Испанский журналист: У Бэйла появился серьезный конкурент, и он это понимает

Обозреватель телеканала Sky Sports, известный испанский журналист Гильем Балаге, который первым объявил о переходе Гарета Бэйла в мадридский «Реал», считает, что валлийскому хавбеку придется непросто в текущем сезоне.

Сейчас на позицию валлийского игрока претендует молодой полузащитник Марко Асенсио, который еще недавно выступал под руководством Валерия Карпина в «Мальорке».

21-летний испанец привлек себе внимание тренерский штаб национальной команды и был вызван на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира.

Почему?

Асенсио забил великолепный гол в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу». Игра состоялась в рамках Суперкубка Испании. Через три дня футболист расстроил сине-гранатовых в Мадриде. Но это не все.

В прошлом сезоне футболист помог своей команде выиграть Лигу чемпионов и стать лучшей командой в первенстве страны, а в нынешнем – спас команду от поражения, оформив дубль в последнем матче примеры (2:2).

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«Через пару лет этот мальчик может выиграть «Золотой мяч». – считает Балаге. – Он уже успел забить четыре гола в нынешнем сезоне. Он забил «Валенсии» в своей привычной манере. Кажется, что он делает все просто. Проще говоря, из ничего. Он способен перевернуть игру в любой момент. На такое способны только лучшие игроки мира.

Могу сказать, что в последнем матче этот футболист тянул «Реал» к победе, а в это время Карим Бензема и Гарет Бэйл были освистаны на домашней арене. Иско заменили, поэтому Асенсио пришлось взвалить на себя серьезную задачу.

Зидану придется выбирать между Бэйлом и Асенсио. Интересно, чем закончится вся эта история, поскольку испанец не собирается покидать команду. Слухи о его желании перейти в другой клуб всего лишь выдумки.

Гарет, в свою очередь, понимает, что у него появился очень серьезный конкурент, но Бэйл готов к борьбе. В любом случае, это пойдет на пользу обоим футболистам. Здоровая конкуренция еще никому не мешала», – заявил Балаге.

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