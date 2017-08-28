Как быть дважды «выкинутым» из АПЛ и триумфально вернуться. Путь Криса Вуда

Крис Вуд забивает гол в ворота "Тоттенхэма" Фото: Gettyimages.ru

Крис Вуд, о котором немало говорят после минувшего уик-энда в Англии – в центре внимания «Советского спорта».

«Я много играл и забивал. Сейчас Джейми Варди и Харри Кейн – лучшие нападающие Англии, а тогда они сидели на скамейке. В футболе быстро все меняется».

В минувшие выходные Вуд продлил «проклятье Уэмбли» для «Тоттенхэма», сравняв счет на 92-й минуте. Это его дебютный гол за «Бернли» после перехода, который состоялся 21 августа.

Но путь новозеландца к возвращению в АПЛ был тернист и нелегок.

Всегда любил футбол больше, чем регби

Ни для кого не секрет, что в Новой Зеландии регби – спорт номер один. В школе Крис чуть было не пошел на поводу у моды и не связал свое будущие с регби.

«Другие парни пытались задеть, говорили, что я слишком мягкий для регби, и меня просто затопчут. Тогда я подумал: «Я вам покажу, кто здесь мягкий». Во время игры я сбил с ног пару соперников. Таланта не было, но габариты помогали избегать неприятностей», – рассказывает Вуд.

Но вмешалась мать, ей не нравился сын с синяками, поэтому регби в жизни сына быстро исчез. В 14 лет Вуд понял, что для него спорт номер один – это футбол.

Отъезд в Англию – дорога к мечте

В 16 лет тренер молодежной сборной Новой Зеландии Роджер Уилкинсон устроил просмотр юноше в «Вест Бромвиче». Вуд успешно его прошел и уехал с мамой покорять Туманный альбион. Отец с сестрой остались на родине.

Меньше чем через год главный тренер «дроздов» Тони Моубрей сообщил Вуду ошеломительную новость: «Иди домой, надень спортивный костюм, ты едешь с нами». Крис забежал в апартаменты, схватил вещи, прокричал маме, что едет в Портсмут, и скрылся за дверью. Джули позвонила в академию, чтобы узнать, в чем дело. Ответ оказался невероятным: 17-летнего сына включили в заявку на матч АПЛ.

Чтобы тинейджер не зазнался, Моубрей загрузил его по полной. Помимо выполнения изнурительных упражнений, Крис мотался в роли подай-принеси: «Каждое утро перед тренировкой я выносил на поле все необходимые вещи для главной команды. Манишки, конусы – вот это все. В конце занятий собирал и уносил обратно», – вспоминает Вуд.

Как оказался не нужен Роберто Ди Маттео

8 июня 2009 года Тони Моубрей был уволен, а 30 июня главным тренером был назначен Роберто Ди Маттео.

Английский футбол – идеальный мир для форварда с ростом 191 см с весом 89 кг: ставка на стандарты, верховые дуэли, физику. Свой первый гол Крис забил именно благодаря своим габаритам.

Поначалу Роберто Ди Маттео восхищался данными юного форварда, но через некоторое время усадил его на лавку из-за малоподвижности и низкой результативности.



«Ему нужно многое оттачивать: удар одним касанием, сохранение мяча, игра в комбинации, – говорил итальянец. – А самое главное – больше забивать, ведь команда создаёт для него шансы».

По итогам сезона «Вест Бромвич» добился повышения в классе, а Крис Вуд так и остался в чемпионшипе, начав разъезжать по арендам.

Затмил Варди и Кейна, посадив их на лавку

За три года Вуд сменил 6 клубов и в 2013-м, наконец, подписал контракт с «Лестером». В первых трех играх новозеландец забил 6 мячей и стал основным форвардом «лис».

«Я много играл и забивал. Сейчас Джейми Варди и Харри Кейн лучшие нападающие Англии, а тогда они сидели на скамейке. В футболе быстро все меняется», – отмечает Вуд.

Найджел Пирсон умело ротировал Варди и Вуда, делая акцент на силу Криса и скорость Джейми. Но доверял больше второму за мобильность. В премьер-лиге Вуд отыграл всего 107 минут, выйдя на замену 7 раз. За это время он успел забить потрясающий гол «Астон Вилле» и внес свой вклад в спасение «Лестера» в сезоне-2014/2015.





Это был громкий «хлопок дверью» перед его уходом, который реанимировал карьеру нападающего.

Утер нос всем скептикам в «Лидсе»

Боссы «Лидса» были счастливый видеть Криса Вуда в своей команде. Главный тренер Уве Реслер говорил: «Мы искали нападающего такого типажа: физически сильного и опытного в нашей лиге. Он еще может развиваться, его лучшие годы впереди». Однако, Вуд не был доволен, что его ассоциируют исключительно с силой, ему хотелось стать более техничным и быстрым. Поэтому он стал делать упор на беговые упражнения.

В первом сезоне за «павлинов» нападающий из Новой Зеландии забил 13 мячей, что стало его лучшим показателем за всю профессиональную карьеру. А во втором - уже 30, что позволило ему завоевать звание лучшего бомбардира чемпионшипа. Это едва не помогло команде под руководством Гарри Монка выйти в плей-офф за выход в премьер-лигу.

«Игра против него – настоящий кошмар, — говорит одноклубник Кайл Бартли. – Он постоянно прессингует. Защитники усиленно пытаются сдержать его, поэтому его партнёры получают достаточно пространства».

Благодаря занятиям и усиленным кардионагрузкам форвард стал более универсальным: он стал участвовать в большем количестве атак, делать это чаще и продуктивнее.





Триумфальное возвращение в АПЛ

21 августа 2017 года Вуд подписал контракт с «Бернли» и перешел в клуб за рекордные для «бордовых» 16,5 млн евро.

Свой дебютный матч в АПЛ Крис провел в минувшее воскресенье на «Уэмбли» и спас свою команду от поражения на 92-й минуте.

«Мои амбиции заключаются в том, чтобы выступать в премьер-лиге на протяжении многих лет. Я уже попробовал, каково это, но не имел полноценного шанса. Переходя сюда, я чувствую, что получу эту возможность. Я никогда не выходил в старте на матч премьер-лиги, и мне хочется сделать это», – сообщил Вуд.

Главная мечта Криса Вуда

Он из футбольной семьи. Болеет и мечтает играть за «Челси», но твердо говорит: «Деньги в футболе – всего лишь бонус». Это наследственное, – его отец Грант Вуд – фанат «синих». Настолько, что назвал свою дочь в честь любимого клуба. Челси Вуд так же играла в футбол на позиции защитника, а перед отъездом брата в Англию спарринговала с ним один на один, тем самым тренировав его. Не стоит этому удивляться, Челси довольно неплохо обращалась с мячом и все время на равных соперничала с мальчишками.

Несколько интересных фактов

Вуд стал самым молодым капитаном сборной Новой Зеландии. На тот момент ему было всего 23 года;

Играл на ЧМ-2010 в ЮАР;

За два года в «Лидсе» поднял свою трансферную стоимость в 5 раз (с 3.5 до 16.5 млн евро).

Крису есть, что доказывать и командам премьер-лиги не стоит его недооценивать, ведь даже за те 150 минут, что футболист сыграл в своей карьере в АПЛ, он умудрился отличиться уже дважды.