболисты, в результате чего разговор на повышенных тонах перерос в потасовку. Кстати, «Копенгаген» тогда чуть было не обыграл «Барсу». В столице Дании встреча завершилась вничью 1:1.

Стать хорошим тренером ему помогли годы, проведенные в компании с легендарным Эгилем Ольсеном. Ольсен считается лучшим тренером Норвегии. Под его руководством норвежская сборная обыграла бразильцев на ЧМ-1998 и вышла из группы. Крепкая, хорошо подготовленная физически команда удивила многих. Как и «Копенгаген» Сольбаккена в 2010-м, когда сам Гвардиола, несмотря на конфликт с коллегой, признался, что никогда прежде не встречал такой сильной в физическом плане команды.

Выиграв все в Дании, Сольбаккен уехал покорять бундеслигу. Результаты его «Кельна» шокировали, но скорее своей беспомощностью. Все закончилось отставкой норвежца и вылетом клуба во вторую бундеслигу. В английском «Вулверхэмптоне» Столе проработал еще меньше – его уволили после первого круга – после чего было принято решение вернуться в «Копенгаген». В Дании дела опять пошли в гору. Два золотых дубля и Сольбаккен снова на коне.

Все изменилось на старте нынешнего сезона. После потери лидеров обороны, средней линии и нападения, «Копенгаген» забуксовал в чемпионате и неожиданно вылетел из Лиги чемпионов на стадии квалификации. Поражение от «Карабаха» и седьмое место в чемпионате после семи туров поставили Столе на грань отставки. Особенно обидным получилось поражение от «Норшеллана» (0:3). Во-первых, оно отдалило «Копенгаген» от лидера на 9 очков, во-вторых, показало, что пока команда не в состоянии играть на равных с прямыми конкурентами в борьбе за чемпионство.

С «Локомотивом» датчане встретятся уже в первом туре Лиги Европы. И как знать, может, в ближайшую паузу, связанную с матчами сборных, Сольбаккена попросят уйти. Если отставка и случиться, то можно быть уверенным в том, что это будет решение руководства. Сам Стольбаккен не уйдет. Ему не страшна ни критика, ни давление СМИ. Столе не привык сдаваться. Даже когда останавливается сердце.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Столе Сольбаккен: У «Копенгагена» есть история и опыт, мы можем пройти «Карабах»Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от матча с «Карабахом». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.Стале Сольбаккен: Не понравились последние 30 минут матча с «Карабахом»Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен поделился впечатлениями после матча против «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.Стале Сольбаккен: Хотим вернуться из Баку с удобным результатомГлавный тренер «Копенгагена» Стале Сольбаккен поделился ожиданиями от матча с «Карабахом». Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов.«Копенгаген» продлил контракт с Сольбаккеном«Копенгаген» продлил контракт с главным тренером Столе Сольбаккеном. Об этом сообщает официальный сайт датского клуба.Столле Сольбаккен: Против «Днепра» мы сыграли фантастически, и я верю, что сможем так же и с «Байером»Главный тренер «Копенгагена» Столле Сольбаккен рассказал, чего он ждет от матчей против «Байера» в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
Фигурное катание
Липницкая завершила профессиональную карьеру в 19 лет
Футбол
Таски потребуется на восстановление 10-12 дней
Футбол
Ярмоленко перешел в дортмундскую «Боруссию» (фото)
Фигурное катание
Татьяна Тарасова: Сейчас мальчики прыгают пять разных четверных. Это невероятно!
все новости
Столе Сольбаккен
Столе Сольбаккенвсе новости